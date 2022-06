Se suele decir que el fútbol es, de las cosas menos importantes, la más importante. Yo diría que la selección peruana se ha vuelto una de las cosas más importantes para nuestro país. Pero no sólo desde el punto de vista de orgullo nacional, sino desde lo comercial. Y es que no hay mejor escenario de venta para las empresas que cuando se tiene un consumidor alegre, motivado, entusiasta. Aunque está claro que no siempre es así.

Hoy se define si Perú va al Mundial de Qatar 2022 o no. Un resultado, dos escenarios. Uno con un consumidor entusiasta por todo lo que tenga que ver con Perú en un mundial: viajes a Qatar, compra de televisores, artículos con temas peruanos, desde ropa hasta accesorios para autos, promociones de restaurantes, entre otros. En muchos casos es tan entusiasta que está dispuesto hasta gastar lo que no tiene (léase, endeudarse) para hacer su experiencia lo más patriota posible.

Un mundial [casi] Navidad

El aspecto financiero es un tema relevante para la dinámica comercial de este mundial. Normalmente, los mundiales de fútbol se realizaban entre la quincena de junio y la quincena de julio. Para el caso peruano, el consumidor tenía en mente la gratificación de julio, la cual en muchos casos se gastaba antes de ser abonada y no entraba en conflicto con otras actividades. Pero para este año, el mundial será entre mediados de noviembre y de diciembre, con lo cual chocará con una fecha tradicional de gasto que es la Navidad. Además, muchas familias aprovechan este ingreso adicional para los gastos de las actividades del verano.

Por otro lado, tenemos un escenario con un consumidor menos entusiasta. Al menos hacia el fútbol. Lo cual nos hace voltear la mirada hacia otros aspectos del consumidor que eran opacados por la fiebre del Mundial. Venimos de una etapa larga de cuarentena, lo que hace que se busquen actividades fuera del hogar. Es de esperarse que sectores como el de turismo interno y el gastronómico se vayan reactivando cada vez con mayor fuerza. Los viajes dentro del país y las reuniones en lugares públicos comienzan a tener un repunte con respecto a lo visto en meses anteriores.