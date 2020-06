El avance del nuevo coronavirus en nuestro país ha desestabilizado también al canal tradicional, compuesto por bodegas y puestos de mercados. De acuerdo con el último reporte de la consultora Nielsen Perú, el 21% de dueños o encargados de estos comercios afirman que tuvieron que cerrar sus puntos de venta en la segunda quincena del mes de abril. La razón de fondo, claro, ha sido el COVID-19.

Si vemos el mapa del país, desde la consultora indican que el 25% del total de los negocios que cerraron están en Lima, que junto con la región sur tuvieron un mayor índice de cierres.

Las grandes dificultades de abastecimiento a causa de las restricciones de la cuarentena, la reducción de la demanda por el aislamiento social obligatorio y el temor a contagiarse, fueron los principales motivos para que los dueños de estos negocios decidieran cerrar, explica Otto Vale, director comercial de Nielsen Perú.

Estos problemas para abastecer al canal generaron, inclusive, que el 20% de estas tiendas tuvieran que cambiar su fuente de abastecimiento regular y mirar al canal mayorista o a los hipermercados. En particular, en el caso de las bodegas.

Para Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú (ABP), efectivamente, esto se dio en marzo y parte de abril. Pero, sostiene que el canal se viene recuperando en los últimos 15 días, a medida que ya se están levantando algunas restricciones.

Entre bodegas y mercados

“Nosotros creemos que no ha sido tan alto en el caso de las bodegas, calculamos que fueron alrededor de 10% las que cerraron”, cuenta Choy. No obstante, remarca que no se trata de cierres definitivos o de largos períodos, sino de algunos días o un par de semanas, por lo que luego vuelven a abrir.

“Muchas veces es su única fuente de ingreso diario y tienen que abrir. Si cierran, es por problemas de abastecimiento o por temor ante algún caso de contagio cercano”, agrega.

En tanto, Ricardo Oie, gerente de soluciones de Kantar division Worldpanel, indica que dentro del canal tradicional, los mercados empezaron con mucha más fuerza en la cuarentena, cuando un 40% más de consumidores acudió a ellos en la primera semana. En el caso de las bodegas, en cambio, empezaron con un 20% menos de afluencia.

Oie, además, coincide en que las bodegas se vienen recuperando y que los mercados, en cambio, han retrocedido un poco desde las primeras semanas de mayo, debido a los casos de contagio reportados en varios centros de abasto y a sus cierres temporales por ello.

“El consumidor que deja un poco el mercado va hacia las bodegas, pero volverá al mercado porque es un canal muy valorado, sobre todo, para la compra de productos frescos y por el factor precio”, sostiene Oie.

Efectos en los precios

De acuerdo con el reporte de Nielsen Perú, 30% de los dueños y encargados de los puntos de venta del canal tradicional ha indicado que los precios en abril aumentaron frente al mes de marzo.

Vale, de Nielsen, explica que ello se relaciona con los problemas de abastecimiento que tuvieron los canales. En marzo solo fueron 15 días con esa dificultad, pero en abril fue todo el mes.

En palabras de Choy, cambiar de distribuidor o comprar en un mayorista generó un mayor costo para el bodeguero, que se maifestó también en los precios finales.

“Antes un saco de arroz nos lo vendían a S/110, en la cuarentena querían S/140 o nos ponían un volumen mínimo de compras, hubo problemas por ese lado”, recuerda. No obstante, acota que ese tema se está regularizando poco a poco.

La distribución de varias categorías se está solucionando en el canal tradicional con los mayores horarios de atención; sin embargo, Vale estima que todavía habrá algunas categorías con dificultades de despacho.

En el canal tradicional, los alimentos y los productos de cuidado del hogar son los que han mostrado un mayor crecimiento en abril (ver infografía). Mientras que las bebidas alcohólicas y sin alcohol fueron las canastas más afectadas.

ESTRATEGIAS ANTE LA CRISIS

Las bodegas, que en un primer momento (marzo), sufrieron una reducción de casi el 50% de sus ventas por los problemas descritos, buscaron formas de recuperar el terreno con las ventas telefónicas o por WhatsApp para repartos a domicilios cercanos o recojo en tienda. Esto, cuenta Choy, les está ayudando a impulsar sus ventas, lo mismo que el ingreso progresivo al uso de las billeteras móviles (Yape, Lukita y otras) y a ser agentes (de bancos).

Además, son conscientes de que ha surgido más competencia: negocios que dan un giro hacia bodegas o minimarkets, como Tambo+, que hoy también se enfocan en productos de primera necesidad, afirma Choy.

DATOS

- Bodegas en el país: Según la Asociación de Bodegueros del Perú, existen cerca de 500.000 de estos puntos de venta en el país.

- El norte y los cierres: En la región norte hubo menor número de cierres temporales, lo que estaría relacionado con el menor cumplimiento de la cuarentena en esa parte del país, indica Vale.

-Teléfono o e-commerce : Según Kantar, en marzo, 140.000 hogares realizaron alguna compra a través de un teléfono (o WhatsApp) y 30.000 por e-commerce.

