Varillas vs Musetti se enfrentarán por la primera jornada de Wimbledon 2023, este lunes 03 de junio, desde las 5:00 a.m. (hora peruana). Recordemos que ambos tenistas se enfrentaron en el Abierto de Argentina, en donde el peruano salió vencedor por 2-0. Ahora, la primera raqueta nacional buscará repetir el plato y avanzar a la siguiente ronda del Grand Slam. Las señales encargadas de la transmisión del duelo serán ESPN y Star Plus. Asimismo, en El Comercio encontrarás la cobertura en tiempo real.

