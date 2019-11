La Confiep informó que uno de los principales problemas que detectaron se encuentra en el sistema de contratación pública. “Nuestro sistema no ha funcionado”, expresó la presidenta del gremio, María Isabel León.

“La ley, por ejemplo, de Reconstrucción con Cambios para el Norte no ha funcionado. No hemos ejecutado ni el 30% de lo que se planeó invertir en reconstruir y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Yo creo que si no ha funcionado el sistema –y tenemos claro que nuestra ley no está funcionando–, pues es momento de revisarla”, manifestó en diálogo con RPP.

En ese sentido, enfatizó que se necesita que el Estado pueda tener una calidad regulatoria que permita que las inversiones privadas fluyan.

“Necesitamos renovar este espacio para que la inversión privada siga generando crecimiento. Si no tenemos crecimiento, difícilmente vamos a poder sostener todos los gastos públicos”, afirmó León.

En vista de ello, brindó luces sobre una medida que podría ser aplicable en el caso peruano con el objeto de mejorar los sistemas de evaluación.

“Necesitamos generar más ingresos a la caja pública y creo que una medida correcta sería reevaluar los sistemas de evaluación para hacerlos más predictibles, más transparentes y más eficientes”, concluyó en relación al tema.