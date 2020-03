En Sporting Cristal alguien habló por el ‘Mudo’. Ángel Soto, delegado del cuadro celeste a inicios de los 2000, le insistía a Alberto Gallardo, director de menores que se fije en un jovencito. Un central al que Daniel Peredo, en una de sus historias de vestuarios, describió como “flaquito, rápido, acertado, canchero, que paraba el balón antes de que se metiera al arco y salía jugando para entregárselo al compañero”.

Así empezaron los primeros pasos de Alberto Rodríguez en el fútbol. Llegó a Cristal en una transferencia de seis pelotas de fútbol, aunque otros cuentan que fueron cuatro más un bolso, y empezó el camino que lo ha llevado desde conocer a Cristiano Ronaldo hasta ser mundialista. Es el ‘Mudo’, es Junior en honor a su fallecido padre, es ‘Will’ por el parecido al actor. Es Alberto Rodríguez y en su carrera se fijan muchos pasajes del fútbol peruano.

“Cuando empecé en las divisiones menores en el Wanka jugaba de delantero, y hacía goles, claro que sí. Después pasé a los menores del Cristal y el profe Alberto Gallardo me ubicó de back central”, contó alguna vez. Cuando apenas había cumplido la mayoría de edad, Alberto Rodríguez fue promovido de la reserva al primer equipo de Sporting Cristal en el 2002. En ese entonces, el técnico del cuadro celeste era el brasileño Paulo Autuori. El entrenador, con la sapiencia y experiencia que ya poseía, vio en el jovencito central mucho más que solo su velocidad para los cruces y esa capacidad de anticipar la jugada: predicaba con el ejemplo.

Pese a su juventud, era el que más temprano llegaba a la práctica, el último en irse y, pese a su timidez, en la cancha era el primero en dar indicaciones. No hablaba mucho, pero sí lo justo y necesario para ordenar a sus compañeros. Y claro, su aparición también tuvo que ver con la salida de cinco futbolistas (Miguel Miranda, Manuel Marengo, Jorge Huamán, Jean Ferrari y el ‘Camello’ Jorge Soto) del primer plantel luego de sufrir una goleada 5-1 ante Alianza Lima. Por ello, casi 17 años después, no es casualidad que el ‘Mudo’ haya tenido la dicha de ser capitán de Sporting Cristal, Universitario y Alianza Lima, los denominados tres grandes del fútbol peruano. Desde chico ya tenía el perfil de ser un líder, aunque con características distintas del clásico caudillo.

“Alberto Rodríguez es un líder que nos guía. Es un líder tanto dentro como fuera del campo”, aseguró Alec Deneumostier, defensor que jugó junto a Rodríguez en Melgar y que fue sparring de la selección mayor antes del mundial. Lo mismo podrían decir cada jugador que comparte vestuario con el ‘Mudo’.

El último viernes, en la victoria blanquiazul ante Municipal, el experimentado defensor salió con banda en su brazo. Toda una sorpresa para la afición En la cancha estaba un ídolo aliancista de mil batallas como Leao Butrón. Además, también fue titular Josepmir Ballón, quien ya había sido capitán en en este comienzo de temporada. Sin embargo, el zaguero se encargó de capitanear por primera vez al cuadro dirigido por Pablo Bengoechea, y nadie en el cuadro íntimo lo discutió.

Respetado siempre

Creció en Mirones, “barrio crema”, como él mismo lo llama, del Centro de Lima. Ahí nació su cariño por Universitario. Luego llegó a Sporting Cristal y se habituó a los colores celestes por la formación que ahí le dieron. El ‘Mudo’ siempre ha sabido tener ese profesionalismo por encima de cada camiseta. Ahora viste la blanquiazul y es uno de los líderes del equipo. “Siempre voy a ser hincha del equipo que represento”, declaró el año pasado en una entrevista a ESPN.

Pese a haber vestido tres clubes que mantienen una histórica rivalidad entre sí, el hincha siempre lo ha respetado. En el Rímac, gracias a sus grandes actuaciones y a los dos títulos nacionales (2002-2005) que logró con la institución, el fanático cervecero siempre lo respetó. Y, cuando llegó a Universitario en el 2017, siempre fue uno de los más aplaudidos por los seguidores cremas, pese a jugar solo 28 partidos en tres años.

