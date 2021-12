Conforme a los criterios de Saber más

La minera Nexa Perú, de la brasilera Nexa Resources, anunció la suspensión de actividades de su Unidad Minera Cerro Lindo, ubicada en la Región Ica, tras una semana de bloqueo ilegal a las vías de acceso a sus instalaciones, que ha impedido que cerca de 2.000 trabajadores retornen a sus hogares, así como el abastecimiento de suministros de productos de primera necesidad e insumos para garantizar la salud y seguridad del personal.

Cerro Lindo, ubicada en la sierra de Chincha, produce zinc, cobre, plomo y plata, y es la mina polimetálica subterránea más grande del Perú. La mina procesa por día 295 toneladas de concentrado de zinc, 82 toneladas de concentrado de cobre, 37 toneladas de concentrado de plomo y 10.900 onzas de plata.

Paralización afectaría el abastecimiento de la refinería Cajamarquilla, ubicada en Lima, la mayor proveedora de zinc metálico para la industria peruana y con ello el suministro de zinc a la industria nacional.

Ricardo Porto, CEO de Nexa Perú, señaló a El Comercio que la mina representa el 50% de la producción de mineral de Nexa Global en sus operaciones de Perú y Brasil, y en los últimos 3 años ha aportado un estimado de más de US$ 100 millones a la economía de la región Ica , entre la contratación de trabajadores y proveedores locales, inversión en proyectos e iniciativas sociales y el pago del canon y regalías.

Nexa es la mina polímetálica ubicada en Cerro Lindo.

Motivos del conflicto

Explica Porto que el conflicto se origina por la administración de los recursos que la empresa da a la Comunidad Campesina de Chavín dentro del Acuerdo Marco que mantienen. Los grupos que hoy protestan no son reconocidos por dicha comunidad. Es decir, el conflicto actual no es entre Nexa y la comunidad de Chavín.

“Fuimos informados del paro y buscamos entender la razón del conflicto, pero no tiene nada que ver directamente con nuestra empresa, ya que no tenemos ningún tipo de incumplimiento con la comunidad”, recalcó Porto.

Además, aseguró que la paralización no solo afecta la operación minera sino, de mantenerse por mucho tiempo, afectaría toda la cadena de producción en el Perú.

Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), dijo que el anuncio de Nexa es el cuarto relacionado a paralizaciones o suspensión de operaciones.

“Comenzamos con el anuncio de Antamina, después Hochschild, Las Bambas y ahora Nexa. La señal que se envía es sumamente negativa respecto al entorno en que se viene dando la inversión minera en el Perú”, señaló.

En el caso de Nexa, detalla De la Flor, estamos frente a un conflicto que poco o nada tiene que ver con la empresa minera , dado que quienes protestan son dos grupos de personas que no reconocen el liderazgo de la comunidad.

“Lo que pretenden es representar intereses directamente con la empresa, cuando lo que hay es un Acuerdo Marco con la Comunidad Campesina de Chavín. Es un caso muy distinto a lo que vemos en otras instancias de conflictividad”, dijo.

Diálogo sin soluciones

El CEO de Nexa señaló que las áreas de gestión social del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) deben liderar el diálogo con las comunidades.

“Desde Nexa dialogamos constantemente, pero con los representantes legales y vamos a mantenernos así y exhortamos a encontrar un acuerdo con los manifestantes porque al final todos vamos a sufrir algún tipo de impacto por este paro”, afirmó.

Hoy la mina solo desarrolla sus operaciones de mantenimiento, pero una de las preocupaciones para la compañía son los más de 2.000 trabajadores varados.

“ Ya pasamos a tener una presión humanitaria . Tenemos comida para unos días más, pero los perecibles se han terminado. No tenemos frutas, legumbres, leche, porque estamos 100% parados esta última semana y esos son los efectos en la gestión de nuestro personal”, señaló Porto.

De la Flor, asegura que tanto la empresa minera como la Oficina de Prevención de Conflictos de la PCM y el MINEM, han apostado por el diálogo. Sin embargo, no han tenido éxito debido a la intransigencia de los manifestantes.

“Corresponde tomar acciones legales contra los responsables de este bloqueo y proceder con las fuerzas del orden a reestablecer el flujo normal de personas y vehículos en la zona”, señala el representante de la SNMPE.

Para Gonzalo Tamayo, exministro de Energía y Minas, la inacción que tiene el gobierno frente a otros conflictos, podría estar incentivando a que el bloqueo de unidades mineras de otras zonas del país se extienda como una herramienta de presión.

“Como el Estado da muestras de haber renunciado al ejercicio de la fuerza pública en otras situaciones de bloqueo, tiende a trasladarse a otras situaciones de conflicto que verán como poco probable la intervención de la policía”, afirmó.

Inversiones

El CEO de Nexa aseguró que el panorama de inversiones no es bueno pese a que el sector minero está acostumbrado a trabajar con riesgos relativamente altos. No obstante, cuando grupos que no tienen representatividad logran parar la operación de un proyecto y poner en riesgo a las personas, se pone también en riesgo la capacidad de invertir en el futuro.

“Dos tercios de nuestras operaciones están en Perú que sigue siendo para Nexa un destino prioritario para invertir, pero esto nos hace incluir un factor de riesgo en los proyectos futuros en el país”, señaló Porto.

Para De la Flor, el portafolio de proyectos podría verse afectado en el corto y mediano plazo, ya que se verán impactados por estas situaciones que levantan dudas respecto de la seguridad, predictibilidad y estabilidad del entorno de negocios del país.

Benchmark

Según Porto, Cerro Lindo es una operación relativamente joven con 13 años, y es también un ‘benchmark’ de gestiones ambientales, gestión de residuos y también desde el punto vista de gestión social.

“Esto nos permitió ser la primera empresa en tener aprobado el plan de retorno durante la pandemia. Siempre tuvimos una relación bastante buena basada en diálogo con intereses comunes entre la empresa y la comunidad”, añadió.

