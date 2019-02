Del Potro vs. McDonald EN VIVO: hoy EN DIRECTO por el pase a las semifinales del Delray Beach Open 

Juan Martín del Potro vs. Mckenzie McDonald EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de la 'Torre de Tandil' desde las 22:00 horas de Argentina (8:00 p.m. de Perú), con transmisión de DirecTV Sports. El argentino jugará por los cuartos de final del torneo Delray Beach Open.

"Si no me veo en muy buena forma durante la mañana, quizá me vea obligado a tomar una decisión inteligente para mi rodilla, porque mi temporada acaba de empezar. Mi decisión la iré valorando hora a hora". Con estas palabras, Juan Martín del Potro no confirmó su presencia en el partido de esta noche frente a Mckenzie McDonald en el Delray Beach Open.

El tenista argentino Del Potro, primer cabeza de serie, se clasificó la noche del último jueves para los cuartos de final del torneo Delray Beach Open al vencer por 6-4 y 6-4 al estadounidense Reilly Opelka.

Su rival también será un tenista local, el joven de 23 años Mckenzie McDonald, quien se impuso en los octavos al español Guillermo García-López, a quien superó en dos sets corridos de 7-5 y 6-4.

El duelo entre Del Potro, cuarto del mundo, y Opelka, quien ocupa el puesto 84 en la lista de la ATP, fue el primero que protagonicen ambos como profesionales.

Una vez más, Del Potro hizo valer su gran tenis desde el fondo de la pista, que le permitió superar nada menos que 18 "aces" que colocó Opelka, de 21 años, y número 56 del mundo.

Juan Martín del Potro también estuvo seguro con su saque al no cederlo ni una sola vez, con cinco "aces" y ninguna doble falta, por dos de su rival, a quien le logró hacer dos "break" --uno en cada set--, que fueron decisivos durante la hora y 14 minutos que necesitó para alzarse con la victoria.

El tenista argentino acabó el partido con un total de 61 puntos ganados, 43 que logró al aprovechar su saque y otros 18 en los que tuvo que restar.

"Mi resto ha sido bueno ante un rival que ha tenido un saque muy potente y complicado, pero la clave de la victoria estuvo en el haber sabido mantener mi servicio y el peloteo seguro que siempre tuve desde el fondo de la pista", declaró Del Potro al concluir el partido. "Pienso que además el partido me ha servido de preparación para enfrentarme a un rival con un estilo de juego muy similar al de Opelka".

El torneo, que se disputa sobre superficie dura, reparte premios en metálico por valor de 582.550 dólares. (EFE)