Conforme a los criterios de Saber más

Por primera vez en su historia, Perumin no se desarrollará en su forma habitual. Los organizadores del congreso minero más grande del Perú decidieron posponer su versión presencial hasta setiembre del 2022 a fin de evitar contagios por COVID-19 entre su tumultuosa concurrencia.

En su lugar, sin embargo, han programado para este año “un evento de igual importancia, pero en modo virtual” con el cual buscan llegar al mayor número de peruanos en el Bicentenario Nacional y, sobre todo, “a los habitantes quechua hablantes de las regiones mineras”, señala Claudia Cooper, presidenta de Perumin 2022.

En ese sentido, la versión virtual de Perumin, denominada Rumbo a Perumin (20-24 de setiembre), transmitirá todas sus conferencias de forma gratuita y con traducción al quechua, el idioma mayoritario de la comunidades indígenas del Perú.

INCLUSIÓN SOCIAL

De acuerdo a Miguel Cardozo, presidente de Rumbo a Perumin, esta decisión está en línea con la “concurrencia, cada vez mayor” de representantes de las comunidades altoandinas que interactúan directamente con la industria minera, sea como trabajadores, proveedores de servicios o beneficiarios de programas sociales.

“Lo que buscamos es llegar a los distritos mineros, que son los principales interesados en que la minería sea viable para todos”, añade Claudia Cooper, presidenta de Perumin 2022.

De hecho, Rumbo a Perumin viene precedido por una serie de eventos virtuales de carácter regional que han servido de termómetro para medir el sentimiento de las comunidades.

El idioma mayoritario de las comunidades campesinas en el Perú es el quechua, en sus diferentes variantes. En la foto, comuneros quechua-hablantes del área de influencia de Las Bambas (Foto: Facebook de Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú)

“El gran problema es ahora la confianza. La población no confía en la mina, la mina no tiene como comunicarse con la población, y el Estado no sabe cómo cumplir ese rol”, anota Cooper.

En ese sentido, indica que el rol de Rumbo a Perumin será ayudar al Gobierno a definir su política sobre el sector y abrir canales de diálogo para que todos: empresas, comunidades y Estado, se entiendan mejor.

PEDRO CASTILLO EN PERUMIN

Rumbo a Perumin tendrá como plato fuerte la presencia de ministros de Estado, CEOs de empresas mineras globales y la del mismísimo presidente de la República, Pedro Castillo, al cual se ha cursado invitación.

“Todavía no se trata de algo confirmado porque entendemos que los presidentes tienen la agenda muy apretada, pero lo estamos esperando con mucho entusiasmo”, detalla Cooper.

¿Qué esperan que anuncie el mandatario? Según Cooper, es importante su voluntad de diálogo y que transmita mensajes que inspiren confianza. Y lo mismo se espera de los ministros de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y de Energía y Minas, Iván Merino, cuya participación sí está confirmada.

Los organizadores de Rumbo a Perumin esperan que el presidenet Pedro Castillo se presente en el evento y que brinde un mensaje de confianza a los inversionistas (Foto: Presidencia Perú)

También han confirmado su asistencia el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, y una docena de altos ejecutivos mineros, nacionales y globales, como Tom Palmer, CEO de Newmont (Yanacocha); Mark Cutifani, CEO de Anglo American (Quellaveco); Richard Adkerson, CEO de Freeport (Cerro Verde) y Roque Benavides, presidente de Cía. de Minas Buenaventura.

Y con ellos, Juan Luis Kruger, CEO de Minsur (Mina Justa); Rag Udd, presidente de BHP para las Américas (Antamina); Tito Martins, CEO de Nexa (Cerro Lindo); Ross Carroll, gerente de finanzas de MMG (Las Bambas); y Luis Rivera, vicepresidente para las Américas de Gold Fields.

VIDEO RECOMENDADO

En su primera gira internacional, el presidente Pedro Castillo participó en la VI cumbre del CELAC en México, país al que llegó el viernes para sostener diferentes actividades con autoridades y empresarios. Este lunes, Castillo participa en la sesión del Consejo Permanente de la (OEA) en Washington, Estados Unidos. El mandatario estará acompañado por el canciller Óscar Maúrtua.