Conforme a los criterios de Saber más

Son más de 9 millones los peruanos que, según los últimos datos del INEI, se encontraron en situación de pobreza monetaria durante el 2020. Ello equivale a un 30% de la población peruana e implica un incremento de 3 millones más de personas frente a lo que se registró en el 2019. El impacto, además, tuvo mayor incidencia en el Perú urbano, donde en un solo año pasó de 14,6% a 26% de la población.

Es así que, tras décadas de paulatina reducción, el Gobierno del próximo quinquenio enfrentará el desafío de brindar una respuesta rápida para lograr reducir el indicador a sus niveles prepandemia. Dicha labor, además, deberá tener en cuenta dos frentes importantes: el corto y el largo plazo.

Análisis del impacto

Lo primero a tener en cuenta es que la cifra del 30%, dada la reactivación económica tras el confinamiento del 2020, podría hoy ser levemente menor. Así lo dio a conocer Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult.

“El 30% de pobreza en el 2020 se concentra en su mayoría en el segundo trimestre del año, periodo en el que alcanzó cerca del 45%. Cuando las actividades han retornado en el tercer y cuarto trimestre, la cifra ha ido cayendo paulatinamente”, explica.

Es así que, según los cuadros elaborados por la consultora, la pobreza en el Perú al último trimestre del 2020 se ha estabilizado en cerca del 25%. Otro punto a tener en cuenta es que el aumento de la pobreza del 2020 tiene un sesgo monetario.

Evolución de la pobreza en el Perú. (Fuente: INEI - Macroconsult/ Infografía: Jean Izquierdo)

Es decir, aquellos peruanos cayeron en situación de pobreza puesto a que, producto del confinamiento, perdieron sus ingresos.

Prueba de ello es que, según medición del INEI, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas no ha sufrido una variación tan abrupta: subió de 16% a 17%. “El mensaje es que este choque no es tampoco una cuestión de pasarlo por agua tibia, porque podría tener consecuencias”, asevera Monge.

El corto y largo plazo

Dada la naturaleza de la recuperación, aquellos peruanos que en el corto plazo recuperaron su fuente de ingresos lo han hecho en un empleo aún precario. “Es un empleo que te permite salir de la pobreza rápidamente, pero que te mantiene en condición de vulnerabilidad frente a shocks”, señala Monge.

A largo plazo, el problema radica en que esta caída en pobreza y su permanencia en esta situación por un periodo largo tenga consecuencias en la seguridad alimentaria y en la educación.

“Ahí el nuevo gobierno tiene el reto de reactivar la economía lo más rápido y a tasas mínimas de 3,5%; además de implementar políticas tanto en el frente nutricional como educativo para manejar los efectos de largo plazo del abrupto empobrecimiento”, agrega.

Para Paola del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), es importante tener en cuenta que los programas actuales no tenían un mal enfoque. Sin embargo, dada la naturaleza del impacto, se requerirá focalizar en mayor medida cualquier ayuda económica a brindar en el corto plazo.

“Algo que no va a poder descuidar este Gobierno son los sistemas de información. Hablan de bonos, pero no estamos en un momento fiscal bueno”, comenta.

Para esta labor, Del Carpio apunta a la cooperación de los gobiernos locales. “Ahí se requiere capacidad institucional, la misma que debemos mejorar. No solo para la pobreza, sino también para la salud. Al inicio de la pandemia no sabíamos ni cuantas camas UCI teníamos. Son cosas que no nos pueden volver a ocurrir”, afirmó.