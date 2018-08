Sucedió en el duelo entre el Mamelodi Sundowns y el Polokwane City por la segunda fecha de la liga de Sudáfrica y la jugada trascendió gracias a YouTube.

Durante el duelo entre el Mamelodi Sundowns y el Polokwane City, el mediocampista Themba Zwane recibió el balón sobre el sector izquierdo y superó la marca del lateral Sibusiso Mbonani con un espectacular caño.



La acción llamó la atención del mundo deportivo. Tanto así que Themba Zwane tuvo que declarar sobre la acción. "No quise avergonzarlo, pero vino corriendo hacia mí a toda velocidad y sus frenos fallaron en un momento crucial. Me disculpé con Mbonani después del partido, pero él me dijo que me pararía en la segunda vuelta".