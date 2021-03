Hace una semana, en las redacciones se discutía por quién llevaría la cinta de capitán en Alianza Lima este año. Con Leao Butrón en el retiro, y buscando a algún sobreviviente de la nefasta campaña del 2020, este peso debería recaer en el brazo de Josepmir Ballón. Los otros postulantes, claro, eran los fichajes de Pablo Míguez, por su experiencia pasada en el club, y Hernán Barcos, por la jerarquía internacional que llega a aportar al plantel. Sin embargo, el arribo de Wilmer Aguirre cambia todo el juego sobre la mesa.

El ‘Zorrito’, por lejos, es visto en este preciso instante como un emblemático que regresa a casa en el momento más complicado de su historia moderna. El aliancismo que manifiesta esa intimidad pura de sentirse bien representado le va a cargar al delantero la responsabilidad de ser la cara de un proceso que los pondrá a prueba en cada partido. Es decir, un histórico para un reto que será histórico... Y épico.

Aguirre no va a meter 50 goles este año, pero si podrá sentarse en el vestuario con autoridad. Si el debate sobre su capitanía se aleja de la burla que provocará en las veredas contrarias y más bien se acerca y justifica como una respuesta dirigencial a la búsqueda de referentes, entonces, eligen bien con la contratación del delantero nacional.

Ahora, solo quedaría explicar por qué Ballón sale de la disputa y qué le faltaría a Barcos para reclamar el brazalete . Y, por supuesto, las razones que posicionan a Míguez como otro candidato fijo para portar la cinta.

Wilmer Aguirre aclara sus chances de volver a Matute (Foto: GEC)

Histórico versus caudillo

En tiempos de elecciones presidenciales, se vio natural que Wilmer Aguirre haga proselitismo a su favor. A inicios de febrero, consultado por su presente dejó una frase nostálgica. “Como hincha siempre a fin o principio de año siempre me ilusiono con la posibilidad de regresar. No pierdo las esperanzas de algún día volver a mi casa. Mi sueño es retirarme ahí ”, dijo.

Todo el foco de Alianza Lima estaba puesto en la respuesta que recibiría de parte de la comisión de Licencias de la FPF para saber si acudía al TAS por el reclamo que los regresará a Primera División, y aún así había espacio para suponer por la dupla Aguirre-Farfán en Matute este año.

“Hemos evaluado el perfil de Wilmer Aguirre, pero aún sigue en análisis. Queremos ver si por el presupuesto se puede”, dijo José Bellina para dar mayor atención al tema. Luego, fue el turno del técnico Carlos Bustos, quien respondió por si Aguirre y Libman estaban en su carpeta de contrataciones. “Son jugadores importantes. Si se diera la posibilidad en algún momento, son jugadores que ayudarían demasiado para lo que vamos a enfrentar”, remarcó.

Entrado el mes de marzo, Aguirre ya no era solo un rumor y con estas palabras confirmaba que desde La Victoria había interés por él. “Me gustaría decir que ya está mi fichaje con Alianza, pero sigo a la espera. Me siento cada vez más cerca del club, pero todavía no puedo decir que hay algo”, sostuvo.

El ‘Rayo’. Wimer Aguirre hizo un ‘hat trick’ en la goleada 4-1 ante Estudiantes de la Plata, en la Libertadores de 2010. (Foto: Archivo)

En las últimas horas sucedieron dos hechos concretos. En diálogo con ESPN FC, el ‘Zorrito’ habló de su realidad con la institución íntima. “Se podría decir casi, casi. Casi nada. No pasa por un tema económico. Simplemente hay unos puntos que seguro se arreglan en estos días ”, dijo. Y lo otro sucedió en redes sociales. Bastó que Alianza Lima publique en su cuenta oficial de Twitter el emoticón de un “rayo” para entender la referencia. Aguirre regresa a Matute. Hoy por la mañana, la noticia se confirmó: “El ‘Rayo’ volvió a casa”, tuitearon.

Con Wilmer, de 37 años, se comete un error al momento de considerarlo un histórico del club. Solo se le recuerda por la fantástica actuación que tuvo contra Estudiantes La Plata en la Copa Libertadores 2010. Es verdad, la actuación descollante pasó a la historia, pero no es todo el mérito que tiene Aguirre con el equipo.

El ‘Zorrito’ creció junto a la mejor generación que salió de la cantera de Alianza Lima: la categoría 1984 de Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Nacido en 1983, Aguirre coincidió con ambos en el salto al primer equipo. Es más, cuando la ‘Foquita’ era un goleador intermitente en el equipo titular, Wilmer aparecía como otra de las promesas. En el 2002, anotó 2 goles, y al año siguiente se dio a notar entre los juveniles con 10 anotaciones .

