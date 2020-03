Vinicius Jr. marca en el clásico. Ansu Fati ingresa para intentar empatarlo. Dos Sub 20 son ahora el rostro de los dos equipos más grandes de España. El brasileño, de 19 años, carga las emociones madridistas, el nacionalizado español es la esperanza culé para cuando Messi no está. Dos estrellas que brillan en la Liga. No muy lejos, en la Bundesliga, Erling Haaland se abre paso a punta de goles. El noruego, de 19 años, es la sensación de momento con una eficacia brutal. Los tres atacantes afrontan este 2020 no solo retos con sus equipos, sino también con sus selecciones.

► Los precios del debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores

► Carlos Zambrano sometido a controles por coronavirus junto a Boca Juniors en su llegada a Venezuela





Vinícius convirtió el 1-0 frente al Barcelona

Vinicius Jr. y... ¿la Copa América?

117 años de historia, pero hoy lo que emociona al Real Madrid es un jovencito de solo 19. Vinicius Jr. es hoy la portada de los diarios de España, y no solo por su gol en el clásico del domingo ante el Barcelona, sino porque hoy por hoy representa las ilusiones del cuadro blanco. El brasileño llegó al club en 2018, en una trasferencia de 60 millones de euros, algo muy cuestionado en su momento ya que apenas se hacía mayor de edad, pero ya demostraba todo su talento en el Flamengo y las selecciones juveniles de Brasil. Así, se vistió de blanco el 20 de julio de ese año. Pese a hacer la pretemporada con el primer equipo, empezó sus pasos en el Castilla, hasta que recién en setiembre pudo debutar en un partido oficial -nada menos que ante el Atlético de Madrid-, aunque Lopetegui no confiaba aún en su talento. Fue el ingreso de Santiago Solari al banco lo que cambió todo. El ‘Indiecito’ apostó por él y sus minutos crecieron.

Si bien su eficacia goleadora es aún cuestionada, su presencia determinante es convencida. Apenas ha marcado 4 goles y tres asistencias en 27 partidos jugados en el Real Madrid en la actual temporada. Sus malas decisiones frente al arco o su falta de puntería aún lo condenan -incluso el remate que se convirtió en gol iba a las manos de Ter Stegen, pero Piqué desvió el balón- ya que esos cuatro tantos los ha logrado en 29 remates.

Temporada Partidos Goles Asistencias Minutos Remates Faltas recibidas 2018-19 31 4 7 1742 62 45 2019-20 27 4 3 1274 29 24

"Con una ingenuidad adolescente y con un tormento que lo desbordaba, Vinicius se puso a llorar al marcar un gol que buscaba desde hace meses", decía Jorge Valdado sobre el brasileño cuando marcó su primer gol. "Como ser joven en el Madrid es muy difícil, mi consejo es que se levante del diván, libere su instinto y no piense tanto", continuó el ex futbolista.

Sin embargo, este año tendrá que pensar mucho Vinicius. Primero, finalizar la temporada de la mejor forma posible. La Liga aún no está decidida. El Real es líder con 1 punto de ventaja sobre el Barza a falta de doce fechas, así que aún hay mucha tela y rivales de cuidado como la Real Sociedad, que los eliminó de la Copa del Rey, el Getafe que lucha en puestos de Champions y una visita al Bilbao para enfrentar al Athletic.

La Champions es el otro reto. La derrota de 2-1 en casa ante el Manchester City se presenta como el desafío más próximo. La revancha en el Etihad Stadium será el 17 de marzo y Vinicius deberá ser ese revulsivo en busca de la remontada. La 'Orejona' es el máximo sueño para el Real, y para ello tienen un primer escollo.

Real Madrid vs. Manchester City: Gabriel Jesús pone el 1-1 para los ingleses en la Champions League

Pero máximo reto será sin duda decir presente en la Copa América 2020 con la selección brasileña. Un país con tantas figuras puede darse el lujo de excluir a algunas, y lo sufrió el mismo Vinicius en la edición del año pasado al quedar fuera por decisión de Tite. Sufrió una lesión y al volver, Zidane apenas le dio 15 minutos en cinco partidos, lo que no le dio chances al técnico de Brasil para determinar si había regresado bien. Prefirió llamar a Everton, del Gremio.

El carril izquierdo de Brasil es el camino de Neymar. David Neres aparecó en su momento, Everton puede ganar lugar. Countiho puede inclinarse por ese lado, Willian tiene la experiencia para estar. Así, múltiples nombres pueden darse. Vinicius de 19 y Rodrygo, de 18 y también en el Real Madrid, pelearían por un lugar en la lista. Cualquiera tiene las condiciones. Así, Vinicius crece junto a las exigencias que demanda estar en el club más ganador -y que necesita ganar y ganar más-, y ser de la selección que más figuras crea año a año.

NOTA PARA SUSCRIPTORES





Ansu Fati y el sueño olímpico

Con apenas 17 años, Ansu Fati hace que los deslucidos colores blaugranas tomen un cierto brillo. Es la apuesta ya no tanto a futuro, sino que necesitan de su talento ahora para despertar del letargo en el que han caídas, sumado a las bajas por lesiones.

