A Gadiel Bellido le encanta el fútbol. Se considera un delantero neto, como Lapadula. Frecuentemente, juega con su hermano en los parques cercanos a su hogar y grita los goles con una pasión indiscutible. Pero su mayor pasatiempo es el canto, un talento que ha venido forjando desde los tres años.

Inspirado por la voz de su madre y la de su abuelo (justamente materno), Gadiel emprendió su aventura musical desde muy niño. Sus padres, al inicio, no le prestaban mucha atención, pero luego se darían cuenta que su hijo nació para deleitar con su voz. “Mi hermanito era pequeñito y yo cantaba lírico, entonces mis papás prácticamente me callaban. No querían que yo despierte a mi hermano”, cuenta Gadiel.

Todo se tornó más serio cuando ya tenía siete años. Uno de sus principales referentes, el gran Pedro Fernández, llegó a Arequipa para celebrar sus 40 años de trayectoria artística y Gadiel no dudó en aprovechar una oportunidad de subirse al escenario. Ese día, la inspiración fue mucho más grande que los nervios, y pudo cantar junto a uno de sus ídolos.

Pese a ese acontecimiento, su madre, Karla Díaz, todavía no apreciaba su talento como merecía, pero eso cambió en una festividad del Día de la Madre en su colegio, cuando la directora y la psicóloga pudieron conversar con ella.

“La psicóloga mandó llamar a mi mamá porque yo cantaba. No es porque yo aturdía a los compañeros sino porque me podría malograr mis cuerdas vocales. Al momento que mi mamá escuchó eso de mi salud y mis cuerdas vocales, decidió meterme en una academia”, recuerda Gadiel.

Es así que el pequeño empezó su camino profesional en el Conservatorio regional de música Luis Duncker Lavalle. Su primera profesora, Melisa Flores Mayta, quedó encantada con su gran don musical, a pesar de que nunca antes había pasado por una academia. “La profesora dijo que yo tenía un talento nato”, cuenta.

Junto a su maestra, Gadiel pudo adquirir los primeros conceptos de música en su carrera y, poco a poco, ha podido materializar su gran talento en éxitos importantes para él.

Gadiel Bellido y sus influencias familiares para la música

Los sueños de un niño cantor

Gadiel Bellido ya ha podido asistir a dos programas musicales muy reconocidos en el país: Yo Soy (2018) y La Voz Kids (2021). Él viajó a Lima con la intención de demostrar que Arequipa tiene talento en Yo Soy, imitó a Pedrito Fernández en su audición y le fue muy bien. “Pasé la primera etapa, pero en la segunda no pude ir porque tenía otro concurso”, dice.

Luego, siguió con sus estudios y el canto hasta que un día encontró otra gran oportunidad en La Voz Kids. Su madre vio una publicación en el Facebook, donde estaban reclutando niños para participar en el programa. Entonces, ella no dudó en mandar un video de su hijo cantando y logró conseguir que entrara.

En su audición, Gadiel cantó ‘La Llorona’, popular canción mexicana, e impresionó a todos los presentes. El pequeño logró que volteen todos los jurados (Eva Ayllon, Cristian Yaipen, Daniela Darcourt y Joe Montana) y le aplaudan al final de su interpretación. Fue un gran éxito para él, aunque posteriormente no pudo continuar en el programa. “En las batallas no tuve la oportunidad de pasar, pero sí tuve una gran experiencia”, asegura.

El sueño del pequeño, ahora, sigue su curso. Hoy por hoy es conocido como La Voz Blanca de Arequipa. Su primo, que es productor musical en Lima, le puso ese apodo, porque considera, al igual que los profesores, que Gadiel tiene una voz blanca. Y él está completamente feliz de que le reconozcan con ese seudónimo.

El cantor arequipeño anhela viajar a diferentes partes del mundo y hacerse reconocido internacionalmente. De hecho, ya está dando sus primeros pasos. Con solo 11 años, Gadiel ya grabó su primer disco musical, que incluye siete temas especiales, la mayoría de ellos dedicados a su hermosa ‘Ciudad Blanca’. Aunque también tiene otros ‘hits’ especiales, como ‘Lapa Lapadula’, el ‘boom’ del momento.

La canción dedicada al goleador

Gadiel Bellido ha vivido el repechaje de la misma forma que todos los peruanos. Indudablemente, esta vez tocó sufrir, pero aún las melodías de su canción a Lapadula siguen resonando con fuerza, pues el cariño hacia el jugador no se acaba sin el Mundial. Todo lo contrario. Esta historia del ‘Bambino’ con nuestro país apenas empieza.

Para la composición del tema ‘Lapa Lapadula’, el niño arequipeño, muy apasionado por el fútbol, primero se inspiró en jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo para hacer una canción futbolística. Pero luego se enfocó en la actual selección peruana. “Había uno que se estaba integrando: Gianluca Lapadula. Yo me fijé más en él. Me sentí inspirado”, recuerda.

Es así que Gadiel, en ayuda con sus productores, comenzó con la especial composición del tema al goleador peruano. “Agarramos un papelito y empezamos a escribir. Hicimos todo lo demás hasta conseguir el tema”, cuenta.

La canción se publicó en diversas plataformas y ello representó el mejor ‘hit’ de su carrera hasta el momento. Lo que él no imaginó es que el tema podía llegar hasta los oídos del mismo Lapadula, que agradeció las melodías de Gadiel. “Es muy buena, me gustó muchísimo. Te agradezco muchísimo y ¡Arriba Perú!”, le dijo contento el ‘Bambino’ en un video.

“Yo casi me desmayo cuando mi mamá me mostró el video. De verdad casi me desmayo, porque ese era uno de mis sueños, que un futbolista famoso me mandara un video. Entonces lo hizo, escuchó mi tema, lo hicieron llegar a sus oídos y eso sí me hizo sentir muy orgulloso”, expresa Gadiel.

La eliminación en el repechaje contra Australia ha sido muy dolorosa para todos. Pero esto no desmotiva a Gadiel Bellido en sus próximos objetivos. El niño arequipeño planea seguir creando más temas en torno a la selección peruana y, en un futuro, entonarlas en un estadio, antes o durante un partido de la ‘Blanquirroja’, como si se tratara de un himno.

Además, Gadiel es hincha acérrimo del Melgar. Bernardo Cuesta es uno de sus jugadores favoritos. Y, por ello, también quiere componer una canción para ‘El Dominó’. Más adelante escucharemos estos nuevos temas que, desde ya, está preparando La Voz Blanca de Arequipa con sus productores y que, seguramente, serán un éxito como el ‘Lapa Lapadula’.

Gadiel Bellido sobre el video de Gianluca Lapadula