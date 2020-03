El director del Banco Central de Reserva (BCR) Elmer Cuba aseguró que nuestro país tiene suficientes recursos para enfrentar la recesión en la economía mundial a causa de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

En RPP, detalló que la recesión es consecuencia del aislamiento social impuesta por muchos países del planeta para frenar el avance del COVID-19, debido a la ausencia de una vacuna contra la enfermedad.

“La recesión económica mundial, incluyendo la peruana, es consecuencia del tratamiento a la enfermedad. Como no hay una vacuna por el lado de la medicina, el tratamiento ha sido parar al mundo para que no se transmita el virus y eso genera recesión. La recesión es el tratamiento que hemos encontrado en la sociedad para enfrentar el virus y eso hay que pagarlo”, expresó.

“Cada país va a pagarlo en la medida de sus posibilidades. Afortunadamente el Perú en la región, América Latina, ya tiene como enfrentarlo. No es un problema de liquidez, el MEF tiene suficientes recursos para enfrentar y salir airosamente después que termine la cuarentena, pero tiene que hacerlo rápido y hacer lo que sea necesario”, añadió.

El economista explicó que la recomendación de los mejores macroeconomistas del mundo es aumentar fuertemente el déficit fiscal para que ese dinero llegue a los usuarios una vez que se haya superado la cuarentena.

“El reto ya no está en el diseño, sino en la cañería para que esta liquidez fluya a los informales, a los pobres, a las pequeñas y grandes empresas, en general a todo el sistema económico para que este circuito de liquidez siga manteniéndose”, manifestó.

Indicó que se debe identificar con rapidez a las familias que están en el límite de la pobreza y son informales, a fin de entregarles fondos para su subsistencia en los días que restan de aislamiento social, pero cuestionó que no se haya hablado de las empresas.

“Tienen gastos, alquiler de renta, proveedores y servicios, y no han producido este mes. Si no hacemos nada por ellos, van a quebrar, y si quiebra, no paga al banco, despide al personal y el personal pasa a ser pobre. Es un tema terrible que hay que cortar”, aseveró.

Cuba acotó que se trata de una crisis de ofertas sin precedentes en los últimos 100 años debido al coronavirus, “un choque de oferta y demanda a la vez” que en el caso peruano es más grave porque sus mercados externos están cerrados. Sin embargo, destacó la fortaleza fiscal de nuestro país.

“Perú es uno de los pocos países, junto a Chile, con suficientes recursos fiscales para ponerlos en la mesa. Después se van a recuperar, la economía se reactiva, todos pagaremos impuestos y en pocos años vamos a reconstruir las arcas fiscales. Estamos preparados para ello”, sentenció.