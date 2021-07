Conforme a los criterios de Saber más

Luego de año y medio de pandemia, Rappi ha visto varios cambios en el mercado. No solo tuvieron que adaptarse al nuevo ritmo de la demanda de pedidos, también vieron el adiós de una de sus competidoras, Uber Eats, y el cambio de nombre de su principal rival: PedidosYa. Aunque debieron frenar sus planes de expansión en el país el año pasado, José Ignacio Bernal, general manager de Rappi para Perú y Ecuador, adelanta que 2021 llegarán a nuevas ciudades e introducirán un nuevo servicio de ultra fast delivery. En este último año lograron conquistar el liderazgo absoluto.

–¿Cuál es el balance de Rappi en año y medio de crisis sanitaria?

Antes de la pandemia, muchos solo nos conocían por el delivery de restaurantes y supermercados, pero este período ayudó a que Rappi se posicione como una marca multivertical, ya que se hizo más tangible el beneficio de cubrir las distintas necesidades del día a día: compras, regalos, alimentos, medicamentos. También ha sido un año de consolidación. Aunque fue complicado, logramos mantenernos muy firmes. Iniciamos la pandemia compartiendo el liderazgo; año y medio después –con un jugador menos y otro que cambió de nombre– tenemos una posición favorable, lideramos , y ya contamos con tres millones de usuarios.

–De esta cantidad de usuarios, ¿cuántos son considerados clientes frecuentes?

Cerca de un 65% son activos; es decir, que han hecho un pedido en los últimos 28 días.

–¿Cómo define el perfil del usuario que suele usar la plataforma?

El usuario promedio es multivertical: el 95% pide más de una sola vertical. En promedio, hacen un pedido a la semana, cuatro pedidos al mes, sobre todo de supermercados, restaurantes e e-commerce.

,¿Qué verticales empezaron a ser más demandadas y visibles por la pandemia?

Ha sido muy relevante el e-commerce, desde tecnología, moda, belleza, mascotas, por lo que incorporamos marcas y categorías dinámicas como Miniso, Promart, Aruma y otras de artículos escolares y de oficina. Además, la categoría ‘Lo que sea’, que permite que el usuario pida algo que no esté en el aplicativo, nos ayudó a identificar necesidades para incorporar nuevas marcas.

“Tuvimos buenos resultados posteriores a la salida de Uber Eats y con la migración de Glovo a PedidosYa”.



–Ante las necesidades que identificaron en pandemia, ¿han decidido incorporar nuevas verticales?

Sí, en los últimos meses en el mundo ha crecido el ultra fast delivery. Esto nació durante la pandemia en Berlín y hoy en día es un mercado muy atractivo, un modelo de entregas en menos de 15 minutos, de una lista de productos como alimentos, abarrotes, belleza, cuidado. Y ya lo tenemos en Rappi con más de 100 tiendas [’dark stores’ de 200 m2] distribuidas en México, Brasil y Colombia para entregas en 10 minutos. Esta semana abriremos las primeras seis ‘dark stores’ en el Perú y activaremos la categoría Turbo para estas entregas veloces.

–¿El modelo será igual para el Perú?

Sí, con entregas en 10 minutos. A partir de la próxima semana se activará en algunas zonas de Lima y luego se irá expandiendo. La dinámica de consumo está cambiando, los tiempos son distintos con el ‘home office’, literalmente puedes poner el agua a hervir y en ese lapso Rappi llegará con los fideos. Esta categoría ha explotado y creemos que podemos liderar esta propuesta en el país. Es una dinámica que llegó para quedarse y convivirá con las compras planificadas.

–¿Cuál es el objetivo a fin de año con Turbo?

Queremos terminar el año con 40 tiendas ocultas. De momento empezaremos con 1.000 a 1.500 productos e iremos rotando de acuerdo a su performance.

–Para lograr la promesa de los 10 minutos, ¿ampliarán el número de repartidores?

