3/6

No revisar sus ingresos y los gastos mensuales que realiza: las personas no suelen medir sus ingresos ni los gastos que realizan. Esta situación genera que, al momento de empezar un plan de ahorros, no se tenga la mínima idea de cuánto se podrá aportar mensualmente, obstaculizando el objetivo propuesto. (Foto: Levetopic Academy)