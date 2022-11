Lorena Sandoval, expresidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, comenta desde el CADE Ejecutivos 2022 cómo la informalidad y la falta de infraestructura hidráulica adecuada afecta a la calidad de vida de los habitantes de la región. También cuenta la poca esperanza que tiene sobre las acciones futuras del Gobierno de Pedro Castillo.





—Si bien se ha dado una reactivación económica tras la pandemia, en el área urbana se incrementaron los empleos informales en 2,6 millones. ¿Qué se necesita para revertir esta situación?

En regiones como la mía donde casi el 90% del empleo es informal y la pandemia ha mostrado todo lo perjudicial que es eso para el país, necesitamos que haya políticas claras para impulsar la formalización del empleo. Eso solo se puede hacer si damos las condiciones adecuadas para que el privado formal pueda invertir en nuestro país y eso pasa también por un tema de estabilidad, que todos estamos pidiendo a gritos.

—Si bien Cajamarca es una región principalmente minera, ¿qué otros sectores están buscando potenciar para tener más empleos formales en la región?

Tenemos en Cajamarca un gran porcentaje de productores agropecuarios, un potencial importantísimo para producir en el agro productos en nichos muy específicos como los ‘berries’, el chocolate, el café. Tenemos también un potencial turístico bastante grande, tenemos cultura, tenemos naturaleza, tenemos artesanía. Lo que necesitamos es que el Estado pueda generar condiciones para que todas estas actividades florezcan.

Un tema que estamos intentando poner en agenda es la posibilidad de tener infraestructura hídrica adecuada y un manejo también adecuado del recurso hídrico para incentivar el agro. La semana pasada tuvimos una crisis porque estuvimos sin agua en Cajamarca por dos o tres días. Si no tenemos agua para beber, menos para desarrollar la agricultura.





—¿Qué está fallando en la región y qué se necesita para solucionarlo?

Creo que lo que está fallando es el compromiso de nuestras autoridades con el desarrollo de las regiones. Es triste que Cajamarca habiendo recibido tanto canon siga estando entre las cinco regiones más pobres del país. Hemos tenido un gobernador regional que estuvo preso hasta hace poco por corrupción y ahí tenemos que hacer un mea culpa desde nuestra posición ciudadana como votantes sobre a quién le damos nuestro voto. [Le damos el voto] a personas que no solo se involucran con la corrupción, que ya es totalmente malo, pero que además llegan sin criterios programáticos ni capacidades técnicas, que no saben qué hacer para desarrollar nuestras regiones. Necesitamos ir a una reforma del sistema político y necesitamos nosotros mismos aprender a votar mejor.

—¿Cuáles son los sectores que más se han reactivado en Cajamarca?

El sector minero no ha caído mucho y no tenemos datos de reactivación formal. Lo que sabemos es que nuestra economía sigue siendo arrastrada por ese 90% de actividad informal que hay dentro de nuestra región.

Yo me pregunto qué pasaría si volviéramos a tener otra pandemia. Toda esa fuerza laboral informal tendría que elegir entre morir de hambre o morir por un virus. Es importante el tema de la formalidad.





—El presidente debería venir mañana al CADE, ¿qué esperas oír de él?

En algún momento, como presidenta de la Cámara de Cajamarca fui parte de un comité que visitó al presidente con varias cámaras. Era elegido, pero aún no había iniciado su mandato. Lo que le pedí en ese momento sería lo que esperaría mañana de él, que no creo que sea posible que se dé, y es que recapacitara, que entendiera que hay miles de personas viviendo en pobreza, en pobreza extrema. En mi región hay personas que sobreviven con S/160 en un mes, con S/240 en un mes. Entonces yo le pediría que sea consciente de que de sus decisiones depende la vida de muchas personas y de que enmendara, que comenzara a traer a su gobierno personas probas, con vocación de servicio. Que pueda tener ministros de mejor calidad. Que se enfoque en gobernar y no estar defendiéndose y de alguna manera que deje de estar metido en temas de corrupción, que dejara el nombre de los cajamarquinos en alto. Ya he perdido un poco la esperanza en eso, pero es lo que pedimos y es doloroso porque a donde vamos nos reclaman hasta el hecho de ser cajamarquinos.