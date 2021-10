Conforme a los criterios de Saber más

El mercado de aplicativos de delivery no volverá a ser el mismo que conocíamos antes de la pandemia. La crisis sanitaria no solo impulsó un mayor uso de estos servicios desde el confinamiento, también empujó a que Uber Eats, el otrora tercer jugador del mercado, decidiera retirarse del país definitivamente en junio del año pasado, ahogado por la coyuntura y la competencia.

El crecimiento desde entonces, como muestra Euromonitor International, ha sido exponencial. Solo para el caso de el delivery de restaurantes [tradicional y por ‘apps’], la expansión fue de 350% en el 2020, pasando de representar el 4% de las ventas de estos negocios en el 2019 al 25% del total.

Aunque el delivery de restaurantes es el más solicitado, siendo el 83% de los pedidos en el caso de Rappi, también se han disparado en más de 200% los de supermercados y tiendas exprés, así como los de ‘e-commerce’ y ‘courier’, en lo que va del año. [Ver infografía]

“Sin duda, la pandemia impulsó el crecimiento del rubro y ha transformado los hábitos de los usuarios. Ahora el delivery no es un servicio adicional, ahora es parte de la dinámica familiar”, sostiene Alessio Aveggio, director de Operaciones de PedidosYa Perú.

Si vemos solo el mes de abril de este año, se realizaron 2.6 millones de pedidos a través de estos aplicativos en el país, de un total de 4.600 establecimientos comerciales. Ese mismo mes, se contabilizaron 13 mil socios repartidores en estas plataformas, de acuerdo a un estudio –compartido en exclusiva a Día1– del Instituto Peruano de Economía (IPE), por encargo de Comex Perú.

De otro lado, la cantidad de usuarios de estos aplicativos se duplicó frente a sus números prepandemia: en enero del año pasado no llegaban a 300 mil y, más de un año después, en abril ya eran 580 mil.

El gremio, donde está el comité ComexDigital, que agrupa a las plataformas digitales, precisa que aunque las ‘apps’ de delivery se están expandiendo poco a poco en el interior del país, hasta el 2020 el 87% de sus pedidos se concentraron en la capital.

En base a este reporte, además, se ha podido estimar que el impacto directo e indirecto de las plataformas digitales (de movilidad y de reparto) en la economía del país equivale al 0,25% del PBI, comenta Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de ComexPerú.

COMPETENCIA Y FÓRMULAS

Tras la salida de Uber Eats, la competencia no hizo más que avivarse. Este adiós fue capitalizado rápidamente por Rappi y Glovo, compañía que a los pocos meses migró a PedidosYa (cuando a nivel global pasó a manos de Delivery Hero). Y fueron apareciendo cada vez nuevas propuestas en el mercado.

El proceso de migración hacia PedidosYa no estuvo exento de dificultades, por lo cual les tomó tres meses recuperar a todos los usuarios que eran de Glovo, cuenta Aveggio. Hoy, asegura, ya superaron esa cifra y están creciendo.

La más beneficiada con todos estos cambios habría sido Rappi. “Tuvimos buenos resultados posteriores a la salida de Uber Eats y, luego, con la migración de Glovo a PedidosYa”, comentó José Ignacio Bernal, general manager de Rappi para Perú y Ecuador, en una entrevista anterior con este suplemento. Agrega que ya van un año liderando con el 70% del ‘market share’.

Pero el mercado de aplicativos de delivery es muy dinámico y están surgiendo nuevas empresas para cubrir cada vez más variedad de servicios, acorde a las nuevas necesidades de los usuarios. A la fecha, ya serían al menos ocho los jugadores que se encuentran ya en esta carrera.

Cornershop by Uber, Fazil (del grupo Falabella) especializados en entregas de productos de supermercados; Jokr o Yummy Rocket en el delivery ultra rápido con promesas de entrega de productos diversos en menos de 15 minutos, se suman a la oferta de ‘apps’ ya enfocadas en última milla, entrega de paquetes o ‘apps’ de delivery para restaurantes.

“Las empresas están buscando diferenciarse y la especialización por servicio termina siendo consecuencia de ella”, refiere Rolando Arellano, gerente general de Arellano Consultoría.

Desde Jokr indican que apostaron por el país porque el consumidor limeño busca una oferta de mayor inmediatez. Con 150 mil usuarios registrados y más de 200 repartidores asociados, apunta a consolidar su oferta no solo con productos de primera necesidad sino con tecnología, entre otras categorías. Y ampliar su cobertura dentro de Lima en el 2022.

Yummy Rocket, con apenas tres semanas de operaciones en el Perú, ya realiza 300 órdenes diarias con entregas de productos básicos en un máximo de 15 minutos. Este año proyectan abrir 10 ‘dark stores’ y para el 2022 completar su cobertura en la capital para luego ir a las regiones.

