Después que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) retirara a 147 deportistas del Programa de Ayuda al Deportista (PAD), un programa que brinda apoyo económico a sus integrantes, el primero en presentar su carta de renuncia fue Víctor Aspíllaga, quien se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Deporte Afiliado (Dinadaf). El exdirectivo, que mostró su indignación ante dicha decisión, habló con El Comercio y criticó la gestión del presidente del IPD, Sebastián Suito. Además, exhortó a las autoridades a evaluar los casos de los atletas nacionales a los que se les quitó el apoyo económico por mediciones que “no pueden ser o blanco o negro”, sostuvo.

Victor Aspíllaga, director nacional de deportes de afiliados del Instituto Peruano del Deporte (IPD), presentó su renuncia al cargo luego que se anunciara el retiro de subvención económica a deportistas nacionales. (Foto: IPD)

¿Por qué se da tu renuncia al cargo que tenías en el IPD?

Ante la salida de 147 deportistas del programa de apoyo, sostuvimos una reunión con ellos y cuestionaron que era lo que había pasado y por qué se les había faltado el respeto de esta manera. El presidente del IPD se disculpó. Él les explicó que, debido a un control de auditoría, había determinado que no se puede dar subvenciones a deportistas que no hayan obtenido logros en los últimos seis meses.

¿Cuántos deportistas sí permanecen?

Son 271, PAD 1, PAD 2 y el programa de apoyo al maratonista. Todo esto empezó desde hace 20 años y fue mutando con el tiempo. Cambiaron también los requisitos de entrada y permanencia. Y ahora hemos llegado a un perfeccionamiento y los resultados están a la vista con lo sucedido en los Panamericanos.

En Lima 2019, Kimberly Cardoza rompió el récord nacional. Sin embargo, es una de las deportistas que quedaron sin formar parte del PAD. (Foto: GEC)

¿De qué manera se ven afectados estos deportistas?

Es un golpe. No todos los casos son iguales y estos deben observarse al detalle. No obtuvieron resultados pero mantienen una buena marca o buen ránking. Stefano Pescheira, por ejemplo, es el primer clasificado a los Juegos Olímpicos por cupo directo y en los Panamericanos no lo acompañó la suerte. Y podría haber salido del PAD. Sin embargo, se mantiene porque está clasificado a Tokio 2020. Imagínate, qué pasaba si Alexandra Grande se hubiera tropezado y quedaba fuera de la medalla en Lima 2019. No es justo ser blanco y negro, hay muchos matices para analizar en el deporte.

¿No te parece que los requisitos son demasiado rigurosos para formar parte del PAD?

Lo que siento es indignación. Esta situación se veía venir. Se estaría cambiando un programa que ha funcionado y que ha sido premiado. Es uno de los dos programas del IPD que cuenta con el certificado ISO. Esto se pudo haber prevenido.

¿Quiénes son los responsables directos de esta auditoría?

El órgano de control interno. Es una oficina dentro del IPD administrada por contraloría. La jefa que nos hizo el examen de auditoria ya no está más en el IPD. Los funcionarios del OCI no son especialistas en deporte y ellos nos hicieron el examen. Este precedente no puede quedar en el deporte peruano. Ese informe debe de retroceder.

Paola Mautino, quien compite en salto de longitud y carreras de velocidad, también quedó fuera del apoyo del PAD. (Foto: GEC)

¿Cuál es la vía que sigue para proceder?

No espero mucho del presidente del IPD. Él es una persona que no conoce y no ama el deporte. Espero no decepcionarme de las autoridades que tienen la capacidad de cambiar esta situación. Espero que escuchen a los deportistas. Ellos son los que pueden cambiar el deporte en el futuro. Necesitamos valorarlos.

¿Qué pasó en la reunión con los deportistas y el presidente del IPD?

El presidente se disculpó con los deportistas y prometió una reevaluación de la situación de cada uno. Nos iban a avisar entre hoy y mañana los nuevos resultados. Los procesos en la gestión pública deben ser evaluados, pero la auditoria ha sido hecha por contadores y personas que no tienen noción de deporte.

¿Qué piensas hacer ahora que ya no ejerces tu cargo?

Me queda apoyar a los deportistas. Sé cómo es el proceso de la salida de los 147 deportistas. Pido también que los escuchen a ellos.