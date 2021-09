Conforme a los criterios de Saber más

Los mineros de Perú y el mundo esperan obtener más claridad sobre las intenciones del Ejecutivo para con la minería en Rumbo a Perumin (20-24 de setiembre de 2021), evento virtual al que han sido invitados ministros de Estado y el presidente de la República, Pedro Castillo. Al respecto, conversamos con Claudia Cooper, presidenta del comité organizador de Perumin 35 Convención Minera.

—Por primera vez veremos un Perumin virtual, a diferencia de las reuniones multitudinarias de otras ocasiones. ¿Cómo tomaron esa decisión?

El evento que vamos a desarrollar esta semana se llama Rumbo a Perumin. La versión presencial fue postergada hasta setiembre de 2022 debido a la pandemia. Esa decisión la tomamos a inicios de año y lo que determinamos fue hacer un evento de igual importancia, pero virtual, porque la realidad es que siendo la minería tan importante para el desarrollo del Perú, era muy complicado no estar presentes en el Bicentenario.

—¿Con qué sentimiento está tomando la minería este evento minero, a vista de todo lo que está ocurriendo a nivel político y económico?

Obviamente se respira preocupación porque la inversión minera en el país es muy grande. Pero la minería es un negocio de muy largo plazo. Las personas que trabajan en el sector han pasado por este tipo riesgos en el Perú y en otros países. La preocupación, entonces, está centrada en si les cambian las reglas de juego en el corto plazo. Por eso, debemos esperar que lo que ocurra en estos años no genere efectos permanentes. Si eso ocurre, el más afectado, creo yo, será el Perú, porque vamos a perder un periodo de precios muy altos.

—El precio del cobre registra récords nunca antes vistos. Deberíamos estar aprovechándolo porque eso no ocurre todos los días.

Por supuesto. Ahora mismo estamos aprovechando el ciclo, pero gracias a los proyectos mineros que salieron antes. Nos falta madurez para entender que esos recursos, de los que hoy día vamos a gozar, son el producto de proyectos que se habilitaron hace muchos años. La preocupación es sobre qué va a pasar con las generaciones siguientes. Necesitamos habilitar nuevos proyectos mineros porque, la verdad, no los tenemos.

El presidente Pedro Castillo ha sido invitado especialmente para clausurar Rumbo a Perumin (Foto: Presidencia Perú)

—Entiendo que han invitado al presidente Pedro Castillo para que se presente en el evento. ¿Su presencia está confirmada?

Lo estamos esperando, pero su presencia todavía no está confirmada porque entendemos que los presidentes tienen la agenda siempre ocupada y que la decisión dependerá de sus prioridades. Pero, lo estamos esperando con mucho entusiasmo.

—¿Qué esperan que diga, si decide presentarse?

Lo que nosotros necesitamos es voluntad de diálogo. Entendemos que este es un país que necesita reconciliarse, que necesita consensos y que necesita generar confianza. Lo que tenemos en minería son tres actores: el Estado, las empresas y las comunidades. Y los tres desconfían entre sí. Es muy difícil llegar a acuerdos de esa forma.

—Además del presidente Castillo, ¿Qué otros altos funcionarios estarán en Rumbo a Perumin?

Tenemos un evento super rico en ponentes. Por ejemplo, han confirmado su asistencia el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino. También el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, y el secretario técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández. Y con ellos, los principales líderes de las empresas mineras nacionales y del extranjero.

—¿Quiénes por ejemplo?

Viene Tom Palmer, CEO de Newmont; Mark Cutifani, CEO de Anglo American, Richard Adkerson, CEO de Freeport; Irma Potes, del Grupo México, y Rag Udd, presidente para las Americas de BHP. Y es que cuando uno habla del Perú en minería, resulta siendo una pieza super importante para alguien que está parado en la minería global, por la riqueza que tenemos.

—¿A pesar del ruido político están interesados en el Perú?

Ellos ven esto con una proyección más larga que un simple acontecer político, o un periodo presidencial. Están en todos los países donde hay minería y donde los riesgos políticos siempre han existido. Y, de alguna manera, lidian con eso. Por eso, es que han aceptado participar.

Los presidente de las compañías mineras más grandes del mundo, como Newmont, Anglo American, Freeport, Grupo México y BHP, estarán presentes en Rumbo a Perumin.

—¿Han invitado también a los gobernadores regionales?

Sí. Hoy más que nunca la minería está en la agenda nacional, porque con los problemas políticos y sociales que hemos tenido, es la minería la que va a financiar eso.

—¿La presencia del ministro de Energía y Minas y el presidente de la República es crucial para entender qué significa ‘rentabilidad social’?

Eso no está definido. Si bien hay, hoy en día, una necesidad social mayor, no creo que el Gobierno tenga definido todavía que es rentabilidad social, ni cómo va a generar la mejor política fiscal para la minería. Por eso, creo que el ‘timing’ de este evento es importantísimo, porque aportará ideas al Gobierno para mejorar la situación política y social del Perú, sin matar a esa actividad [la minería] que hoy nos genera tantos recursos.

—El otro tema es el nuevo marco tributario para la minería que aún no está definido.

Nada está definido aún. Igual ocurre en el tema tributario. No sé muy bien si hay necesidad de implementar más impuestos porque la minería ha dado y va a dar muchos recursos, porque el modelo tributario que tenemos va a ser probado por vez primera [con precios altos de los metales]. Yo creo que las definiciones del Gobierno no existen todavía, recién están armándose. Y en esa discusión, queremos dar algunas luces.

—El mayor precio de los metales está ocasionando que ingresen muchos dólares al país. Sin embargo, el tipo de cambio sigue elevado.

La razón por la cual el tipo de cambio se está devaluando hoy en día es por una decisión de portafolio, no porque no haya dólares. Lo que ocurre es que el Perú sigue siendo atractivo para el que tiene dólares, en la medida que no tenemos un problema de balanza de pagos. Pero eso, es fácilmente reversible si damos señales claras de qué vamos a hacer. No hay costo mayor para una economía que el costo que no se conoce.

—Esa incertidumbre está embargando a Newmont, que ha decidido postergar su inversión de US$2.000 millones en Yanacocha Sulfuros.

Es sentido común. Cualquier empresa, o persona, que va a destinar su dinero a algo, va a esperar a tener más claridad porque nadie invierte dinero para perderlo. El riesgo se administra. La incertidumbre es más complicada. Y en eso esperamos que le Gobierno no sea tan rígido, porque la confrontación nos va a llevar a que no haya más proyectos mineros y allí el sector público no ganará, porque no va a tener dinero para realizar sus planes, ni el sector privado. Perderemos todos los peruanos, porque nos quedaremos sin esos recursos.

"Tenemos que desarrollar los territorios donde están las minas", advierte Claudia Cooper, presidenta de Perumin 35 Convención minera. (Foto: referencial-Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú)

—¿Qué necesita la minería para desarrollar sus proyectos?

Si tuviéramos un modelo minero más inclusivo, lo que tendríamos es un desarrollo mayor de todo el país. Tenemos que desarrollar los territorios donde están las minas. Eso ha sido hasta el momento un fracaso. El gran problema es la confianza. La población no confía en la mina. La mina no tiene como comunicarse con la población. Y el Estado no sabe cómo cumplir ese rol.

—Perumin tendrá por vez primera traducción al quechua.

Habrá traducción al inglés y al quechua porque buscamos llegar a las regiones, que son las principales interesadas en que la minería sea viable para todos. Rumbo a Perumin ha tenido un montón de eventos previos y, varios de ellos, se han desarrollado en regiones mineras como Ancash, Apurímac y Cajamarca.

