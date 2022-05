Empresas mesuradas

Hasta el cierre de esta nota, los gremios empresariales no acordaron si presentarían observaciones al anteproyecto. Naranjo indicó que las empresas no observarían, solo debatirían a partir del 23 de mayo.

“Como gremios empresariales no vamos a hacer ninguna observación, porque queremos que esto se debata. Es difícil tener un texto consensuado, pero es por lo que vamos a ir a trabajar”, señaló.

Por su parte, Pasco no afirmó ni descartó que la CCL pueda presentar una observación. “Todavía estamos evaluando el proyecto, todavía quedan días. Pero por ahora no hemos enviado una observación o propuesta. Eso no significa que no lo vayamos a enviar finalmente”, remarcó.

Fuentes de este Diario pudieron confirmar que la Asociación de Exportadores (ADEX) sí planteará una observación antes de que se venza el plazo.