Marinus Van Gestel, director de Cornershop para Latinoamérica, comenta que también se suman a la tendencia del ‘quick commerce’ con Cornershop Express, para entregas de 35 minutos con los formatos de conveniencia exprés Spid de Cencosud y Tambo. Al mismo tiempo que suman nuevas tiendas a la oferta regular del aplicativo. Hoy tienen más de 200 tiendas asociadas para cubrir sus entregas.

Fazil, por su parte, busca ampliar su mix de tiendas. Más allá de Hipermercado Tottus, Falabella y Sodimac, incluyen farmacias, tiendas de regalos y especializadas de alimentos, y anuncian el ingreso de marcas locales de emprendedores y agricultores. Hace pocas semanas ficharon a Gianluca Lapadula como su imagen y su aporte ha sido enorme, aseguran.

PedidosYa y Rappi no se quieren quedar atrás. La primera está reforzando su servicio de PedidosYa Market con la ampliación de sus ‘dark stores’: proyecta 100 en el 2022. Y la segunda, entró fuerte con Turbo Fresh para entrega de menos de 10 minutos. Apunta a 40 tiendas e ingresar a un par de ciudades más este año.

Asimismo, Rappi, que se autodefine como una ‘super app’, mira nuevas verticales. Luego de Turbo Fresh, ha lanzado Rappi Travel, para comprar paquetes turísticos o pasajes, con beneficios asociados a su producto financiero Rappibank.

Al respecto, Arellano agrega que el otro camino que siguen algunas ‘apps’ más grandes: convertirse en un ‘hub’ comercializador.

REGULACIONES PENDIENTES

Pero este crecimiento plantea desafíos en cuanto a las condiciones laborales y tributarias del modelo de negocio de estos aplicativos. Los repartidores de delivery forman parte de esta economía colaborativa, no reciben un salario fijo sino ingresos por pedido completado, lo que les da mayor flexibilidad para usarlo cuando lo requieran o trabajar en más de uno.

No obstante, existen estudios y entidades –como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que han apuntado ciertos riesgos para las condiciones de trabajo de los repartidores o conductores, ya que no disponen de ahorros previsionales, cobertura de salud, entre otros beneficios laborales.

Desde ComexPerú, el gremio que agrupa a las plataformas, remarcan que no hay una relación laboral y que pensar en incluirlos en una planilla les restará independencia y cambiará el negocio.

“El problema no es de ingresos económicos. Cuando se conformó la mesa de trabajo del Ministerio de Trabajo (MTPE) hace unos años, se evaluó que el problema era de seguridad social y no solo en las plataformas, sino en los trabajos independientes, que son los que crecen”, explica Dupuy. Desde su óptica, no es necesaria una regulación para las plataformas, pero sí revisar el problema.

De acuerdo a los datos recogidos, los repartidores logran ingresos aproximados por S/1467 cuando utilizan la plataforma como actividad principal. Y alrededor de S/908 cuando es una actividad complementaria a otras.

Por su parte, Alejandra Dinegro, directora del Observatorio de Plataformas-Perú, afirma que el trabajo en plataformas digitales es una tendencia que sigue creciendo–sobre todo durante la pandemia, cuando funcionó como un seguro de desempleo– y se necesita un marco normativo que ayude a proteger al usuario y al repartidor. Además, comenta que en septiembre solicitaron al MTPE reactivar la Mesa de Trabajo y que ve voluntad del ministerio para regular en materia de seguridad y de no acoso.

Según un estudio realizado al inicio de la pandemia por el Observatorio, se recogió que los repartidores reclamaban una mayor cobertura del seguro de accidentes y acusaban mayores gastos de mantenimiento de sus motos por efectos de la crisis sanitaria.

A mediados de julio, el Pleno del Congreso anterior aprobó un proyecto que busca crear un vínculo laboral entre los repartidores y las empresas. A la espera de la segunda votación, no prosperó. En agosto, la congresista Susel Paredes presentó el Proyecto de Ley 018-2021 para reconocer beneficios laborales a los trabajadores de plataformas digitales de movilidad y delivery. Paredes comenta a Día1 que ella considera que sí hay una relación laboral y se encuentra redactando el texto sustitutorio con los aportes para presentarlo a la Comisión de Trabajo. Aunque no hay una fecha específica para ello, confía en que obtendrá los votos necesarios.

Entre otros aspectos, el proyecto propone jornadas de máximo de 48 horas semanales, pago por horas extra, seguro de salud, colaboración con autoridades ante agresiones por parte de los usuarios.

De otro lado, se encuentra el marco tributario. El ministro de Economía, Pedro Francke, comentó el mes pasado que están evaluando un posible cobro de impuestos a plataformas digitales. Pese a que en el país se grava la renta por servicios digitales de empresas no domiciliadas en el país, al igual que el IGV, no existen mecanismos para su recaudación. Para Dupuy, esto no impactaría mucho en las ‘apps’ de delivery.

- El 53% de los socios repartidores que labora en el país son de nacionalidad venezolana. El 45% son peruanos y el 2% de otra procedencia, de acuerdo al reporte de IPE, para ComexPerú.