Con los cremas, Alberto jugó 28 partidos en tres años. (Foto: GEC)

En Ate, Rodríguez no llegó a tener la continuidad que él hubiese querido debido a diversas lesiones que se presentaron en el camino, pero siempre marcó la diferencia cuando estuvo en el campo de juego. Y eso todo los hinchas merengues se lo reconocen. Mientras, contra todo pronóstico, en Alianza la historia no ha sido muy distinta, al menos por ahora. En la última Noche Blanquiazul, el ex Sporting de Lisboa fue uno de los más ovacionados. El mismo Jefferson Farfán, figura de la selección, se refirió muy bien del zaguero en su momento: “Me alegra mucho que Alberto (Rodríguez) ahora podrá vestir la camiseta de Alianza. Espero que lo disfrute. Es un defensor con gran jerarquía y lo ha demostrado en todos los clubes donde ha jugado".

Con los rimenses, Rodríguez se dio a conocer para el mundo del fútbol. (Foto: GEC)





Club Años Sporting Cristal 2002-2006 Campeón Nacional 2002

Campeón Nacional 2005 Sporting Braga

(capitán) 2006-2011 Fase de grupos de Champions

Finalista de la UEFA Sporting Club 2011-2012 Rio Ave 2012-2014 Sporting Cristal

(capitán) 2015-2016 Melgar 2016 Finalista del Descentralizado Universitario

(capitán) 2017-2019 Junior 2018 Alianza Lima

(capitán) 2020

La Bicolor, su baluarte

El 'Mudo' fue pieza vital en la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018. (Foto: GEC)

Básicamente, por lo que hizo al momento de defender la camiseta de la selección peruana. Resultaría difícil odiar a quien fue una de las piezas vitales para que la blanquirroja vuelva a un Mundial después de 36 años. Los partidos impecables que tuvo en Lima ante el Uruguay de Edinson Cavani y Luis Suárez, o frente a la Colombia de Radamel Falcao, seguirán en la retina del hincha para siempre. El respeto que le dan al futbolista es una mínima muestra de respeto por lo que le dio al país dentro del césped.

Además, cuando no estuvo Paolo Guerrero por lesión o suspensión, Rodríguez fue el capitán, tanto en las Eliminatorias como en el Mundial de Rusia 2018. Ante Dinamarca, en el debut, salió con la cinta en el brazo. Tan importante ha sido Rodríguez con la blanquirroja que hasta el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, no descartó un posible regreso a la selección para las Eliminatorias: “Nadie duda de la categoría de Alberto y su rendimiento en la Selección. Tenemos que ver de acá a que demos la lista su continuidad. Un año y medio sin jugar es complicado, pero tratándose de él es un jugador diferente". Hay distintos tipos de líderes y, el ‘Mudo’, con su perfil bajo, experiencia y profesionalismo lo demostró en su paso por la bicolor y por los tres equipos grandes del fútbol peruano.

Su físico, una incógnita

Mucho se dice del estado físico de Alberto Rodríguez. Es sabido sus recurrentes problemas musculares, pero la fortaleza que tiene para recuperarse o para estar en su mejor nivel supera todo eso. “Creánme, nunca vi a un jugador que no entrenase por algún tipo de molestia en la semana pero empezaba el partido y era como si hubiera sido el primero en todo en los entrenamientos, era increíble”, contó alguna vez Julio Grados, quien fuera médico de la selección nacional.

"En la Selección Mayor recuerdo claramente un partido España con Perú en Huelva, una hermosa ciudad cerca a Sevilla, que a los 10 ó 12 minutos del primer tiempo salta con Iniesta, de esa selección con todas sus estrellas que fueron Campeones de Europa y del Mundo, golpeándose el hombro. Por más que tuve jugadores que continuaban con el mismo tipo de lesión, Alberto no le gustaba seguir si no estaba al 100% y hasta pensaba: "ahí está Iniesta, allá Villa, el Niño Torres, todos...!!”, publicó Grados en sus redes sociales sobre cómo es el ‘Mudo’.

La noche del viernes fue cambiado en el duelo ante Municipal. Se temió que se hubiera lesionado, pero fue más por precaución. "Fue un partido difícil e hicieron un esfuerzo muy grande lo que tuvieron todos, por eso lo sacamos. La intención es tenerlo para el próximo partido”, declaró el asistente íntimo Óscar Aguirregaray. “Estoy bien”, se limitó a decir el zaguero.

Alberto Rodríguez pidió ser cambiado y abandonó el campo con gestos de molestia

TE PUEDE INTERESAR

MÁS EN DT