Sus mejores años con la camiseta blanquiazul llegaron después. El 2005 marcó 13 veces, y el 2008 alcanzó su pico de rendimiento con 18 tantos (según la rsssf). Las dos veces que logró emigrar -Metz de Francia y San Luis de México- lo hizo tras sus buenas actuaciones con Alianza Lima.

Hoy, es el octavo goleador histórico del club con 81 tantos siendo es el único en actividad. Tras seis años entre México, y la Primera y Segunda de Perú, vuelve a la que llama su casa: Matute.

Wilmer Aguirre habla sobre su regreso Alianza Lima (Gol Perú)

El que también regresa al club y puede pedir la cinta si así lo quiere es Pablo Míguez. El uruguayo ya dio muestras de su estampa de caudillo cuando jugó en Alianza Lima entre 2014 y 2015. Antes del título nacional del 2017, el club apenas pudo celebrar en el Torneo del Inca 2014 , certamen en el que la volante aliancista fue uno de los pilares.

Con Míguez, también, los aliancistas llegaron a disputar la final del torneo clausura 2015, la cual perdieron ante Sporting Cristal. Es decir, en los 70 partidos (10 goles) que cumplió vestido de blanquiazul, el charrúa no desentonó . De paso, abrió el mercado de su país para la institución, que luego con Bengoechea alcanzó la alegría a fines del 2017.

Según el registro de noticias hacia finales del 2015, Míguez no continuó en el club porque no llegó a un arreglo final con la administración en el tema económico. Su siguiente equipo, sin embargo, fue Olimpo de Bahía Blanca en Argentina, donde también cumplió buenas actuaciones.

El salto posterior fue el Puebla de México (2016-2018) antes de ser repatriado por el Melgar de Arequipa. También jugó en Cusco FC (2019) y el año pasado regresó al cuadro ‘Dominó’, donde disputó 22 partidos en la atípica temporada de la pandemia del COVID-19.

Pablo Míguez (Foto: Prensa AL / Agencias)

A los 33 años, se mantiene vigente. “Hay que tirar para adelante. Hay que lograr el objetivo todos juntos. El cariño del hincha me motiva mucho y me hace tener un compromiso muy grande. Todos vamos para el mismo lado”, dijo días atrás cuando arribó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Con el aval de la administración y el respaldo de Carlos Bustos, todo apunta a que Míguez será el caudillo de la volante aliancista este año. Por la posición en la que juega y el carácter que demuestra, su postulación a ser el capitán es más que natural y evidente. La decisión, claro, quedará en el técnico, quien lo pidió entre sus primeros refuerzos.

En el bolo

Josepmir Ballón es el favorito de muchos para la capitanía de Alianza Lima, pero solo tiene un precedente: ya portó la cinta el año pasado y conoce al plantel que afrontará el reto este 2021 . Esta justificación, sin embargo, también cuenta al momento de la elección. Un jugador que se salvó de la purga casi total del plantel 2020 debe tener más méritos para ponerse adelante de la fila.

Méritos que, por ejemplo, si cuentan Aguirre y Míguez, por el vínculo que generaron en el pasado con la institución, y también Hernán Barcos, por su larga trayectoria internacional. El delantero argentino antepone la jerarquía, suma peso ofensivo y galones de líder natural.

Hace unos días en una conferencia virtual en la que participó El Comercio, sin embargo, puso el freno al tema de la cinta. “La capitanía es linda. Es hermoso para cualquier jugador, pero voy a hacer mi trabajo siendo o no. Si hay otro capitán lo ayudaré de lado a lado para que todo salga bien. No estoy preocupado conmigo, sino con lo que tenemos que hacer por el club”, dijo.

Barcos ha jugado en más de quince equipos. Tiene 36 años y el 2020 apenas tuvo actividad. (Foto: Raúl Arboleda / AFP)

Barcos suena a capitán, aunque ya aclaró que apoyará a quien toque serlo. “No soy un ‘9’ egoísta. Si tengo 10 goles, tengo seis asistencias. No me interesa mucho lo personal , para mí lo principal es el grupo no Hernán Barcos. En el equipo hay que tener el compromiso”, comentó sobre lo que viene a ofrecer al club.

El objetivo es mayor en Alianza Lima. Quien logre ser capitán debe saber que esa cinta que alguna vez portó ‘Pitín’ Zegarra, Teófilo Cubillas, Caíco Gonzales, Pepe Soto o Leao Butrón representa a más de un siglo de historia, la cual les va a reclamar estar a la altura siempre.

