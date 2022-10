La agencia resaltó que con esto su cartera de proyectos maduros “que pueden ser adjudicados entre 2022 y 2023″ creció a 30 APP, que supondrían una inversión total de US$7.700 millones.

Asimismo, destacó que este año adjudicaría cuatro proyectos a través de este mecanismo: la Línea de Transmisión Piura Nueva Frontera, el Enlace Ica-Poroma, el proyecto eléctrico ITC Cáclic - Jaen y el PTAR Puerto Maldonado. Los cuatro tendrán una inversión total de aproximadamente US$400 millones.

Inversión adjudicada en APP. (Infografía: El Comercio)

Hay mucho trecho

A pesar de las proyecciones optimistas de Proinversión, en los últimos años al Perú le ha costado adjudicar proyectos de APP. En lo que va del 2022, solo se dio el visto bueno a tres proyectos: el Enlace Reque -Nueva Carhuaquero, la Subestación nueva Tumbes y el COAR Centro, que consiste en la construcción de colegios en Cusco, Huancavelica y Pasco.

Cabe recordar que la licitación de este concurso culminó en julio del 2021, pero por temas administrativos la adjudicación recién se hizo oficial este año.

Entre las tres APP sumarán una inversión de US$79 millones. Para Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors, las entidades públicas encargadas de la adjudicación de estos proyectos no tienen políticas que sostengan su interés en esta modalidad de contratación en el tiempo.

“Cuando se determina que como país vamos a lanzar proyectos, no se puede tener retrocesos porque se cambia un ministro y la cartera cambia de opinión. Si se decide hacer un proyecto vía APP no debería ser tan fácil retroceder”, indicó.

Día 1 conversó con una fuente con conocimiento de los procesos internos de Proinversión, quien indicó que la agencia no cuenta con capacidades en la práctica para revertir la falta de interés que tienen las entidades públicas para sostener sus procesos de APP.

“El COAR Centro se aprobó el año pasado y recién se firmó en marzo de este año. Eso pasó porque hubo tres cambios de ministros de Educación y ellos han tenido distintas ideas sobre las APP. Esto sucede en todos los sectores, no solo en ministerios”, indicó la fuente.

“A esto se le suma una falta de liderazgo político y de las capacidades institucionales. No hay reuniones frecuentes de los directorios de los sectores para tocar el tema de las APP. También hay mucha rotación de equipos y estamos viendo que ingresan personas que no tienen conocimiento sobre estos temas. Hay entidades que han cambiado tres presidentes de presupuesto en un año y así no se puede”, agregó.

Para la fuente, que se adjudiquen cuatro proyectos hasta fin de año es una meta “realista”. Cárdenas, por su parte, considera que no hay cambios relevantes en la coyuntura política y económica para esperar un mejor desempeño de las APP.

“Me gustaría equivocarme, pero no veo que la situación vaya a ser distinta a anteriores carteras. El esquema no permite que Proinversión ejecute los proyectos y no tiene injerencia si los sectores se echan para atrás”, indicó.

Respuesta

A través de un comunicado, Proinversión indicó que las metas planteadas son resultado de las coordinaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No dio detalles sobre si hubo factores en el mercado que harán más atractiva la cartera de APP hacia fin de año.

“Se siguen articulando esfuerzos y existe un renovado compromiso del MEF y de los sectores concedentes. Las metas del 2023 reflejan el trabajo en el avance de hitos intermedios de los proyectos realizado en los últimos años”, indicó la agencia.

Por otro lado, indicó que los tres ministros de Educación de la actual gestión ratificaron su apoyo al proyecto COAR Centro luego de las reuniones que sostuvieron con la agencia.