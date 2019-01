WWE Royal Rumble 2019: Shane McMahon y la impresionante maniobra para convertirse en campeón | VIDEO

WWE Royal Rumble siempre es un evento esperado por los fanáticos del entretenimiento deportivo. Sin embargo, la edición del 2019 ha ha sorprendido a todos. En el combate entre Shame McMahon y The Miz vs. The Bar, el hijo del jefe realizó una increíble maniobra aérea que le permitió coronarse campeón.

El combate tuvo algunos spots fallidos de parte de Shane McMahon. Cuando quiso hacer su famoso coast to coast, Cesaro lo detuvo en el aire y le hizo uno de sus movimientos favoritos.

Cuando The Miz consiguió sacar del ring a Sheamus, Shane McMahon subió a una esquina del ring y con una voltereta mortal consiguió la cuenta de 3 y los títulos en pareja.