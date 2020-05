Como si tuvieran que despegar en medio de una tormenta eléctrica (provocada por el coronavirus), las aerolíneas del mercado peruano alistan sus motores para volver a operar en junio, luego de dos meses y medio con sus aviones en tierra, sufriendo un período de inactividad que le viene costando al sector –a nivel de Sudamérica– la bancarrota de Avianca y el despido de 1.400 trabajadores en Latam Airlines, hasta ahora.

LEA TAMBIÉN:

* Avianca en bancarrota: las razones que explican el cierre de sus operaciones en el Perú

* CEO de Sky Airline: “Vamos a ver algunas quiebras en la industria aérea local e internacional”

* LAP: “Hemos presentado una propuesta al MTC para postergar la construcción del nuevo terminal de pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez”

En ese contexto (casi de guerra), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) ha presentado ya al Gobierno, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el protocolo sanitario que guiará las operaciones de las aerolíneas locales desde el próximo mes, según el gerente general del gremio, Carlos Gutiérrez. “Esperamos poder afinarlo, junto a la DGAC, esta semana”, apunta a Día1.

¿En qué consiste este protocolo y de qué forma involucrará a los pasajeros? Aunque todavía hay mucha reserva sobre los detalles, las líneas aéreas ya han venido adelantando a nuestro suplemento algunas de las medidas que tomarán cuando se reactiven los vuelos.

Por ejemplo, en Sky Airline están proyectando sus próximos itinerarios sobre la base de ciertas condiciones, como la toma de temperatura a sus trabajadores y clientes –tanto en el embarque como en el desembarque– así como la exigencia del uso de tapabocas para todos. Además, están contemplando trabajos de limpieza y desinfección diaria de sus naves, junto a la verificación del distanciamiento entre pasajeros cuando dejen o recojan sus equipajes, de acuerdo al CEO de la compañía, José Raúl Vargas.

En cuanto a Viva Air, sin perjuicio de las disposiciones mencionadas arriba, también suspenderán la entrega –física– de su revista a bordo (ahora proveerán solo la versión digital) y optarán por la preventa de sus servicios en vuelo, señala su CEO, Stephen Raap.

Pero, sin duda, la medida más controversial planteada por AETAI es la de mantener disponible toda la oferta de asientos de las naves, sin dejar libre los del centro en cada fila, lo que implicará, en principio, que no se respete la distancia de 1,5 metros entre los viajeros, en caso los aviones operen al 100% de su capacidad.

Las compañías aéreas podrían retomar sus vuelos desde junio, dos meses y medio después de paralizar sus operaciones.

“Dentro de las cabinas de vuelo contamos con una serie de elementos que protegen a los pasajeros de tal forma que evitamos el contagio sin la necesidad de liberar un asiento por fila”, explica a nuestro suplemento el titular del gremio.

El ejecutivo destaca, por ejemplo, la eficiencia de los filtros de oxigenación al interior de las naves –que se renuevan cada tres minutos– y la dirección en la que ‘circula’ el aire acondicionado (de arriba hacia abajo y no de forma lateral), como garantías de la esterilización –por llamarlo de alguna manera– durante los recorridos aéreos.

Desde la perspectiva de AETAI, dentro de los aviones los usuarios estarán suficientemente bien resguardados con sus tapabocas, aunque en la propuesta alcanzada a la DGAC –precisan– se deja a criterio de las aerolíneas ser más restrictivas con el manejo de los espacios en sus naves, si lo prefieren.

VUELOS CONDICIONADOS

La propuesta del gremio, que está en línea con las recomendaciones que en el resto del mundo ha dado la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se explica en parte por el notable costo económico que demandará a las compañías aéreas retomar sus vuelos sin todos sus asientos disponibles, justo después de la peor crisis del sector en su historia.

En el caso del Perú, Gutiérrez detalla que limitar asientos implicará, de saque, que las aerolíneas operen como máximo con entre el 50% y el 70% de sus capacidades (dependiendo del tipo de nave) y que ello complicará sus ya melladas finanzas.

El argumento cobra más sentido si se toma en cuenta que tampoco tienen aprobado el plan de salvataje que ha propuesto AETAI al Ejecutivo, en un contexto en el que está latente la quiebra de la centenaria Avianca.

Sin embargo, a juicio del presidente de la asociación de consumidores Elegir Perú, Carlos Zúñiga, no hay por qué mezclar las cosas. “Es entendible la situación por la que están pasando las aerolíneas, como muchas empresas de otros sectores, pero eso no debe condicionar el protocolo de salubridad de los pasajeros”, apunta. “A más necesidad, toman más riesgos, pero esos riesgos no tienen por qué asumirlos los viajeros”, anota.

Las restricciones para garantizar el distanciamiento social encarecerán los pasajes aéreos, pero son necesarias, según Elegir Perú.

Zúñiga advierte que los usuarios tendrán que acostumbrarse a las nuevas condiciones de vuelos que, por sus restricciones, terminarán encareciendo los pasajes, incluso los de las compañías ‘low cost’.

En ese escenario, esperar una guerra de tarifas en el mercado aéreo, o incluso una competencia de precios entre las aerolíneas de bajo costo y las empresas del transporte terrestre interprovincial, es una posibilidad que se va descartando para el corto plazo. “Independientemente de que las compañías aéreas tengan o no espalda financiera, no las veo quitándonos pasajeros a los buses”, señala a Día1 el gerente general de Cruz del Sur, Luis Ramírez.

Entre tanto, la industria alista el despegue de urgencia. Detrás hay un sector que aporta el 2,6% del PBI y emplea a 341.000 personas en nuestro país.

BONNUS TRACK: EL IMPACTO DE UNA INDUSTRIA INACTIVA

* El sector aerocomercial contribuye con US$5.000 millones cada año a la economía peruana, según IATA.

* Esta industria emplea a 341.000 personas. De ellas, 33.000 trabajan de forma directa, mientras que el resto lo hace de manera indirecta, entre cadenas de abastecimiento y turismo.

* En el Perú se realizan 4,4 millones de viajes por turismo receptivo y 46 millones por turismo interno cada año.

TE PUEDE INTERESAR:

* La economía peruana, golpeada por el COVID-19, retrocedió 16,26% en marzo

* Más de 1,2 millones de personas en Lima dejaron de trabajar entre febrero y abril

* Latam anuncia que no renovará contratos al 5% de su personal en el Perú por crisis del COVID-19

* Retiro de 25% de AFP: conozca aquí el cronograma de retiro si es cliente de Integra

* Contratos de alquiler: Conozca tres alternativas para renegociarlos durante la cuarentena