En tamaño va a seguir creciendo porque el consumo de la aplicación va en esa línea, pero no habrá repartidores adicionales para Turbo sino para toda la operación en general.

–¿Cómo ha cambiado la composición de los comercios y restaurantes que están hoy en la plataforma ante el COVID-19?

El número ha seguido creciendo, a pesar de que algunos restaurantes han tenido que cerrar operaciones, muchos se vieron obligados a reinventarse. Ha sucedido que de una cocina de un restaurante premium nacieron tres marcas independientes para delivery o restaurantes que cerraron temporalmente y en paralelo crearon otras marcas. Hubo mucho de esos ejemplos, por lo que el número no se ha reducido. Hoy en día tenemos 6 mil comercios afiliados en el Perú y el 85% de ellos son restaurantes.

“Si tenemos la opción de [comprar vacunas] en el Perú, estaremos en la primera línea”.



–¿Hay planes de ampliar las ‘dark kitchen’?

Claro, tenemos una alianza con una empresa que se llama Muncher, especialistas en cocinas ocultas, y estaremos haciendo varios proyectos con ellos para expandir varias marcas. Ahora tenemos unas 15 cocinas ocultas y para los siguientes meses del año mínimo deberíamos duplicar ese número.

–La competencia ha cambiado mucho en este año y medio. Uber Eats se retiró del mercado peruano, Glovo migró a PedidosYa, ¿Cómo analiza el entorno competitivo?

Hemos competido en todas las posiciones. Empezamos con Rappi desde atrás, siendo terceros del mercado y luego de un año y medio o dos años alcanzamos el primer lugar. Ha sido una carrera durísima. En estos meses sumamos marcas nuevas a Rappi que antes eran de la competencia como Micha en casa. Además, McDonald´s y Subway pasaron a ser exclusivas de Rappi. La competencia viene fuerte, pero estamos preparados para competir con los ‘players actuales’ y con los que vengan al mercado.

–El proceso de migración y cambio de nombre de Glovo a PedidosYa fue una oportunidad que encontraron para hacerse de marcas o comercios que antes eran exclusivos de ellos .

Sí, hay que aprovechar. Definitivamente tuvimos buenos resultados posteriores a la salida de Uber Eats y con la migración de Glovo a PedidosYa. En el caso puntual de Uber Eats, creería que Rappi se benefició un poco más porque compartíamos algunas marcas, que luego pasaron a nosotros en exclusividad.

–¿Este año retomarán su expansión al interior del país?

Sí, hemos abierto recientemente Ica, estamos abriendo Huancayo, Cajamarca, probablemente Chimbote y algunas ciudades en los siguientes meses. Tenemos un plan de expansión importante para este año en el país, así que a finales del 2021 apuntamos a estar en 10 ciudades. El año pasado, por la pandemia, no abrimos ninguna, hacerlo de manera remota era demasiado pretencioso.

Rappi. (Foto: Lino Chipana / GEC)

–¿Cuánto representan las ventas en las ciudades el interior para la operación de Rappi? ¿Entran con las mismas verticales?

Te podría decir que el consumo es 85% de Lima y el resto son provincias, siendo las más importantes Arequipa y Trujillo. Este año, con las nuevas ciudades, esperamos que eso cambie a 75% Lima y 25% provincias. A nivel de consumo es multivertical y vamos a ingresar también con Turbo.

–Tienen casi tres años en el Perú, ¿cuán relevante es esta operación para la compañía?

Somos un mercado muy relevante para Rappi, Lima es una de las ciudades más grandes de Rappi en la venta de la vertical restaurantes, cerca a Buenos Aires o Ciudad de México. En otras categorías todavía estamos un poco más lejos, pero hay espacio para crecer.

–¿Cuál es la proyección para el negocio este 2021 en esta coyuntura?

Tenemos expectativas muy altas para lo que resta del año. Esperamos crecer un 30% de ahora a fin de año, eso tiene que venir acompañado en número de usuarios y repartidores. Apuntamos a lograr que esos cuatro pedidos al mes, crezcan a 4,5 o cinco al mes.

