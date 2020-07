“Ha sido una chance para repensar cómo funciona nuestro negocio”, reflexiona Spencer Friedman, gerente general de Uber en el Perú ante los cambios que tuvo que ejecutar la compañía durante la cuarentena por el coronavirus. Luego de pasar esa etapa, pero aún con el virus persistente rondando, Friedman cuenta a Día1 cómo Uber afronta la crisis y cómo se prepara para lo que se viene, con el lanzamiento de nuevos servicios que surgen por la pandemia y con el foco en la reactivación de la demanda, para ser una alternativa de movilidad en este contexto.

-¿Cómo se adaptó Uber a la situación de pandemia? ¿Cómo fueron las primeras semanas para la compañía en el país?

Por este contexto de COVID-19, obviamente el mundo cambió de una forma bastante inesperada. Nuestra fortaleza siempre ha sido la tecnología y la innovación, por lo que cuando todo cambió en Lima, lanzamos el producto de Uber SOS para el personal esencial. Ha sido una chance para repensar cómo funciona nuestro negocio y también de diseñar un producto pensado en el contexto.

-En esa primera etapa solo pudieron circular las unidades autorizadas por ATU.

Sí, solo con los socios conductores de Uber que cumplían con todos los requisitos de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

-Siendo así, ¿qué porcentaje de la flota estuvo operativa en esa fase de aislamiento?

Iba variando según el día. Al principio era una flota bastante reducida porque en ese momento había restricciones para que los vehículos circularan, pero poco a poco la ciudad empezó a moverse y más socios conductores pudieron trabajar a través del app. Vimos un crecimiento desde la segunda semana de la cuarentena en adelante.

-¿Cuáles son los protocolos que implementaron para seguir operando?

Hemos utilizado la tecnología para implementar protocolos en nuestros procesos. Ahora, cuando el conductor se conecta al app tiene que pasar una lista de verificación que asegura que ha tomado medidas como desinfectar el vehículo, lavarse las manos, y el uso de mascarilla. Tanto usuarios como conductores deben utilizarla. Si no cumplen, pueden perder el acceso a Uber.

La empresa de taxis por aplicativo, Uber, comenta que preparan varios servicios para este año pensados en la nueva normalidad. En la primera etapa de la cuarentena, la flota de Uber funcionó de forma muy reducida por las restricciones de la emergencia y ahora ya se está recuperando poco a poco. (Foto: Google)

REACTIVACIÓN Y NUEVOS NEGOCIOS

-¿Cómo se ha comportado la demanda desde que se levantó la cuarentena?

Nosotros vemos que el negocio ha ido creciendo semana a semana, desde abril. Y sí, cuando terminó la cuarentena vimos un mayor crecimiento durante esos días, que es lo que estábamos esperando. Creemos que el app de Uber es una opción para la movilidad urbana ante el transporte público.

-¿Han regresado con todos los servicios?

Sí, relanzamos Uber X y Uber Comfort, y también lanzamos el nuevo servicio que es Uber Flash (envío de paquetes), importante bajo el contexto particular del COVID-19, porque hay muchos pequeños negocios que han empezado a vender en línea o personas que envían cosas para no salir de casa. Además, también será una opción para que los socios conductores obtengan ingresos adicionales.

-¿La operación de Uber está activa solo en Lima o también en el interior del país?

El app está disponible en Lima, Cusco y Arequipa (aún en cuarentena). Seguimos con todas las medidas necesarias en las ciudades porque tienen restricciones distintas. Al igual que en Lima, en Cusco opera Uber X y en Arequipa tenemos prendido Uber Go, que es una versión más económica.

-¿Uber Go fue introducido por la cuarentena en Arequipa? ¿Podría llegar a otras ciudades?

Es un producto que tenemos allá desde octubre del año pasado. Pero siempre estamos mirando el mercado y buscando opciones. Por eso, lanzamos Uber Flash y tenemos otros tres productos que vendrán en las próximas semanas y meses ligados a la nueva realidad y a las nuevas necesidades que han surgido en este contexto del COVID-19.

Antes de la cuarentena, Uber contaba con 32 mil conductores inscritos. De todos ellos, aún no es claro cuántos regresarán en esta fase de reactivación. De acuerdo a su gerente general en el Perú, algunos han regresado pero otros han creado sus negocios o buscado otros ingresos. No obstante, cree que podrían llegar nuevos ante la necesidad de los peruanos por generar ingresos adicionales en esta crisis.

-Mencionó que los taxis por aplicativo, en esta coyuntura, se convierten en una alternativa de movilidad ante los riesgos del transporte público, ¿considera entonces que podría aumentar su uso?

Yo creo que la gente en este contexto busca alternativas de movilidad, vemos a más gente caminando o usando bicicletas. Y, en el caso de Uber, hemos visto en los números que más personas están usando el aplicativo.

-Pero así como tenemos a un consumidor que busca opciones de movilidad, es claro que el usuario tiene menos ingresos como efecto de la pandemia. ¿El precio será central en la estrategia poscuarentena?

No, no tendremos una estrategia enfocada al precio, nos enfocaremos en los casos de uso y en cómo desarrollar productos nuevos para ello. Tenemos Uber X y Comfort que son el ‘core’, pero también tendremos productos que podrán ser más accesibles y para usos diferentes en un contexto como este, en el que las personas ya no se trasladan ida y vuelta todos los días, pero tienen otras necesidades.

