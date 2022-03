Karla Wong es Country Leader en Perú para Sector Privado de Amazon Web Services. Es ingeniera de computación y sistemas, estudió Dirección Empresarial en la Universidad de la Sabana (Colombia) y cuenta con una Certificación Profesional en Transformación Digital con el MIT Professional Education (Massachusetts Institute of Technology). Ha trabajado casi 12 años con Cisco Systems en diferentes roles locales y de Latinoamérica y en Logicalis como Directora de Alianzas para Hispanoamérica. Actualmente lidera la operación del Sector Privado en AWS Perú. En julio del año pasado AWS anunció el lanzamiento de su nueva oficina en Perú y recientemente el anuncio de una Local Zone en Lima, como parte de la continua inversión de AWS en América Latina y un indicador del fuerte crecimiento que está experimentando el mercado peruano. Recuerda que los desafíos para ella iniciaron desde que decidió que sería ingeniera, “Alguna vez alguien me preguntó si no me gustaría estudiar algo ‘más fácil’, más para mujeres. Este mensaje me ayudó a reafirmar que estaba tomando la decisión correcta”, recuerda. A pesar de que en los últimos años existen grandes avances sobre la integración de las mujeres en el campo de la ciencia y tecnología, todavía continúa la brecha en desigualdad en este sector. “Las oportunidades no son iguales, así como tampoco las compensaciones. Varios estudios han revelado que en una misma posición (visto como Position Level) dentro de una empresa, los salarios y/o beneficios de los hombres son mayores que los de las mujeres. Además, a veces los puestos para las mujeres no necesariamente son por merecimiento sino para llenar una “cuota de género”, una vez cumplida ya no hay más oportunidades”, reflexiona.