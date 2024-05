Este hecho ha sido denunciado por vecinos de Chancay, quienes señalan que este negocio informal de terrenos se registra desde hace muchos años en su jurisdicción, hecho que se ha agudizado aun más debido a la construcción de la megaobra. ¿La razón? El incremento del valor del suelo próximo al puerto, lo que ha ocasionado que terceros negocien la venta de varios espacios.

De acuerdo a los anuncios, los lotes ofrecidos van desde los 120 m2 hasta los 380 m2, aproximadamente, y serían los “últimos” en venta. Se promete una entrega inmediata del terreno, el cual contaría con proyección de los servicios básicos como luz y agua, además de una cuota inicial de 3 mil soles y, en algunos casos, sin ningún pago previo.

Asimismo, en todos los avisos, la cercanía al megapuerto es una variable que se resalta mucho. Mientras unos aseguran estar a 25 minutos, otros afirman estar a solo 10 minutos de la megaobra.

“¡Invierte y rentabiliza! Entrega inmediata y con título de propiedad”, se lee en uno de los anuncios. En tanto, en otros escriben: “Terrenos cerca al megapuerto de Chancay” y “Lotes a 25 minutos en carretera Sayan - Huaral”.

Losas deportivas, zonas de parrilla y otros servicios también son parte de los beneficios ofrecidos por este tipo de publicidad.

Vecinos de Chancay, en anteriores ocasiones, ya ha manifestado su malestar por el impacto que trae consigo consigo la construcción del megapuerto más grande del Pacífico y la falta de cambios significativos en la zona. Denuncian que se han visto afectados por el deterioro de pistas y que la obra podría alterar la composición del entorno natural de la jurisdicción.

Como parte de su protesta, han realizado marchas como la de pasado 30 de abril, con el objetivo de que las autoridades atiendan sus demandas y se realicen obras urgentes en el distrito. Algunos de sus pedidos son: shock de inversiones para Chancay, priorizar proyectos estratégicos en saneamiento básico, construcciones de obras complementarias y rehabilitación de pistas dañadas.

¿Qué hay detrás de este negocio?

Miriam Arce, vecina de Chancay, contó a El Comercio que estas propagandas de venta de lotes se vienen difundiendo “a todo dar” y sin ningún reparo por parte de empresas informales, las cuales en realidad estarían vendiendo terrenos de uso agrícola y no destinados a edificación de viviendas. Asimismo, afirma que algunos espacios ni quiera están próximos al megapuerto.

“Lo que sucede es que están lotizando terrenos agrícolas, pero no sabemos si hay un cambio de zonificación, lo dudo mucho. Eso es lo que estamos viendo, porque terrenos urbanos no hay, Chancay es muy pequeño y ya todo está urbanizado. Incluso dicen estar a 5 o 10 minutos del megapuerto, aunque en algunos casos ni siquiera están tan cerca, sino en Huaral, a media hora o más de distancia. Hay mucha informalidad, mucho engaño”, indicó.

En ese sentido, Arce señaló que esta problemática está relacionada con las invasiones que hay en Chancay, sobre todo al norte de la ciudad, cerca a Río Seco, y que incluso llegan hasta Huacho. Explicó que detrás de todo existe un tema de mafia de tráfico de terrenos muy organizado, el cual aprovecha la falta de saneamiento físico legal que hay en la ciudad para actuar impunemente.

“Chancay como ciudad no tiene saneamiento físico legal desde sus inicios. Los terratenientes heredaron sus grandes cantidades de terrenos a hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente. Estas personas luego lotizaron Chancay y así es como se formaron ciertos centros poblados, urbanizaciones, etc. En un punto de todo ese proceso es que surge la Lotizadora Chacarilla, que era prácticamente dueña de gran parte del centro de Chancay”, dijo.

Arce precisó que tras la entrega de diversos lotes, nunca se llegó a regularizar la entrega de títulos de propiedad, y así la gente pues ha vivido años en espacios sin saneamiento. Esta situación, agregó, tampoco ha sido materia de preocupación por parte de las diferentes gestiones que han pasado por la Municipalidad de Chancay.

“Lo que sucede es que ahora figuran también como dueños de Lotizadora Chacarilla otros apoderados. Han hecho una ‘jugada’ en registros públicos y notaría para que parezca que el dueño original ha cedido la empresa. Entonces, aparece que Lotizadora Chacarilla ha sido absorbida por Constructora Orza”, comentó.

Como parte de este accionar, refiere, se han empezado a independizar lotes en Chancay, pero no terrenos vacíos sino áreas donde viven familias desde hace varios años. Vale decir que Orza no se quedaría con el terreno, sino que lo vende a un tercero y este es el que iría para posicionarse.

LEER TAMBIÉN: PJ declara inadmisible demanda del MTC contra Cosco Shipping por exclusividad en puerto de Chancay

“Es un tema bastante delicado. Se aprovechan de que Chancay no tiene saneamiento y que el alcalde se hace de la vista ciega. No ayuda a estas personas que no tienen saneamiento físico legal y que están expuestas a este tráfico de terrenos. Las personas están preocupadas. No saben si la van a sacar, si les van a cobrar. Es una situación bien compleja en la que nos ha puesto este megaproyecto”, detalló.

Por su parte, Judith Apolinar, vecina también de Chancay, agregó que ya ha denunciado en reiteradas ocasiones este accionar por parte de Orza y la supuesta inoperancia por parte de la municipalidad.