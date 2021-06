“Con fe y en el nombre de Dios”, Élide Maldonado se encomienda antes de recibir la primera dosis de Abdala en Caracas, sin mayor información sobre este candidato vacunal contra el coronavirus cubano, acogido con críticas del gremio médico venezolano por no estar aprobado por la OMS.

Maldonado dejó a un lado las dudas que le hacían cuestionar el pinchazo en un pequeño auditorio acondicionado para jornadas de vacunación en Fuerte Tiuna, principal complejo militar de la capital de Venezuela.

“Que la vacuna no servía, que no sé qué. ¡Pero no! Uno lo que tiene es que meterse por Internet, averiguar, informarse y tener fe”, dijo a la AFP esta maestra de preescolar de 46 años.

Tampoco tenía mayores opciones en un país donde el plan de vacunación funciona de forma lenta y desordenada.

El laboratorio estatal de Cuba que desarrolló la Abdala sostiene que tiene una eficacia de 92%, pero médicos venezolanos, las ONG y la oposición son escépticos sobre este producto, que aún espera por la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) e incluso de la agencia reguladora cubana.

“Por tratarse de un producto experimental, no debe aplicarse a la población general, ya que no hay información de su eficacia”, alertan en un comunicado conjunto las principales academias del país.

“Conejillos de Indias”

Venezuela, con casi 30 millones de habitantes, reporta unos 270.000 casos de covid-19 con 3.101 muertos, según cifras oficiales, entre denuncias de un elevado subregistro.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 1,2 millones de personas han recibido la primera dosis en Venezuela, mientras que apenas 224.000 la segunda.

Se suministra la vacuna rusa Sputnik-V y la del laboratorio chino Sinopharm, mientras el gobierno negocia la adquisición de vacunas a través del sistema Covax de la OMS, después de vetar la AstraZeneca por posibles efectos secundarios.

Una mujer recibe la primera dosis de la vacuna cubana candidata Abdala en el complejo Andrés Blanco del Fuerte Tiuna en Caracas. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP).

El plan de vacunación arrancó en febrero, pero solo hace un mes comenzó a masificarse en decenas de centros en todo el país.

Ahora llega la Abdala, de la que el gobierno de Nicolás Maduro anunció haber comprado 12 millones de dosis a Cuba, uno de sus principales aliados.

Una donación de La Habana de 30.000 dosis llegó la semana pasada. Se destinará a 10.000 personas, pues este candidato vacunal requiere tres aplicaciones.

“¿Tú te vacunarías con eso? Creo que la respuesta es obvia”, fustigó este martes el líder opositor Juan Guaidó. “Si esa vacuna llega a ser aprobada por la comunidad científica internacional, bueno, bienvenida. No debemos ser nosotros los venezolanos conejillos de Indias”.

“Fiable”

En Fuerte Tiuna, personal médico cubano recibió a funcionarios, militares y expectantes vecinos civiles con mascarillas, que pasaban en pequeños grupos.

El auditorio que albergó la jornada es uno de los tres puntos habilitados en el complejo, un primer sitio de vacunación con la Abdala en Venezuela, que inició su aplicación el sábado pasado.

Mariucy Bravo no la conocía. “La escuché fue ahorita”, reconoce esta trabajadora del metro, de 21 años, cuando recibió en la mañana la convocatoria por WhatsApp.

“Independientemente si es la rusa, la china o la cubana, yo creo que la gente debería vacunarse”, sopesa Andrés Febres, comerciante de 25 años que espera en silencio por reacciones adversas a la inoculación, sentado en una grada junto a una treintena de personas.

Desestimó rumores de conocidos suyos que “no lo han hecho por miedo” y prefirió aceptar la Abdala a seguir esperando por un turno de vacunación asignado por el Estado.

Los mayores de 60 años reciben la Sputnik-V, pero ha sido imposible para Víctor Ilarraza, de 78. “Me llamaron para ponerme la vacuna rusa, pero fui varias veces: que si no había vacuna, que se terminaron los números, uno tiene que llegar a las 3 de la mañana (a hacer fila)”, narra.

La Abdala, que llama “fiable”, fue entonces su alternativa: “Yo no creo que el gobierno va a traer esta vacuna por traerla...”.

