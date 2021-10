Conforme a los criterios de Saber más

Aunque le quedan todavía muchas tareas por cumplir para recuperarse del todo financieramente, lo peor de la tormenta parece haber ya pasado para Avianca, la centenaria aerolínea de origen colombiano que desde el 1 de diciembre reactivará sus vuelos entre Lima y Bogotá, un año y medio después de haberlos cerrado.

Respecto a este incipiente regreso al Perú, en Día1 y El Comercio conversamos -en exclusiva- con David Alemán, director general de Avianca para Centro y Sudamérica. Lo primero que nos dice es que será diaria la frecuencia de sus vuelos entre nuestra capital y la capital colombiana. Luego, por supuesto, conversamos sobre el plan que la línea aérea tiene para nuestro país, una estrategia que deberá ejecutar al mismo tiempo que continúa su proceso de reestructuración, tras haberse adscrito a la Ley de Quiebras de Estados Unidos, en mayo del 2020.

–¿Qué expectativas tienen sobre este reinicio de sus vuelos a Lima?

Es una gran noticia para nosotros y para el mercado. Volaremos entre Lima y Bogotá nuevamente como Avianca a partir del 1 de diciembre con una frecuencia diaria.

Nos alegra porque dentro de nuestra recuperación de red de rutas, que iniciamos hace ya un año, Lima era un destino que nos faltaba poder conectar con Bogotá. Estamos expectantes de volver a trabajar un mercado que conocemos.

–¿Cómo proyectan que evolucionará la frecuencia de este vuelo? ¿Se retomará el ritmo que tenía antes de la pandemia?

Vamos a arrancar con una frecuencia diaria, en horario de tarde y noche. Los vuelos desde Bogotá saldrán a las 2 p.m., y los de Lima, a las 6 p.m.

Luego, conforme vayamos desarrollando la ruta, comentaremos, de manera oportuna, el reinicio de otros vuelos que teníamos conectando a la capital del Perú, como son el caso de San Salvador - Lima y Guayaquil - Lima. Esa es la segunda fase de nuestro plan.

–¿Cuándo reactivarían estos vuelos?

Estamos visualizando el reinicio de esas rutas para la primera etapa del próximo año. Estos meses nos va permitir ver cómo va reconstruyéndose la demanda.

Paso a paso, parece decir David Alemán sobre el futuro de Avianca en el Perú. Por ahora, los vuelos domésticos no están en los planes, anota el director general de la aerolínea para Centro y Sudamérica.

¿Vuelos domésticos?

–¿Este retorno de vuelos a Lima lo están trabajando con el soporte Avianca Colombia? Porque en el Perú cerró la empresa: Avianca Perú no existe más.

Nuestra operación la trabajaremos como lo hacemos en otros países donde tenemos conexiones internacionales. Ciertamente, habrá un equipo comercial basado en Lima, y también vamos a tener el soporte del resto de operaciones y el de Bogotá.

Asimismo, tendremos un tercer proveedor en el Perú que pueda trabajar en la atención de los vuelos. Será un operador peruano de prestigio. Nuestro equipo ya está en ese proceso.

–Siendo así, ¿tienen previsto volver a volar dentro de nuestro país, rutas domésticas?

Ahora estamos con mucho foco en la reactivación de esta ruta entre Lima y Bogotá, y también en trabajar tres ejes claves: [1] tener un precio competitivo, que es como trabajamos en la mayoría de mercados, [2] tener una red de rutas fuerte y robusta que facilite opciones al pasajero, y [3] dar flexibilidad a los viajeros, estableciendo los atributos del producto que ellos quieren y desean para volar.

En ese sentido, nuestro modelo de negocio está viendo alternativas más de ‘punto a punto’. Me explico, lo que antes hacíamos era conectar nuestros vuelos usando como ‘hubs’ a Bogotá y El Salvador, pero -como he dicho- ahora buscamos opciones ‘punto a punto’. Por ejemplo, estamos implementando rutas hacia Estados Unidos que no salen desde El Salvador, sino desde Guatemala. También, estamos conectando al Caribe desde ciudades de Ecuador y Colombia, sin necesidad de pasar por Bogotá. Lima entra en esa ecuación y, viendo cómo evoluciona el mercado, evaluaremos de incluirla en esta estrategia de ‘punto a punto’.

–¿En esa estrategia podría estar volver a volar entre el Cusco y Bogotá?

Hay que ver cómo evoluciona el mercado. Hoy estamos enfocados en que esta ruta Lima – Bogotá sea un éxito, robustecerla, para luego poder incorporar más rutas. Así hemos desarrollado nuestra estrategia de recuperación de demanda.

El cierre de Avianca en nuestro país, acontecido en mayo del 2020, provocó cientos de miles de reclamos de los pasajeros afectados, muchos de los cuales están en proceso en Indecopi.

La reestructuración y la fusión con Sky

–¿Cómo va su proceso de reestructuración financiera, tras haberse adscrito al Capítulo 11 de la hoy famosa Ley de Quiebras de Estados Unidos?

El proceso va muy bien. Todo el equipo ha estado involucrado para poder dar los pasos seguros y salir del Capítulo 11. Dimos a conocer un exitoso plan de refinanciamiento, que hemos presentado a la Corte y estamos en la etapa final.

Ahora presentaremos el último plan de negocios y quedaremos a la espera de las respectivas aprobaciones. Esperamos que antes del final de año podamos anunciar, oficialmente, que terminó el proceso y que hemos salido del Capítulo 11.

–En las últimas semanas se conoció sobre la posibilidad de que Avianca se fusione con Sky Airline. ¿Van a estar aliados comercialmente como lo hicieron, en el pasado, con TACA?

No te lo podría decir. Nosotros no conocemos mayores detalles sobre los pronunciamientos que se dieron en referencia a una posible fusión con Sky. Cuando tengamos alguna noticia, la contaremos.

Bonus track: ¿qué pueden hacer quienes perdieron sus buelos en 2020 y 2021?

El retorno de Avianca a nuestro país, si bien se dará a través de una ruta internacional, inicialmente, está despertando las preguntas y dudas de los pasajeros que fueron afectados por el cierre de Avianca Perú, subsidiaria de la aerolínea que estaba a cargo de los vuelos dentro de nuestras fronteras, y también de las rutas internacionales que usaban a Lima como ‘hub’

Al respecto, la aerolínea ha señalado, a través de un comunicado de prensa, que aquellos viajeros que no han podido volar entre Lima y Bogotá desde mayo del 2020 hasta noviembre de este año, debido al cierre local de la empresa, podrán autogestionar la reprogramación de sus vuelos a través de sus distintas plataformas de atención, por ejemplo, vía la página web Avianca.com o su ‘call center’.

De momento, no han dado más precisiones respecto a este problema.