El atacante ha sido titular en ocho de los once partidos que ha dirigido Quique Setién en el Barcelona. Más allá de la coyuntura, el nacido en Guinea-Bisáu es un arma que ofrece lo que no ha podido darle Griezzman, de discretísimo nivel, ni Dembélé, que se lesiona más de lo que juega. Seguirá luchando la Liga y la Champions, donde marcó un tanto ante el Inter. El presente del Barza no es de los mejores, así que la exigencia se hace doble para él y compañía. Cobijado por Lionel Messi, puede crecer aún mucho más.

Su presencia en el Barza y sus dos partidos en la selección Sub 21 de España han permitido que sea visto por la selección adulta. En setiembre del año pasado, Fati logró su nacionalización española de manera extraordinaria, ya que reside en el país europeo desde el 2009, desde cuando tenía 6 años.

Sus récords Tercer jugador más joven en anotar en la Liga (16 años y 304 días), después de Fabrice Olinga (16 años y 98 días - Málaga) e Iker Muniain (16 años y 289 días - Athletic) Jugador del Barcelona más joven en marcar en la Liga Segundo jugador más joven en debutar en Liga con el Barcelona, detrás de Vicente Martínez Alama, con 16 años y 278 días, en 1941 Futbolista con menos edad que ha marcado y asistido en un mismo partido de Liga, contra el Valencia (5-2) Debutante más joven en la historia del Barcelona en la Champions, con 16 años y 321 días, tras Babayaro y Tielemans, ambos con el Anderlecht.

Pese a estar facultado, Ansu Fati no fue convocado para el Mundial Sub 17 que se disputó el año pasado en Brasil. “Pensamos que está para competir en una categoría superior”, señaló David Gordo, técnico de ese seleccionado. Razón no le faltó. Ya Luis Enrique, entrenador de la absoluta aseguró que están siguiendo al extremo con miras a la Eurocopa 2020. “Le conocemos, lo conozco y sé de su potencial. Es un jugador a seguir. Estamos atentos a los jóvenes, pero es evidente que hay una etapa de formación que se saltan muy pocos jugadores. Ansu está muy bien posicionado, pero está en un proceso de formación lento”, aseguró el estratega en diciembre pasado. “Si en los dos últimos meses juega con el Barza y marca, tiene las puertas abiertas como todos para estar en la Eurocopa”

Pero si no se le da la Euro, tendrá en los Juegos Olímpicos otra gran oportunidad. España regresó a la cita olímpica tras estar ausente en Río 2016 y apunta a todo. “No me da miedo decirlo: queremos pelear por el oro”, advirtió el entrenador de la Sub 23 Luis de la Fuente. Quieren repetir lo que alcanzaron en Barcelona 92. Para ello, España tendría en sus planes reclutar el talento de Ansu Fati, que se sumaría al de Dani Ceballos (Arsenal), Fabián Ruiz (Napoles), Jesus Vallejo (Real Madrid), Sergio Reguilón (Real Madrid) y Borja Mayoral (Real Madrid), además de la sorpresa que sería ver a Sergio Ramos como el capitán de ese equipo. Como se sabe, cada selección puede ‘reforzarse’ con tres futbolistas mayores de los 23 años.

Erling Haaland, un líder para resurgir una nación

19 años y su nombre ya se codea con los goleadores del mundo. El atacante de Noruega afronta su momento de buena forma en el Borussia Dortmund. En la Bundesliga son terceros, a cuatro puntos del líder Bayern, así que aún pueden dar pelea en las diez fechas que restan, mientras que en la Champions su victoria de 2-1 sobre el PSG en la ida de los octavos los encamina hacia cuartos, aunque tendrán que ir a París a defender ese resultado.

Pero hay otro reto para Erling. Su nombre ya dio la vuelta al mundo mientras vestía la camiseta de su selección, Noruega. Marcó 9 goles en un solo partido en el Mundial Sub 20 del año pasado. Ahora tiene en marzo un nuevo reto. Su país se mide ante Serbia en las semifinales de los play off que clasifican a la Euro 2020. De avanzar, su rival será el ganador de la llave entre Escocia-Israel. Los noruegos solo han participado en una Euro, en la de Países Bajos del 2000, en la cual se quedaron en la fase de grupos.

El ‘vikingo’ Haaland: casi un gol por cada remate al arco | Foto: GEC

Haaland, junto a otro joven como Martin Odegaard y con la presencia de los competitivos Sander Berge, Mohamed Elyounoussi, Joshua King, Alexaner Sorloth y Kristoffer Ajer, buscara seguir dejando su huella en su selección. Ya lo hizo en juveniles y ahora es la apuesta de la mayor.

Su futuro goleador se presenta brillante y la decisión de elegir el Dortmund antes que cualquier otro grande de Europa parece que fue lo mejor. Casi con las misma exigencias que cualquiera pero sin la presión de tener que cumplir cada reclamo mediático, Haaland está creciendo de buena forma.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RECOMENDADOS