Desde el mes de julio, los centros comerciales observan mejores luces hacia su recuperación. Aunque, a nivel general, todavía no se llegan a las cifras prepandemia, julio y agosto han mostrado una buena recuperación tanto a nivel de flujo como en ventas, comenta Leslie Passalacqua, presidenta del gremio de ‘retail’ de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

No obstante, el sector ‘retail’ suele ser sensible a la coyuntura, anota la ejecutiva. “En septiembre también empezó muy bien pero luego cayó un poco por la inestabilidad generada por el entorno político, que ahora afecta al mercado, y la volatilidad del tipo de cambio”, explica Passalacqua.

Por ello, la empresaria indica que si bien el consumo viene creciendo a buen ritmo, se prevé que se tendrán que realizar acciones financieras y comerciales conjuntas para cuidar el flujo.

Para Rodrigo García, gerente comercial de Mallplaza, en cambio, la coyuntura del país no está afectando tanto al consumo, pero comenta que es difícil anticipar lo que pasará en este contexto hacia fin de año. Confía en que los niveles actuales de consumo se extenderán hasta Navidad.

Navidad para el ‘retail’

La temporada navideña es la más importante del año para el comercio minorista, no por nada los meses de campaña generan ventas que casi triplican las de un mes habitual, precisan desde el gremio de ‘retail’ de la CCL.

Es más, para empresas de electro como Daewoo, esta época festiva suele concentrar el 15% de sus ventas anuales . Y, aunque el tipo de cambio ya está afectando a los precios de algunas categorías– tecnología, electrodomésticos, textiles, entre otros que tengan insumos importados– , se espera que esta Navidad 2021 las ventas del sector ‘retail’ lleguen al 80% de lo que solía registrar antes de la pandemia , apunta Passalacqua. Para ello, confía en que se pueda ampliar el aforo de visitas para fin de año.

García, de Mallplaza, es más optimista y considera que esta Navidad se podrán alcanzar niveles de venta muy similares a los del 2019.

En el caso de Indurama, la compañía estima que, en un escenario positivo, facturarán entre un 4% y 5% más que el 2020, año en el que hubo un pico de ventas por la demanda contenida en pandemia, sostiene Victor Cárdenas, head of márketing de Indurama. Por el lado de Daewoo, que además de línea blanca también tiene televisores, estiman vender 35% por encima del 2020. A nivel del sector, calcula que la cifra será igual que el año pasado. La demanda en electro sigue bastante activa y en el orden del doble dígito.

Si bien el sector electro sufre un poco por el alza del dólar y los fletes por los precios internacionales de las importaciones, la demanda no para y se ve alentada con acontecimientos como los partidos decisivos de las Eliminatorias Qatar 2022.

“Incluso este 2021 de crisis política, con incremento de fletes [en los envíos de las importaciones de los productos], alza del dólar y menor dinamismo de oferta creemos que hay acontecimientos que suman como los partidos de las Eliminatorias Qatar 2022, la necesidad de renovación de artículos por parte del consumidor, entre otros”, afirma Christian Aliaga, CEO de Daewoo para Perú y la región andina.

A pesar de ello, el sector resiente cada vez más el sobrecosto de fletes y, en particular, la volatilidad del tipo de cambio, que aunque ha empezado a mostrar un descenso sigue sobre la barrera de S/4 por dólar.

Entre diciembre y julio de este año, los productos han aumentado sus precios entre 12% y 15% , comenta el ejecutivo de Indurama. Los productos más impactados fueron cocinas, refrigeradoras y lavadoras. “Los televisores y computadoras, que han tenido buena performance, también se han visto obligados a subir sus precios”, agrega.

Pero no se traslada todo al consumidor, explican los entrevistados para esta nota. Mientras los costos totales aumentaron en un 20%, en el caso de marcas como Indurama, el aumento de precio ha sido entre 12% y 15%.

Si bien las marcas de electro no quieren subir más sus precios para no afectar la demanda, indican que en un escenario pesimista, en el que el dólar continúe al alza, no podrían absorberlo y tendrían que hacer un nuevo ajuste. En el caso de Indurama, este sería de un 10%.

Peruanos siguen buscando renovar artículos de tecnología. (Foto: Claudia Llontop/ GEC)

A nivel de todas las categorías en general, el incremento de los precios está en el orden del 20%, acota Passalacqua.

¿Habrá promociones? De acuerdo a los entrevistados, no dejarán de haber promociones y descuentos, solo que el punto de partida inicial será un poco más alto, como indicó Juan Fernando Correa, country manager de Falabella Perú, en una entrevista con este Diario hace poco más de una semana.

Venta online

Tras más de año y medio de pandemia, el comercio electrónico sigue creciendo–aunque a un menor ritmo que al inicio de la crisis sanitaria– y su participación se ha mantenido en casi todas las categorías como alimentos o tecnología, comenta Daniel Falcón, CEO de Neo Consulting.

Con miras a la Navidad, Falcón refiere que los Cyber Days, Cyber Wow y otros eventos online similares han hecho que la campaña arranque en noviembre en los últimos años e, incluso, en algunos casos desde mediados de octubre, en el caso de marcas que no han movido [vendido] inventario con mucha velocidad.

Passalacqua agrega que actualmente el e-commerce representa entre un 10% y 11% de las ventas del sector ‘retail’ y que para campaña navideña llegaría a ser entre un 15% y 18%, Un salto enorme si lo comparamos con el 2019, cuando apenas era entre un 2% y 5%.

Las categorías que tendrán mayor movimiento serán textiles, por el cambio de temporada, así como tecnología.

Este año las ventas de e-commerce crecerían 10%, de acuerdo a proyecciones de Neo Consulting. (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)

El año pasado, el comercio electrónico generó ventas por US$6 mil millones, de acuerdo a la consultora Euromonitor Internacional. Para este año se daría un crecimiento del 10% sobre esta cifra, calcula Falcón.

A nivel de la categoría de electro, la venta online alcanzó un 28% de sus ventas en el 2020 y para este año estiman que tendrá una participación del 33% ante las mejoras sustanciales que han mostrado las plataformas de venta online.

Datos

Entretenimiento

El retorno de los cines y el mayor aforo de restaurantes aporta mayor flujo a los ‘malls’. “Hay’malls’ que tenían [antes del COVID-19] un flujo de 30% solo por el cine”, indica Passalacqua. A final de año, mejorará asistencia por más estrenos.

Margen de acción

El 10% de la diferencia cambiaria que absorbe Daewoo y otras empresas de electro es lo que se solía destinar como margen para promociones. Empresa pospuso lanzamiento de su línea de laptops para el 2022 por alza del dólar y esperar mejor coyuntura.

¿Más personal contratado?

De acuerdo a Passalacqua, si la situación mejora en aforo y flujo de visitantes a los centros comerciales, los establecimientos de mayor movimiento podrían contar con personal extra, como solía suceder antes de la pandemia en meses como mayo y diciembre. El año pasado, el personal en los ‘malls’ se contrajo en 35%, este año esta caída se redujo a la mitad, hasta el primer semestre.

