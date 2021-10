Conforme a los criterios de Saber más

El contralor general de la República, Nelson Shack, indicó que hasta septiembre se identificaron un total de 2.445 obras paralizadas, cuyo valor asciende a S/ 18′360,064.651.

De este total, 293 -valorizadas en más de S/ 2.942 millones- están comprendidas en el Decreto de Urgencia (DU) 008-2019, que dicta medidas para la reactivación de obras paralizadas a nivel nacional. Este DU comprende 359 obras, de las cuales 293 se encuentran paralizadas.

Adicionalmente, la Contraloría registra otros 2.152 proyectos, cuyo valor supera los S/ 15.417 millones, que no están comprendidas en el mencionado DU.

Del total de las obras paralizadas que identificó la Contraloría, 1.776 pertenecen a los gobiernos locales, 276 a los gobiernos regionales y 393 al Gobierno Central. “Los gobiernos locales, en promedio, casi tienen una obra paralizada por contrata (contratación hecha por el gobierno local con una empresa para que ejecute la obra)”, detalló Shack.

Asimismo, a la fecha, de las 2.445 obras paralizadas, 66 ya se reactivaron y 160, valorizadas en más de S/ 1.140 millones, ya están listas para reactivar su ejecución.

“El proceso de reactivación nunca va a ser inmediato. Se necesita hacer una serie de acciones de naturaleza técnica que llevan tiempo y demandan recursos”, acotó Shack.

En esa línea, el funcionario explicó que existen cinco problemas esenciales que pueden paralizar una obra: (i) que el proyecto esté en litigio; (ii) que tenga un expediente técnico mal elaborado; (iii) que el terreno no cuente con saneamiento físico y/o legal; (iv) que exista una problemática relacionada a la administración directa; (v) y que existan problemas con los residentes, inspectores o supervisores en las obras.

“Las obras paralizadas no solo representan un problema económico, sino también uno social y de frustración muy grande en la población, porque la gente no logra entender cómo el Estado, teniendo tantas necesidades, s tira la plata haciendo obras que están mal hechas, paralizadas, están en litigios y no operan”, declaró.

Sin embargo, la paralización a la que hizo referencia Shack no solo se explica por temas relacionados a la gestión y eficiencia. “Los temas de paralización también tienen que ver con temas de corrupción. En 2020, de cada S/ 100 gastados en inversión pública, 16% se perdieron”, expresó. De acuerdo a las estimaciones de la Contraloría en materia de corrupción, el perjuicio generado por este delito durante el 2020 asciende a S/ 22′059,183.058.

Shack sostuvo que la Contraloría tiene la facultad de sancionar actos irregulares graves y muy graves desde julio de este año. “Para que el problema de la corrupción se resuelva en el Perú, hay que reformar el sistema de control. [...] Hasta que no reformen la justicia, esto no va a ser sostenible y ahí hay un tema importante”, finalizó.

La Contraloría recomendó sancionar a 8.081 funcionarios en el 2019, a 6.698 funcionarios en el 2020, y a 3.500 durante el primer semestre de 2021, detalló el contralor Nelson Shack.

