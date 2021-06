Conforme a los criterios de Saber más

“Más que una idea de negocio, detrás de una librería independiente hay un proyecto de construcción, de conversación y de debate”, reflexiona Guillermo Rivas, socio gerente de las librerías Books & Co y Book Vivant, sobre los retos que hoy el alza del dólar, la pandemia y la aún incertidumbre política traen a los espacios que buscan promover cultura.

Contra todo pronóstico, las librerías independientes evolucionan en el Perú desde hace varios años, al punto que, en los últimos meses, pese a la pandemia del COVID-19 y el cierre de muchas librerías, hubo un llamado efecto “rebote” que, según comenta Rivas, se debió al incremento de la demanda de lecturas en tiempos de confinamiento, abriendo espacios a nuevas propuestas.

“En estos últimos meses, abrieron ocho nuevas librerías independientes en Lima y tres en provincias y cada día encuentro nuevas en el mundo virtual”, destaca Rivas.

Sean especializadas en contenidos de deportes, actualidad o enfocada en autoras mujeres, los nuevos espacios independientes físicos y virtuales comparten un mismo valor: demostrar que el Perú no es un país que lee poco, sino uno que no fue atraído por los libros correctos.

“Yo soy lectora habitual y buscaba fomentar la literatura escrita por mujeres, que no es tan visible. Sabía del riesgo que tomaba, pero hoy en Placeres Compulsivos tenemos estanterías con más de 600 autoras, y seguimos con una muy buena lista de escritoras que nos falta incluir”, comenta Verónica Villarán, dueña de la librería enfocada en escritoras.

“En estos últimos meses, abrieron ocho nuevas librerías independientes en Lima y tres en provincias y cada día encuentro nuevas en el mundo virtual”, destaca Guillermo Rivas de Book Vivant.

Una situación similar vivió Humberto Meneses, director de la librería Decontra, especializada en libros deportivos, quien a pesar de tener más tiempo en el mercado online, durante la pandemia se vio reforzada. “Nuestro proyecto inició como una investigación, pero durante la pandemia creció de 70% a 80%”, comenta.

La génesis de las librerías Vallejo (librería física) y Buensalvaje (virtual) fue distinta. Ambas buscaban diferenciarse con respecto a las librerías clásicas y atraer a ese público que ha sido catalogado como poco lector. Dante Trujillo, director de Buensalvaje, asegura que siempre se les ha dicho a los lectores qué es lo que tenían que leer y en qué formato debían hacerlo. “Si hoy no leen lo que se les ofrece, hay que aprovechar los ámbitos que no han sido explorados todavía y acercarnos a la gente. Nuestra ‘chamba’ es atraer al lector, no esperar a que ellos lleguen solos”, remarca.

EFECTO DEL ALZA DEL DÓLAR

Los libros tampoco pudieron escapar del impacto del alza del dólar. Si bien los productos de la canasta básica son los más afectados, lo son también las importaciones.

“Una subida del 10% en el dólar hace que un libro que compré a S/10, ahora esté en S/11 a S/11.50. Podemos mantener el precio por un tiempo, asumiendo el costo adicional que esto conlleva, pero si el dólar sigue al alza, nos veremos en la necesidad de subir [precios]”, menciona con pesar David Ballardo, director de librería Vallejo.

Una situación similar narra Meneses de Decontra, quien afirma que ya se siente el efecto del tipo de cambio porque importar libros les está costando más. “Hoy podemos negociar con los distribuidores, pero a la larga, esto terminará impactando en el precio”, estima.

Aunque hoy puedan negociar con los distribuidores, el alza del dólar terminará impactando en el precio, estiman libreros.

Rivas de Book Vivant, por su parte, afirma que ante ello es muy importante que antes de septiembre se tenga un mensaje claro por parte del nuevo gobierno, no solo a nivel económico sino también por el lado cultural. “En septiembre se hacen las grandes importaciones, reimpresiones e impresiones para las ventas de fin de año. Es por eso que es vital tomar decisiones antes para que la temporada del libro en diciembre no entre en crisis”, explica Rivas. Destaca también la necesidad de una ley de precios de libros, pues el mercado peruano aún no tiene la protección de la cultura del libro y no hay ley de defensa de precios como sí existe en Argentina y España.

Como se recuerda, en octubre del 2020 se amplió por tres años más la Ley del Libro en el Perú, la cual exonera del IGV a la venta de libros, apoya e incentiva la apertura de bibliotecas, entre otros aspectos.

EXPECTATIVAS E INCENTIVOS

“Todos los proyectos de librerías independientes parten de una iniciativa lectora, es raro que alguien inicie una librería independiente solo con la idea negocio”, argumenta Rivas.

Esto lo comenta porque, a nivel de rentabilidad, es muy difícil mantener una librería independiente debido a los pequeños márgenes y altos costos estructurales. “Llevo cuatro años como librero independiente y todavía el 30% de mi ingreso se va al alquiler. Así es más difícil la competencia con los descuentos que hacen las grandes cadenas de librerías ‘retail’ de 30% a 35% sobre el precio de venta”, menciona.

Pese a ello, las ventas online sí que ayudaron en estos meses duros. En algunos casos, nacieron con ellas y a otras las obligó a transformarse. Villarán, de Placeres Compulsivos, cuenta que un mes antes de abrir su local en Barranco, iniciaron la venta por redes sociales. Hoy, representan un 20% de sus ingresos.

TE PUEDE INTERESAR