Según la cartera, esta iniciativa se diferencia de la anterior porque promueve “el concepto de infraestructura sostenible” en sus proyectos. Asimismo, se consideraron a los sectores Salud y Educación, que se encontraban ausentes en la primera versión del plan.

Esta es la primera actualización del PNISC, que fue presentado por primera vez en 2019, durante el Gobierno de Martín Vizcarra. En aquella ocasión se priorizaron 52 proyectos que supondrían una inversión que actualmente supera los S/116 mil millones, según el MEF. Entre julio del 2019 y julio del 2022 se ejecutaron más de S/13 mil millones, un avance financiero del 11,74% y del 22,5% considerando el acumulado. Aún falta que se inviertan más de S/90 mil millones contemplados para el primer plan.

De estos 52, 29 proyectos no fueron considerados dentro del nuevo PNISC porque “15 no fueron presentados y 14 no lograron obtener el puntaje requerido o cumplir con las características mínimas” del plan. Entre ellos se encuentran la masificación del gas natural, la Longitudinal de la Sierra Tramo 2 y el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica.

También destaca la prominencia de las obras públicas en el nuevo plan. 37 proyectos serán realizados mediante esta modalidad frente a 26 por Asociaciones Público-Privadas (APP). Las nueve restantes se realizarán con Proyectos en Activos (PA).

En 2019 solo 17 proyectos se plantearon a través de obras públicas, frente a 29 APP y 6 PA.

Análisis

Según especialistas consultados, es positivo que se institucionalice la figura de un plan de infraestructura. Sin embargo, indicaron que los cambios drásticos no ayudan a su consolidación.

“El plan es una guía y es cierto que puede haber cambios entre uno y otro, pero es un problema que sean tan grandes. Eso significa que fue un error haberlo propuesto en su momento o que es un error no considerarlo ahora”, indicó Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors.

Además, advirtieron que el Gobierno actual no estaría en capacidad de adjudicar APP.

“Por una parte hay un elemento ideológico que hace que no se confíe en un operador privado, por otro lado está el contexto internacional que no es promisorio para la inversión privada. Un tercer elemento es que el Gobierno tenga dudas sobre si puede sacar adelante proyectos complejos como las APP. Con una obra pública se puede inaugurar, poner la primera piedra y dar un mensaje político. De ahí a que se pueda terminar hay una distancia grande”, afirmó Flavio Ausejo, especialista de políticas públicas de la Universidad Católica.

“Es un error que haya tanta obra pública y tan poca APP. Todos conocemos las deficiencias, las paralizaciones que hay en las obras públicas. Además que en esa modalidad solo se construye, no se opera ni se da mantenimiento. Faltaría ver el futuro de esos proyectos, pero no hay nada”, sentenció Cárdenas.

Proinversión

Por otro lado, Proinversión le indicó a este Diario que el PNISC no introdujo cambios a su participación como encargado de las licitaciones de APP y AP. Sin embargo, indicó que el mismo establece que la agencia deberá trabajar con el MEF un informe de evaluación especial para los proyectos de transmisión de electricidad para que se puedan reducir los plazos de sus concursos.

“El PNISC básicamente realiza una priorización de proyectos de acuerdo a la metodología planteada por el MEF, la cual en esta ocasión incluye el componente de sostenibilidad, de acuerdo a los puntajes establecidos en coordinación con los sectores. [...] Se establece que Proinversión trabaje con el MEF un Informe de Evaluación Especial para los proyectos de transmisión de electricidad, los cuales, dado el marco normativo y la experiencia acumulada pueden estandarizarse a fin de reducir plazos y revisiones”, resaltó.

La agencia agregó que 17 de los 72 proyectos del PNISC están en su cartera. “15 de estos proyectos [están] bajo la modalidad de APP con un monto de inversión de más de S/36.750 millones y dos [están] en la modalidad de PA con monto de inversión ascendente a S/3.670 millones”, detalló.