–¿Con ello se lograrán mantener primeros?

Sí. Nuestra idea es mantenernos, la participación que tenemos es importantísima, arriba del 70% del mercado.

–El mes pasado, hubo un dictamen en el Congreso de incorporar a los repartidores a una planilla, proponían seguros contra accidentes, de salud y que el 80% de ganancias vaya para los repartidores, ¿cuál es su opinión? ¿se reunieron con los promotores de este proyecto?

Estoy al tanto, pero quienes están trabajando en ello es nuestro equipo de ‘policy’ a nivel global. Como siempre somos muy respetuosos con la ley y estamos abiertos a aportar con información de nuestro modelo de negocio y el ecosistema. Sabemos que hay cosas por mejorar y estamos dispuestos a trabajar en ello. Desde el inicio de la pandemia venimos trabajando en un modelo que cuide al repartidor. Implementamos un seguro contra el COVID-19, por ejemplo.

–¿Los repartidores cuentan con algún tipo de seguro adicional como seguro de salud integral o protección contra accidentes?

Desde hace tiempo los repartidores tienen seguro contra accidentes que cubre mientras esté conectado a la aplicación. Lo creamos localmente porque no existía y se creó para este tipo de plataformas. Ya hay otras que también lo están usando.

–Las empresas podrán adquirir vacunas cuando estén disponibles en el mercado. ¿Rappi comprará vacunas para sus repartidores en el Perú? En Colombia anunciaron que sí lo harán.

Sí, en Colombia hay una iniciativa que aplaudimos. En el Perú todavía no tenemos información si podremos hacer una gestión similar, pero si en algún momento podemos aportar mediante la vacunación estaremos más que felices de hacerlo.

“Sabemos que hay cosas por mejorar [en la regulación] y estamos dispuestos a trabajar en ello”.



–En Colombia, Rappi generó ruido y controversia por el criterio para elegir a los beneficiados, se dijo que se vacunaría a los repartidores que tuvieran más entregas y estuvieran más tiempo conectados. ¿Serían los mismos criterios en el Perú?

En realidad, esas declaraciones fueron un mal entendido en Colombia. No es que Rappi iba a dar vacunas a quienes más pedidos hacían, no es así. Lo que se había acordado era priorizar a las personas que en los meses anteriores habían hecho un buen número de entregas en la parte dura de la pandemia, no en adelante. Y, claro, que cumplan con los requisitos de prioridad de edad que demanda el gobierno. Con esos lineamientos se buscaba una base inicial y ese número debería aumentar con el tiempo. Lo que llegó a los medios fue que quien hace más pedidos será premiado, pero esa no era la intención.

–¿Entonces se priorizaría a los que más entregas hicieron en la parte dura de la pandemia por la exposición que tuvieron al virus o por qué razones?

No necesariamente. No quisiera verlo así como que los más expuestos, es un agradecimiento por el esfuerzo en ese tiempo. Un mayor detalle lo tienen en Colombia, yo comento lo que he visto del caso.

–¿Ese sería el mismo criterio que se aplicaría acá?

No me quiero adelantar, tendríamos que convocar a todas las entidades, conversar con el Ministerio de Salud. Si tenemos la opción de hacerlo en el Perú, estaremos en la primera línea para aportar.

DATOS

Rappi Prime, la suscripción mensual de Rappi, tiene más de 100 mil usuarios. Por el lado de la tarjeta de Rappi, cuentan con más de 150 mil clientes. Además de la flota de motorizados, Rappi también incluye repartidores en autos, ya que cuentan con verticales que entregan mayor volumen como supermercados, tecnología o productos sensibles. La flota de autos representa entre el 15% y 20% del total. Dentro de los repartidores que trabajan con el aplicativo, el 70% es de nacionalidad venezolana y el 30% de nacionalidad peruana, en promedio.

