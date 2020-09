Beto da Silva no vive la mejor etapa de su carrera en Alianza Lima. El atacante tan solo suma 90 minutos en el torneo local por culpa de las constantes lesiones que lo aquejan. Esto ha generado la molestia de los hinchas blanquiazules, que creen que el club está realizando un gasto innecesario con él debido a que no puede ser convocado a los encuentros.

Hace unos días, se reveló un supuesto documento que indicaba que el exGremio percibía un sueldo de 15 mil dólares mensuales, agraviando el malestar de los fanáticos. Este jueves, la institución victoriana decidió aclarar lo sucedido.

“El Club Alianza Lima rechaza categóricamente los actos de violación a la Ley de protección de datos personales y el derecho a la intimidad laboral que se vienen cometiendo en agravio de nuestra institución y de nuestros jugadores, al exponerse públicamente información inexacta sobre supuestos sueldos de algunos de los futbolistas del primer equipo”, explicó Alianza por medio de un comunicado.

“Se trata de una publicación irresponsable y tendenciosa que dista de la realidad y que expone peligrosamente situaciones que obedecen al ámbito privado de profesionales que trabajan en una institución”.

“Al mismo tiempo, el Club Alianza Lima expresa su sorpresa frente a los medios de comunicación que han hecho eco de dicha publicación, contribuyendo a la exposición de información vulnerable y privada de nuestros jugadores en clara contraversión de las buenas prácticas del periodismo", agregan.

“Alianza Lima es respetuoso de la libertad de expresión, pero no permitirá informaciones falsas y tendenciosas que buscan socavar la imagen de la institución".

¿Por qué se lesiona tan seguido Beto da Silva?

En conversación con Las Voces del Fútbol, el representante de Beto Da Silva, José Hanan, se refirió a la principal razón por la que el jugador no ha logrado sumar minutos con la camiseta de Alianza Lima, sus lesiones.

“La lesión de Beto, pasa por un tema psicológico. Él se ha cuidado bien y creo que piensa siempre en sus lesiones. Necesita fortalecer la confianza”, sostuvo.

“Se había recuperado de un desgarro y empezó a entrenar y según me comentó sintió un jalón en la misma zona, se le abrió la cicatriz pero no es nada grave. No pasa de 7 días”, agregó.