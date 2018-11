IPCC: “Un impuesto al carbón es buena idea en el Perú”

El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) indica que el mundo debe apuntar a que la temperatura promedio no aumente más de 1,5 grados para el 2100, lo cual requerirá un cambio de esencia en las políticas económicas de los gobiernos y empresas. Xavier Labandeira, miembro del IPCC, no es optimista en este sentido.

—¿El mundo no llega a un acuerdo para no entrar en una crisis climática en el 2100?

​Creo que se están dando pasos, el Acuerdo de París es importante, pero no son suficientes. Tendremos aumentos de temperatura mayores de los que nos gustaría y esto es preocupante. Cuando vemos las necesidades que tenemos para mantenernos en 1,5 grados ya prácticamente, si eres realista, son difíciles, son intensas y cortas en el tiempo. Las emisiones se acumulan en stock; entonces no es que cerramos el caño y ya, la bañera está llena.

—Estado o empresa, ¿qué actor pesa más en esta carrera contra el tiempo?

El rol de las empresas es muy relevante. Diría que a veces es más importante que el del Estado, porque aquí va a haber un fenómeno de movilización de capital a gran escala, y esa movilización no puede venir del Estado, que no tiene capacidades. Lo que el Estado puede hacer es facilitar que la empresa vaya en ese camino con políticas o regulaciones.

—¿Qué rol juega el Perú en esta lucha?

El Perú ha sido un país proactivo en cuanto al Acuerdo de París. La clave del Perú está en la deforestación. Nuestro país es muy importante, porque si deforesta a gran escala, primero contribuye a emisiones de las zonas deforestadas y por otro lado deja de tener un stock que es capaz de absorber. El Perú sube en relevancia a nivel global en la lucha contra el cambio climático y las políticas peruanas pueden tener mayores repercusiones que las de otros países. Un impuesto al carbón es una buena idea en el Perú.

—¿Se puede equilibrar el crecimiento económico con el calentamiento global?

No estoy de acuerdo con el movimiento que dice que debemos decrecer económicamente para mejorar la situación. Esto sucede porque las inversiones no están alineadas con políticas limpias. Es posible desacoplar el crecimiento de las emisiones. Necesitas decirle a la gente que vamos a crecer, moderadamente porque los recursos son limitados, y de una manera limpia, más que decir que como el crecimiento siempre es sucio, vamos a dejar de crecer.