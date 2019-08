El boxeador de México Julio César Chávez Jr. se medirá ante el púgil colombiano Evert Bravo en una lucha que significará el regreso a los cuadriláteros del deportista azteca tras dos años de inactividad. En Jalisco, la pelea de boxeo se realizará a diez rounds y es válida en la división de los semipesados.

"Si yo pierdo, me retiro", declaró el púgil mexicano Julio César Chávez Jr. a la cadena TUDN. El hijo de la leyenda del boxeo azteca Julio César Chávez, soltó la información cual recto de derecha y envió a la lona a más de un periodista.

El púgil mexicano Julio César Chávez Jr. (50-3-1, 32 nocauts) habló fuerte y claro durante la conferencia de prensa previa a su duelo al boxeador colombiano Evert Bravo. El azteca subió por última vez al ring para medirse ante el 'Canelo' Álvarez, lucha que perdió.

Julio César Chávez Jr. vs. Evert Bravo EN VIVO vía Space y Azteca: boxeo en Jalisco por división semipesado. (Video: YouTube / Foto: AFP)

"Sé que no he dado lo mejor de mí, pienso y estoy convencido de que puedo dar más y que todavía falta por ver lo mejor de Julio César Chávez junior. No soy un novato, tengo 33 años, pero tampoco estoy acabado y sé que me quedan cuatro o cinco años más para demostrar lo que sé, lo que soy y lo que tengo porque ahora me voy a enfocar totalmente en el boxeo y ganar un segundo campeonato mundial", declaró Julio César Chávez Jr. a la prensa en Jalisco.

El colombiano Evert Bravo (25-10-1, 19 nocauts), es un rival de peligro. De sus diez derrotas, tres llegaron previo a su última -y más reciente- victoria. Además tiene golpes que podrían provocarle un nocaut a Julio César Chávez Jr.

El combate entre Julio César Chávez y Evert Bravo se realizará este sábado 10 de agosto. La contienda tendrá lugar en el estadio "Antonio R. Márquez" de San Juan de los Lagos, Jalisco - México.