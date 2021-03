Conforme a los criterios de Saber más

Hace veinte años, seis mil 376 personas se acercaron a Matute aquella tarde del domingo 14 de octubre. Alianza Lima empataba sin goles ante Cienciano y se complicaba en la tabla del Clausura (era noveno entre doce equipos). Al medio tiempo, el entrenador Bernabé Herráez hizo ingresar a dos atacantes, el ya experimentado Pedro Ascoy, por Waldir Saénz, y al juvenil Wilmer Aguirre por Walter Reyes. Con 18 años, el ‘Zorrito’ hacía su debut en Primera. El partido quedó 0-0.

Desde ahí, su carrera tuvo altas y bajas. En su primera temporada, campeón con Alianza Lima en el año de su centenario, jugó seis veces sin goles anotados. La primera de sus 81 celebraciones, que lo ponen entre los diez máximos artilleros del club, sucedió el 10 de abril de 2002. No fue en el torneo local, sino en la Copa Libertadores. Como un predestinado, en un momento ausente de gol para los victorianos.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Cuando Perú ganó en mesa por primera vez: la historia de un convulsionado partido de Copa América que duró dos días

Alianza Lima se despedía del torneo con un punto y ningún tanto anotado en cinco partidos y 76 minutos. En ese momento, tal como se lee en la crónica del partido de El Comercio, “el ansiado gol peruano, en cambio, fue obra del chispazo: Aguirre pescó una pelota abandonada y le zampó un puntazo feliz”. No impediría que Cobreloa de Chile gane por 2-1 en Matute. Ocho años antes de su triplete ante Estudiantes, salvaba una insólita sequía y ya avisaba que era la carta de gol para la Libertadores.

Su primer gol en la máxima categoría llegaría semanas después, el 15 de mayo. Alianza Lima, dirigido por Franco Navarro, empataba a dos goles ante Melgar en Arequipa. Al último minuto, Wilmer Aguirre marcó el 3-2. El Comercio lo describía así: “un metro sesenta y cinco de estatura, 19 años de edad y unos deseos delirantes de dejar de ser uno de los siete del banco y convertirse en uno de los once dentro de la cancha, de aquellos que desgarran la garganta del hincha con cada gol que da vida a la ilusión del puntero”. En todo el 2002 marcó tres goles en 33 partidos.

Wilmer Aguirre enfrentando a Cobreloa en Calama por la Copa Libertadores 2002. Era su debut histórico en el torneo. (Foto: Germán Falcón / Archivo El Comercio)

EL REPUNTE

Las comparaciones con Jefferson Farfán, su compañero en selecciones menores, ya eran notorias al año siguiente. La ‘Foquita’ se había destapado de cara al arco y era titular en la bicolor adulta. Aguirre comenzaba a mostrar falencias ofensivas, con una notoria baja producción. Era agosto y no había anotado ningún gol. Con miles de cuestionamientos a su rendimiento, así como al recién llegado entrenador Gustavo Costas, Alianza Lima visitaba a Sport Boys en el Grau.

Aguirre empezó viendo el partido desde la banca. Con el 1-1 a falta de quince minutos, el argentino lo hizo ingresar, otra vez por Sáenz, buscando un milagro futbolístico que caiga del cielo. Y sucedió. El ‘Zorrito’ aprovechó un gran pase de Farfán para anotar a los segundos de entrar al campo. La misma química se repitió en el minuto 90, para que anote su doblete. Era su gran noche, vivida siete años atrás de los tres goles al vigente campeón de la Libertadores.

Esta fue la conclusión de El Comercio en su edición del 31 de agosto. “Anoche el técnico argentino persistió en Wilmer Aguirre y el muchacho respondió con los goles del triunfo. Esa fue la mejor jugada de Costas y hay que reconocérselo. Gustavo se atrevió en otorgarle su confianza al delantero sin goles cuando la prensa en coro lo quería jubilar a los 20 años por su falta de fortuna en el tiro al arco”. Cerró el 2003 con diez goles, sumando tres dobletes, en 26 presencias.

Ese año y el 2004, con seis anotaciones y 44 encuentros, Wilmer Aguirre celebró el último bicampeonato de Alianza Lima. Para ese momento, el cuestionamiento por su producción de goles y hasta burlas por algunos errores en el mano a mano ya estaban presentes. Los blanquiazules pasaron por una mala campaña en 2005, pero el delantero destacó anotando trece goles en 46 partidos. Ya sin Farfán desde julio del año anterior, se esperaba que se convierta la gran carta en ofensiva.

Preciso instante en que Wilmer Aguirre anota el primer gol de Alianza Lima en 2006. Ese año ficharía por el Metz de Francia. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)

SU PASO POR FRANCIA

Wilmer Aguirre anotó el primer gol de Alianza Lima en la inolvidable campaña de 2006. Fue ante San Martín, en el Nacional por la jornada inaugural. Otra vez era el goleador del equipo, con nueve tantos en 20 presencias, y estaba en camino a su cuarto título cuando el Metz francés se interesó en él. Sumaba 22 en el último año y medio. Dejó nuestro país la noche del 26 de junio para su primera experiencia internacional.

