Hace unas semanas, la presidenta de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), Claudia Cooper, afirmó que el problema de liquidez que enfrenta la bolsa local —por el que podría ser degradada a mercado frontera—, obedece a la alta concentración de las AFP en la posesión de las acciones peruanas. Incluso, Cooper llegó a sostener que esta concentración perjudica a las empresas emisoras al suprimir la negociación necesaria para alcanzar precios más altos. Para el presidente ejecutivo de Sura, que controla a la AFP Integra, otras serían las razones detrás de los problemas de la BVL, por lo que la fusión con otras bolsas sería la salida.

►Las Bambas: ¿Cuánto le cuesta a Apurímac el bloqueo de carreteras?

►Útiles escolares: ¿Cómo va la competencia en el sector durante esta campaña escolar?

¿Cuáles son los razones detrás del deterioro de la liquidez en la BVL?

La competencia. Hoy las personas tienen acceso a un universo más grande de alternativas de inversión. Los demás países enfrentan las mismas complicaciones que nosotros; han bajado su nivel de actividad.

Por ejemplo, en la industria de fondos mutuos, los productos que han perdido mayor participación son los de acciones. Hoy, solo el 6,8% del patrimonio está en estos productos.

Incluso, en los últimos años, invertir en acciones de empresas de países desarrollados ha sido más atractivo que invertir en acciones de compañías peruanas.

Definitivamente, para que la bolsa peruana sea más atractiva necesita más emisores. Pero si no hay liquidez, los emisores no vienen.

Justamente, la presidenta de la BVL ha afirmado que el dominio que tienen las AFP sobre el mercado de acciones está perjudicando la liquidez de la bolsa e incluso a los emisores, ¿es cierto ello?

No creo que las AFP estén generando un perjuicio. Incluso, hay empresas que han realizado emisiones en bolsas internacionales para acceder a mercados más desarrollados.

Algunas de esas empresas que han listado afuera han tenido problemas serios, que han dañado la reputación de las compañías peruanas.

Hoy, si las AFP no compráramos las acciones peruanas, ¿quién las compraría? Las AFP somos los principales demandantes de acciones.

¿Hoy quiénes son los demandantes de las acciones peruanas?

Las compañías de seguros manejan fondos muy relevantes, pero sus inversiones en acciones son muy limitadas sobre todo en empresas peruanas. Los fondos mutuos cada vez tienen menos participación en acciones y no es porque no quieran, sino, porque sus clientes no lo demandan.

Las tesorerías de los bancos y de las empresas muy raramente invierten en renta variable. Estas prefieren el corto plazo, por eso apuestan más a la renta fija. Las personas naturales hoy tienen una infinidad de alternativas y tampoco son muy activos en el ‘trading’, entonces, si nosotros no compráramos las acciones, ¿quién lo haría? No veo por ningún lado que las AFP hagamos daño solo por ser el principal demandante de las acciones locales.

No se trata de quién tenga la culpa, sino, de cuál es la solución; y cuando eres un mercado pequeño o te integras a un mercado más grande o simplemente desapareces.

¿Cree que la integración de la BVL con otras bolsas sea la solución?

La integración de la BVL con sus pares y hasta una fusión entre estas sería bueno, porque se tendría un paquete de acciones mucho más sólido para transar. Se tendría una representación de diferentes industrias con mucho más alternativas. Hay que considerar que una parte importante de las empresas grandes de la Alianza del Pacífico opera en varios de estos países, por lo que no son desconocidas. Además, en las bolsas en el mundo ha habido una serie de fusiones e integraciones, por lo que es una tendencia.

En esta bolsa integrada participarían las AFP de varios los países, con lo que habría más jugadores. Esto es importante, porque muchas acciones que nos hubiera gustado vender o tomar posiciones en otras, no lo hemos podido hacer por falta de liquidez.

Desde el 2010, las bolsas del Perú, Chile y Colombia se unieron para crear el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila). Pese a ello, estamos en igual o peor situación, ¿por qué creemos que ahora sí funcionará?

El hecho de que desde hace un tiempo se haya estado pensando en la integración es porque es la receta para solucionar esto, con lo cual, no es ningún secreto. Todos sabemos cuál es la salida y mientras más nos demoremos es peor. No hay otra alternativa.

La bolsa peruana ha sido principalmente de renta variable y las acciones locales son menos atractivas, porque compiten con otras alternativas como mencioné.

Los mayores compradores de acciones en los mercados desarrollados son los fondos de pensiones, pero también está la industria de fondos mutuos, que ahora ha virado sus inversiones hacia los índices.

Sura, además de la AFP Integra, es dueña de la casa de bolsa SAB Sura. ¿Las condiciones de mercado hacen difícil que SAB Sura pueda llegar al punto de equilibrio?

Una casa de bolsa solo para intermediar acciones no es negocio. Hemos abierto la casa de bolsa porque nos permite hacer una serie de operaciones que complementan nuestra estrategia de gestión de patrimonios. En este momento, nos encontramos en etapa de inversión. Bajo la estructura de la casa de bolsa estamos abriendo una titulizadora. La regulación está direccionada a permitir más operaciones para las casas de bolsa; se dará licencia para manejar fondos mutuos, participar en el negocio de titulación, factoring , entre otros productos. A esto es lo que estamos apuntando.

¿Una degradación de la bolsa limeña a mercado frontera qué impacto podría tener en los fondos de pensiones?

Una degradación no es buena porque nos baja de categoría. También es verdad que la calidad de las empresas es lo que al final va a determinar el precio de sus acciones.

Para un inversionista de corto plazo es un problema porque cuando un país cambia de categoría de emergente a frontera, debe vender las acciones de la plaza que ha sido degradada. Dichos títulos serán adquiridos por aquellos inversionistas que apuestan en mercado frontera. Pero como este último es de menor volumen, los precios de las acciones son afectados. Definitivamente, no es bueno para nadie.

¿Ustedes han conversado con la BVL?

Estamos en coordinaciones con la BVL. Nosotros somos los primeros interesados en darle volumen a la negociación de acciones.

A 8 meses de tener la exclusividad de los nuevos afiliados a las AFP, ¿cómo les va?

Hoy tenemos 291 mil afiliados en poco más de medio año de licitación. Nosotros creemos que vamos a superar ampliamente los 800 mil afiliados al término del contrato. Se dice que por qué otras entidades no pueden administrar fondos de pensiones, pero la que quiera puede presentarse a la licitación.