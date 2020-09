Conforme a los criterios de Saber más

Ricardo Gareca era el ‘Flaco’ de los goles lapidarios. Sí, aquel rubio y espigado delantero fue una auténtica pesadilla para los equipos peruanos en los años 80. Su anotación impidió la clasificación de la bicolor al Mundial de México 1986. Y un doblete suyo sacó de carrera a Universitario en la Copa Libertadores de 1988.

Con América de Cali, el ‘Tigre’ había disputado tres finales coperas consecutivas y las perdió todas. Argentinos Juniors, River Plate y Peñarol truncaron los sueños del goleador de llegar a lo más alto en el podio de clubes sudamericanos. Y en aquella edición iba por su revancha.

Tras quedar primero en el Grupo 3, el cuadro colombiano se enfrentó a la 'U' en octavos de final. Los cremas quedaron segundos en el Grupo 1, superados por diferencia de un gol por Guaraní de Brasil. En el camino quedaron Sport de Recife y Alianza Lima.

Sin duda, Universitario pudo quedar primero, si el clásico del 3 de agosto no se hubiera suspendido a los 10 minutos del segundo tiempo: tras sufrir cuatro expulsiones, dos jugadores aliancistas se ‘lesionaron’ y así acabó el partido porque el reglamento impide que un equipo pueda jugar con 6 hombres. Pudo ser goleada de escándalo, pero el marcador quedó con el 2 a 0 a favor de la 'U'.

-Primer round en Cali-

El 7 de setiembre de 1988, América de Cali recibió a la 'U' en el Pascual Guerrero. Y como era de suponer, el dueño de casa asumió la iniciativa con Ricardo Gareca de punta, el veloz Anthony de Ávila, Juan Battaglia y Sergio ‘Bocha’ Santín.

Pero Juan Carlos Oblitas, técnico del campeón peruano, tomó sus precauciones. Armó un esquema ultradefensivo con Pedro Requena, Javier Chirinos y Luis Reyna como líderes, secundados por los jóvenes ‘Chemo’ del Solar, José Carranza y Leoncio Cervera, y posteriormente Juan Carlos Bazalar. Los peruanos hacían su negocio hasta el minuto 87. Sí, a falta de tres minutos llegó el gol de América: El ‘Pitufo’ De Ávila, de penal, venció a César Chávez-Riva.

Los cremas regresaron a Lima molestos por lo que consideraban una injusticia. Y esperaban con ansias cobrarse la revancha y ganar por dos goles de diferencia para avanzar a cuartos de final de la Copa Libertadores.

Top mayores goleadores históricos del América de Cali en Copa Libertadores:



👉27 Antony "Pitufo" D'Ávila

👉21 Ricardo Gareca

👉16 Juan Manuel Bataglia

👉13 Julián Vásquez

👉12 Jorge "Polilla" Dasilva

👉11 Willington Ortiz



QUE GRANDES ! pic.twitter.com/H4nWjNbF4L — ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) September 24, 2020

-Gareca por dos-

El 14 de setiembre, el Estadio Nacional de Lima fue escenario del partido de vuelta. Si en Cali el ‘Ciego’ Oblitas solo puso a un delantero -Rey Muñoz-, esta vez sumó en el ataque a Juvenal Briceño y adelantó a Jesús Torrealva -el comodín del equipo, que jugaba en cualquier puesto- e hizo reaparecer al ’10′ Fidel Suárez para que junto a Luis Reyna generen fútbol.

En los primeros minutos, la 'U' arrinconó al rival, alentado por sus fieles hinchas. Apenas a los 7 minutos, el arequipeño Juvenal Briceño puso en ventaja al equipo peruano con un potente frentazo. Pero la fiesta duró muy poco. Tres minutos después, Gareca fusiló a Chávez-Riva dentro del área. Y al promediar la media hora de juego, otra vez el '9′ argentino anotó, esta vez de penal.

En el segundo tiempo, otra vez los cremas golpearon desde el vamos y a los 5 minutos del complemento Pedro Requena se proyectó al campo contrario para convertir el 2-2 que devolvió las esperanzas.

La 'U' se volcó al ataque, pero no encontró la fórmula para inquietar a Falcioni. Y muchas quedó expuesto ante los peligrosos contragolpes a cargo de De Ávila y el veterano Willington Ortiz, uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol colombiano. El ingreso de ‘Balán’ Gonzales no cambió la historia y los desesperados ataques del campeón peruano fueron inútiles para lograr el objetivo. El 2-2 no se movió.

Tal como ocurrió en 1985, Gareca eliminó al equipo peruano. Leo Rojas, Javier Chirinos, Luis Reyna y el propio Juan Carlos Oblitas -que jugaron en el recordado empate (2-2) entre Perú y Argentina en el Monumental de Buenos Aires- volvieron a sufrir con el ‘fantasma’ de rubia cabellera.

(Foto: Prensmart)

-Casi, casi...-

Así, con Gareca como héroe, América de Cali avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores, donde eliminó al sorprendente Oriente Petrolero (el ‘Tigre’ volvió anotar en el 1-1 en Bolivia), pero en semifinales cayó ante Nacional de Uruguay. El cuadro escarlata no pudo acceder a su cuarta final consecutiva. Y jamás volvió a ser protagonista en a Copa Libertadores.

“Faltó esa dosis de suerte que necesita todo equipo. Es difícil de explicar. Nos enfrentamos (en las finales) con la historia de Peñarol, la urgencia de River Plate y con un Argentinos Juniors espectacular. A veces te toca un rival débil, otra no”, declaró Gareca, hace algunos años, a la revista argentina El Gráfico.

Cuenta la leyenda urbana que, cuando América decidió incursionar al profesionalismo, allá por 1948, recibió una ‘maldición’ por parte de su hincha más famoso -un odontólogo llamado Benjamín Urea- quien disfrutaba del equipo en su fase amateur. “Que lo vuelvan profesional, que hagan lo que quieran que, por mi Dios, América nunca será campeón”, habría dicho. Pasaron 30 años, y el equipo no podía ganar títulos. Los dirigentes tuvieron que contratar a un exorcista para que haga una ‘limpia’ y solo así, se dice, el equipo salió campeón en 1979. Pero los ‘expertos’ aseguran que dicha maldición abarcó también a la Copa Libertadores.

🇦🇹 ¡Se viste de Escarlata! 👹 Procedente de Perú, Aldair Rodríguez arriba al Campeón de Colombia para aportar su talento en el frente de ataque. ⚽ pic.twitter.com/lFN0no0e7g — América de Cali (@AmericadeCali) September 18, 2020

Lo cierto es que el cuadro escarlata adquirió gran protagonismo por la calidad de aquel plantel, donde Ricardo Gareca fue la figura estelar al anotar 21 goles en cuatro ediciones (de 1985 hasta 1988). El ex atacante de Boca Juniors y River Plate se ganó el corazón de los hinchas de América, donde disputó 118 partidos y anotó 57 goles. El ‘Tigre’ tuvo un paso fugaz como entrenador del América en 2005: dirigió 10 partidos y ganó 8 veces, pero por problemas económicos del club tuvo que dejar el cargo.

Cuatro años después, en 2009, Gareca dirigió a Universitario y se ‘redimió’ logrando el título del Apertura. Tal como lo haría con la selección peruana, a la que privó de ir al Mundial en 1986 para llevarla por todo lo alto en 2018.