CONDUCTORES Y TRABAJADORES

-Respecto a los conductores, ¿cuál ha sido el impacto para ellos en estos meses de menores ingresos?

Parte de la innovación que mencionamos se dirige a brindar más opciones para que los socios conductores generen ganancias adicionales.

-Si se presentara algún caso de contagio, sea en servicio u otras circunstancias, ¿Uber brinda algún tipo de apoyo?

Sí, tenemos una política global de apoyo económico, por COVID-19, de hasta 14 días pagos para conductores que han sido puestos en cuarentena o tengan la enfermedad.

-A nivel global, la compañía ha despedido al 25% de sus trabajadores por el impacto de la pandemia, ¿en el Perú también redujeron a su equipo?

Como mencionas, y como hemos visto en casi todas las industrias, han sido momentos difíciles. Acá no ha sucedido, tenemos el equipo fuerte y seguimos corriendo con las apuestas que tenemos a futuro en el Perú.

“El delivery seguirá siendo una prioridad para Uber”.



-¿Cómo cree que va a cambiar el mercado de aplicativos de taxi en un escenario pospandemia? ¿Vamos a ver una aceleración de nuevos servicios y más competencia?

Yo creo que sí veremos una aceleración en la innovación en este mercado y en el sector de tecnología en general. Uber, en sus raíces, es una empresa de tecnología. Entonces tenemos esa capacidad de lanzar nuevos productos de una manera ágil, y cuando hay crisis es una oportunidad. Uber Flash fue el primer ejemplo de esto, y en las siguientes semanas tendremos más.

-¿Qué expectativas tienen con Uber Flash?

Creemos que va a tener un impacto interesante en el negocio, ya que su uso es muy importante para personas y emprendedores en el contexto del COVID-19. Sabemos que hay muchos negocios pequeños que empiezan a vender por Internet y se están adaptando, ahí Flash es una buena opción para completar esta cadena. Recién lo lanzamos [en julio] y va bastante bien, hemos tenido a muchos usuarios y eso nos da una buena señal.

-¿Con cuántos conductores activos contaban antes de la cuarentena? ¿Este número ha aumentado o se ha retomado ahora que se levantó el aislamiento?

Antes de la cuarentena las cifras que teníamos eran 32 mil socios conductores registrados y 900 mil usuarios activos. Cada socio conductor puede decidir usarla cuando lo necesite, ya que somos una plataforma disponible para aquellos que hayan pasado los filtros de seguridad. Pero tenemos que ser conscientes de cómo ha cambiado la situación para ellos, algunos –por ejemplo– han lanzado sus propios negocios bajo esta coyuntura. Tenemos que mirar cómo se reactiva la ciudad para saber cuántos usarán de nuevo el app en el futuro y si nuevos conductores podrían entrar a la plataforma.

-¿Podríamos ver, quizá, un alza de conductores ante la necesidad de ingresos?

Creemos que, bajo la coyuntura actual, Uber es una opción para generar ingresos en un momento en el que cada Sol cuenta. Lo que es seguro es que la demanda está subiendo, por lo que parece que el negocio se va recuperando en dirección positiva. Estamos aún intentando entender la coyuntura y cómo se irá recuperando la economía en el país.

Al momento de salir del mercado, Uber Eats era el tercer jugador de la categoría, por detrás de Glovo y Rappi. En aquel momento, todos los aplicativos se encontraban paralizados por las medidas tomadas para frenar al coronavirus.

LIDERAZGO Y UBER EATS

-¿Uber alcanzó el liderazgo del mercado de aplicativos de taxi?

Es difícil entender el tamaño total del mercado porque no tengo las cifras de las otras compañías. Según entendemos, somos los líderes en este sector en muchos de los países de la región y desde que llegamos al Perú, hace cinco años, hemos tenido un crecimiento sostenido.

-De hecho, esta pandemia ha sido un golpe duro para las empresas y para Uber también significó la salida de Uber Eats. ¿Cuál es el impacto de esta salida?

Uber Eats se maneja como un negocio separado de Uber ‘riders’. Su salida fue una decisión de negocio a fin de fortalecernos para lo que viene a futuro. Lo que deben saber es que el delivery sigue siendo una prioridad para Uber. Flash es un ejemplo de cómo innovamos en delivery desde la plataforma. Y anunciaremos más.

-¿Podrían lanzar desde la misma plataforma de Uber otro servicio para reemplazar lo que hacía Uber Eats?

Nos sigue interesando. En las próximas semanas se irán viendo las nuevas apuestas.

-¿O Uber Eats podría volver al Perú más adelante?

No puedo especular sobre el tema, Uber Eats se maneja por separado.

-¿Tienen alguna proyección de cómo cerraría el año para Uber?¿Las soluciones que anunciarán serán suficientes para dar vuelta al impacto de la cuarentena?

Es difícil saber qué nos traerá el futuro porque las cosas van cambiando rápido y el escenario de COVID-19 está difícil de predecir. Pero vamos analizando innovaciones y nuevas funciones, que van a ayudar al crecimiento continuo de nuestro negocio. Es un poco difícil dar cifras ahora.

