Cada vez que se pronuncia sobre Alianza Lima, el exgoleador Waldir Sáenz termina hablando con el hígado. Reniega con intensidad y comparte su verdad sobre todos los problemas que golpean al equipo de sus amores. No tolera ver a su querido club en la Liga 2 y, cuando es entrevistado, aprovecha la ocasión para encender el ventilador y salpicar toda su bronca. “Es terrible que Alianza esté en Segunda. No hay explicación. Solo queda aguantar y que los chicos que están en el equipo asuman el compromiso de campeonar para volverlo a Primera”, indicó el eterno 9 de La Victoria.

-Regresó el “Zorrito” Aguirre...

Es lo que estábamos buscando los aliancistas, que haya un referente, que haya jugadores comprometidos con el equipo. El “Zorro”, sin duda alguna, está en la historia de Alianza. Ayudará mucho a los chicos. Acá es un reto, el club tiene que subir desde el primer partido. La historia se lo exige. Los que van a liderar tienen una responsabilidad muy grande. Para mí faltan más jugadores representativos.

-¿Cómo quiénes?

Salomón Libman sería buena incorporación. Está Rivadeneyra, pero necesita un referente. La responsabilidad de los chicos es muy grande y tendrán que respaldar en los momentos difíciles. Por ahí los que tenían que quedarse eran Leao Butrón y Rinaldo Cruzado.

-¿Fueron maltratados por la administración?

Fue una falta de respeto a dos jugadores que dieron todo por la institución. Lo que pasó en el 2020 no borrará su historia con Alianza. Están echándole la culpa de todo. Es injusto.

-Hay otros candidatos que postulan para el arco: Erick Delgado, Fischer Guevara y Angello Campos

Es válido pero el compromiso es a través de gente identificada con la institución. Salomón tiene un plus más que ellos, salió campeón. Los demás son muchachos que quieren sumar.

Waldir Sáenz, goleador histórico del club con 178 anotaciones en 349 partidos. (Foto: Archivo)

-A excepción de Miguel, Lacerda y Barcos deben dar la hora

Los que vienen de afuera tienen una responsabilidad grande. No vienen para quedar sexto o quinto, sino deben ser campeones, no hay otra alternativa. No hay gente que le haga saber lo que es Alianza. Pueden ver por redes sociales, pero la realidad es otra. Es una mochila doble estando en Segunda.

-¿Por qué no hay gente trabajando identificada con Alianza?

Lo pedimos todos. Tuve conversación con Farfán, pero no somos los que manejamos Alianza. Se está perdiendo identidad. Ahora vas a ver Alianza porque juega el “Zorro” o está “Chicho” Salas como asistente, quitas a esos dos y no hay gente identificada.

-¿Los directivos hicieron la más fácil, echar a los jugadores?

La soberbia de los directivos llevó a Alianza a Segunda. Dios quiera que puedan analizar. La hinchada pide que den un paso al costado. Ojalá hagan mea culpa. Creo que será difícil el 2021, equipos que se jugarán todo contra Alianza.

-¿Farfán se retirará en Alianza?

Por ahora, su objetivo es jugar en el exterior. De que va a llegar a Alianza, lo hará, tiene las cosas claras.

'Sobre el verde' por Depor: Waldir Sáenz está dispuesto a jugar la Liga 2

-¿Estudiaste gerencia deportiva?

Sí, hace dos años. Este mes acabo el curso de entrenador. Espero seguir capacitándome día a día, los planes de ir al exterior también están.

-¿Por qué José Soto no llegó a un acuerdo con el club para dirigir?

No aceptaron su plan de trabajo. A los que son de adentro, no le dan nada, pero a los de afuera, todo. No iba a pelear con un tenedor.

-¿Algún ‘9′ que sigas del medio local?

No hay. Los clubes grandes tienen extranjeros. Acá tienen miedo arriesgar con chicos.

