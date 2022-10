A pesar de la mejora, especialistas consultados por El Comercio indicaron que la Reserva Federal del país (FED) volvería a aplicar nuevos incrementos en la tasa de interés. El mercado tiene conocimiento que en noviembre el aumento sería de 75 puntos básicos.

“El crecimiento demuestra que la FED tiene espacio para seguir subiendo tasas y que el mercado se mantendrá fuerte. La política de la FED busca enfriar un poco la economía y el temor era que se vaya a pasar de la mano con las medidas y que esto pueda llevar a un enfriamiento económico repentino. Los últimos datos dan una idea de que tiene espacio para seguir”, señaló Luis Falen, jefe de macroeconomía de Intéligo.

Como se recuerda, la FED subió las tasas de interés en 75 puntos básicos en setiembre pasado. Ese fue el quinto incremento de tasas en seis meses como parte de las políticas de reducción de estímulos del Gobierno estadounidense.

Por otro lado, Mario Guerrero, head of economic research de Scotiabank Perú, indicó que la FED seguiría con los aumentos de las tasas de interés en los próximos meses, pero resaltó que si la economía del país norteamericano continúa mostrando índices de mejoría las subidas podrían ser menos drásticas.

“No es probable que Estados Unidos ya no siga subiendo las tasas, pero tal vez ya no a un ritmo de 75 puntos, sino a 50, es decir, comienza a moderarse”, resaltó.

Asimismo, explicó que el aumento de tasas no propiciará grandes incrementos en el precio del dólar en el Perú debido a que si el tipo de cambio se llegara a acercar a los S/4 por dólar, el Banco Central de Reserva (BCR) intervendría para mitigar los efectos.

“En el Perú los costos de financiamiento siguen subiendo, tanto las tasas en soles y dólares. Sin embargo, si la política monetaria de Estados Unidos se modera. como parece, si los datos son favorables como hoy y si el dólar norteamericano comienza a corregir en el mundo su subida de valor frente a monedas europeas, eso apuntaría a un movimiento lateral del tipo de cambio. Esto sería que se mueva en el rango de S/3,90 y S/4,05. Esperamos que para fin de año cierre en S/3,95 porque cada vez que se acerca a los S/4 vemos una mayor intervención del BCR”, detalló.

“De hecho se espera que el precio del dólar se mantenga en esos niveles, ligeramente debajo del cuatro, porque parece que estaremos en un nivel de mayor intervención”, añadió Falen.