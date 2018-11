Selección peruana: el serio problema ofensivo de la Blanquirroja | INFORME

“Es el primer partido de mi época en el que no tuvimos situaciones de gol. Es para analizar porque nunca nos había sucedido y más aún en nuestra condición de local”, dijo el director técnico Ricardo Gareca en la conferencia de prensa después de la derrota 0-2 sufrida ante Ecuador el último jueves. La autocrítica fue dura, pero necesaria para un conjunto que tuvo un 63% de posesión de balón y no supo aprovecharla.

Después del sueño vivido en tierras rusas, es hora de despertar. Hasta el momento, el entrenador argentino no ha podido solucionar la ausencia de Paolo Guerrero. Sin el goleador en la era del ‘Tigre’ –lleva 15 tantos–, la selección peruana ha perdido mucho peso en ataque. El delantero no solo aportaba la cuota de gol, también era el primer receptor cuando el equipo no podía salir tocando, aguantaba a sus rivales y jugaba bien de espaldas. Atributos futbolísticos que no son característicos en jugadores como Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna o Jefferson Farfán, quienes son por ahora los sustitutos del atacante.

La presencia de Paolo también era de gran ayuda para sus compañeros. Con él, los cinco máximos anotadores con la Bicolor eran atacantes: Edison Flores (10), Christian Cueva (8), Farfán (8) y André Carrillo (5). Si revisamos los cinco amistosos pos Mundial, el combinado patrio anotó seis tantos y estuvieron repartidos de la siguiente manera: Pedro Aquino (3), Luis Advíncula (1), Flores (1) y un autogol.

Es cierto que una renovada selección peruana se aferró al liderazgo de un guerrero, pero también lo es que tienen la capacidad de aprender a jugar sin su referente. Lo demostraron en el repechaje ante Nueva Zelanda y en los amistosos previos a la Copa del Mundo. En todos ellos, la ‘Foquita’ se desempeñó como único delantero y no desentonó. El problema pasa cuando le toca ingresar a Ruidíaz. En los encuentros en que el ‘Enano’ fue titular (ante Alemania, Chile, Estados Unidos y Ecuador), se vio en desventaja contra los defensas rivales. El delantero de 1,68 metros poco puede hacer en una disputa cuerpo a cuerpo ante rivales físicamente mejor dotados. Él necesita el pase con ventaja, los espacios vacíos para ganar con su velocidad y no por cuerpo. Y ello no está ocurriendo.



—En busca del ‘10’—



La ausencia de Cueva para estos dos partidos tiene una motivación: Gareca busca opciones para ese puesto. Cristian Benavente y Christofer Gonzales fueron los primeros elegidos. Por ello, no se entiende por qué el estratega no usó a ninguno de los dos desde el inicio del partido ante los ecuatorianos. Ambos ingresaron en el segundo tiempo.

El jugador del Charleroi empezó como ‘10’, luego pasó a la banda derecha cuando ‘Canchita’ entró. El martes contra Costa Rica es muy probable que uno de los dos arranque. Es clave encontrar al enganche que genere el fútbol que se ha ido diluyendo en la selección. El ‘9’ lo requiere para no morir de inanición.



—Poca continuidad—



Otro de los problemas que siempre han perseguido a los elegidos del ‘Tigre’ es la poca continuidad en sus clubes. Si bien 17 de los 23 convocados juegan en el extranjero, pocos son titulares en sus equipos. Renato Tapia solo ha jugado 92 minutos en 17 partidos que disputó el Feyenoord después del Mundial y Christian Ramos lleva 180 minutos en 12 encuentros. Ante Ecuador ninguno encontró el norte. Se entiende que el técnico busca darles confianza por la poca competencia que tienen en sus respectivos clubes, pero deja en el banco a Miguel Araujo y Pedro Aquino, quienes tienen un gran presente en sus respectivas ligas.

Con un patrón de juego definido y con la autoestima recargada tras Rusia 2018, hoy la selección requiere jugadores con continuidad para seguir creciendo. Ese debe ser el objetivo inmediato de Gareca.