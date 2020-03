El jueves, las bolsas de valores se desplomaron por las mismas razones que en la crisis financiera del 2008: la probabilidad de una caída en la actividad mundial o recesión. Esta vez, impulsada por la pandemia del coronavirus. Según los economistas, la crisis del coronavirus es comparable con la financiera por la reacción de los mercados, pero su impacto sobre la economía es distinto.

Así, explican a Día1 las diferencias del coronavirus o Covid-19 con el episodio del 2008 y sus implicancias sobre la economía peruana.

1. ¿En qué se diferencia la crisis del 2008 con la del coronavirus?

A decir de Hugo Perea, economista jefe para el Perú del BBVA Research, el coronavirus es un evento que repercute tanto en la demanda como en la producción global; mientras que la crisis financiera afectó, sobre todo, a la demanda.

Así, el coronavirus ha mermado la producción en el ámbito mundial, porque las medidas dispuestas en diversos países para contener el contagio han restringido la movilidad de las personas, bienes e insumos, lo que ha originado el cierre temporal de fábricas, así como la cancelación de espectáculos y torneos deportivos.

También, el coronavirus ha deteriorado a la demanda por el aislamiento preventivo, así como por los cambios en los patrones de consumo de la población. Las personas han empezado a desistir de lugares públicos de concurrencia masiva, están cancelando pasajes aéreos y paquetes turísticos y postergando consumos por la preocupación que genera la pandemia.

“La gente va a entrar en cuarentena y no va a poder reunirse, no va a poder salir, no irá a trabajar, eso significa que habrá menos consumo de transporte y ciertos servicios, así como menos demanda por bienes duraderos. Lo único que se demandará son los bienes esenciales”, explica Alfredo Thorne, ex ministro de Economía.

2. ¿Cuáles son los canales de transmisión del coronavirus?

Las economías están cada vez más integradas por el lado financiero y comercial, por eso el impacto negativo del coronavirus se ‘transmite’ por estos canales.

Carlos Parodi, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico (UP), afirma que, por el lado financiero, las preocupaciones sobre el crecimiento económico global han generado presiones en el mercado cambiario, jornadas negras en las bolsas y caída en el precio de los bonos.

Durante la semana pasada, el presidente Martín Vizcarra dispuso la postergación de clases en colegios y centros de educación superior, la prohibición de espectáculos que concentren a más de 300 asistentes y la suspensión de vuelos procedentes de Europa y Asia, a fin de controlar el contagio.

Los economistas están de acuerdo con la mayoría de medidas. Sin embargo, afirman que esto podría afectar la confianza del consumidor y con ello el gasto de las familias. Por ello, Perea y Thorne recomiendan que el Gobierno brinde una comunicación adecuada para evitar las ‘sobrerreacciones’. “Lo más peligroso es que el pánico se apodere de la población y sienta que nadie los protege”, subraya Thorne.

Por el lado comercial, la menor actividad en los países afectados por el coronavirus, como China, ha generado una menor demanda de materias primas, lo que se ha reflejado en la reducción de precios de nuestros principales productos de exportación, como el cobre.

3. ¿Qué tan efectivas son las políticas económicas?

Aunque la economía local se mantiene sólida, tanto el espacio monetario como fiscal era mayor en el 2008.

En el frente monetario, el Banco Central de Reserva (BCR) ha venido inyectando liquidez así como ha intervenido en el mercado cambiario, de forma indirecta.

Por su parte, el Ministerio de Economía (MEF) ha prorrogado el pago del Impuesto a la Renta a las personas y a las mipymes, y ha planteado la reprogramación de deudas en el sistema financiero.

Para los economistas, medidas expansivas para fomentar el consumo –como las que se dieron en la crisis financiera–, tipo la reducción de impuestos a las personas o la disminución de la tasa clave del BCR para abaratar el crédito, podrían no ser efectivas, debido a la cautela de los peruanos.

Así, proponen políticas que promuevan el gasto directo, en proyectos de infraestructura o en gasto corriente, y un mensaje de tranquilidad a la población.