El Metz jugaba en la Segunda División de Francia y pagó unos 300 mil dólares por el pase. Eso sí, previo a su viaje, su empresario Guillermo Cuéllar reveló que el pase podía caerse “ante la negativa de los directivos de Alianza Lima por dejarlo en libertad”. Finalmente, no pasó y firmó un contrato por tres temporadas. Junto a él se fue el también defensor blanquiazul Manuel Corrales.

Pocos los recuerdan, pero cuatro años atrás, Wilmer Aguirre estuvo seis meses en México en un intercambio con las ‘fuerzas basicas’ (divisiones menores) del Atlas. Meses previos a su pase al Metz, viajó con los hermanos Roberto y Guillermo Guizasola hasta Arabia Saudí buscando suerte en el fútbol de ese país. No pudo conseguir algún acuerdo.

“No vine aquí de paso. Quiero llevar al club de regreso a la Ligue 1 y terminar como máximo goleador al final de la temporada. Depende de mí tener el mismo destino de Claudio Pizarro (en el FC Bayern) o Nolberto Solano (en Newcastle)”, le dijo en la página web oficial del club al momento de su fichaje. El 15 de julio, debutó en un amistoso ante el Saarbrücken en Alemania. Pese a la derrota por 3-2, el peruano marcó su primer tanto gracias a una doble pared desde la media cancha con Daniel Gómez y Sébastien Renouard. Le bastaron 35 minutos para celebrar.

Así informó DT de El Comercio el primer partido y gol de Wilmer Aguirre en Francia. (Foto: Archivo El Comercio)

Esa tarde, Wilmer Aguirre, de 23 años, se animó a escribir una columna en El Comercio. “ ¿Saben qué es más duro? ¿Más que los defensas, incluso? Que tengo algunos problemas con el idioma aún. Igual, este gol ha sido increíble porque me permite empezar bien mi carrera en Francia y, además, es una motivación adicional. Si me cuesta entender a mis compañeros fuera de la cancha, dentro de ella fue todo distinto. Por el gol y porque los dirigentes y entrenador (Francis de Taddeo) me han felicitado mucho. Cómo no voy a estar contento”, se lee.

Ya en la temporada oficial, las cosas no salieron bien para el delantero. Cuatro goles, dos en la Ligue 2, en catorce partidos fue el saldo que dejó su primera temporada en Francia. Aún así, Metz fue campeón del torneo y ascendió a la máxima categoría del balompié galo. Sumaba la misma cantidad de tantos cuando, hasta que el club anunció su préstamo a Alianza Lima en abril de 2008 por razones personales. Su paso era hasta el 10 de julio, pues contaba con una temporada más de contrato.

- SUS REGRESOS -

Wilmer Aguirre era la gran figura de Alianza Lima. Llegó a los once goles, pasando por un triplete, en el Apertura, hasta que venció el préstamo. Luego de algunos trámites, el ‘Zorrito’ consiguió que se alargue un año más, es decir, hasta el final de su vínculo con el Metz. No regresó más a Francia. El equipo de La Victoria no la pasaba bien en 2008, pues peleó el descenso hasta la penúltima fecha. El ‘Zorrito’ llegó a los 18 tantos, ubicándose tercero entre los artilleros del Descentralizado, en 40 partidos.

Alianza Lima llegó a la final del torneo de 2009, pero Wilmer Aguirre ya era presa de los videos en internet de sus errores. A mitad de año renovó como futbolista libre. Apenas celebró ocho goles en 33 presencias. Pero la vida le tendría una noche soñada más: el 18 de febrero de 2010 le marcó tres goles a Estudiantes de La Plata, vigente campeón de la Copa Libertadores y vicecampeón del Mundial de Clubes. Era su mejor actuación como futbolista profesional, digna para ser vendido a cualquier lugar del planeta.

Portada de DT de El Comercio en la goleada de Alianza Lima sobre Estudiantes. Wilmer Aguirre anotó tres goles. (Foto: Archivo El Comercio)

Así sucedió. Al momento que había jugado 15 encuentros en Alianza Lima de 2010, con cuatro tantos, San Luis de México pagó por un millón y medio de euros por él. A sus 27 años, Aguirre volvía al exterior. Más allá de alternar regularmente, celebrando 21 goles, Alianza Lima consiguió su regreso con un préstamo sin costo a inicios de 2013.

Siete goles en 40 presencias fue el saldo en una temporada casi para el olvido de Alianza Lima. Al año siguiente, en 2014, apenas marcó una vez, ante UTC el 24 de agosto, y jugó su último partido por Alianza Lima en la final del Clausura, en una derrota contra Sporting Cristal en Arequipa.

MÁS EN DT

VIDEO RELACIONADO

Alianza Lima oficializó regreso de Wilmer Aguirre para la temporada 2021