Credicorp Capital proyectó una contracción de 7% en la inversión privada para el próximo año, debido al ruido político que produce que las expectativas empresariales sean negativas en el país.

“El indicador de expectativas a 12 meses es el más bajo desde que se tiene historia para un evento interno, y ello tiene un impacto mayor sobre la inversión privada. Hemos tenido niveles más bajos, pero por eventos externos como la crisis del 2008 y la pandemia”, dijo el economista jefe de Credicorp Capital, Daniel Velandia.

Agregó que la incertidumbre por un cambio del régimen económico, con la posible Asamblea Constituyente, genera cautela en el mercado y empresarios.

“Seguimos viendo mensajes mixtos, donde un Guido Bellido (primer ministro) no menciona el tema constitucional en su mensaje del voto de confianza, luego dijo que no era prioridad. Pero, por otro lado, Perú Libre en el Congreso está proponiendo medidas concretas para llamar a referéndum y cambiar la Constitución. Ese tipo de contradicciones genera incertidumbre y el mercado no va a estar completamente tranquilo hasta que no haya claridad”, subrayó.

Cabe precisar que el Banco Central de Reserva (BCR) proyectó una variación de 0% en la inversión privada del 2022, siendo esta una proyección menor al crecimiento de 2,5% que se esperaba en junio.

PBI

Velandia manifestó que la economía peruana sí crecería y la estimación sería del 9% para este año, cifra menor a lo que proyecta el BCR en 11,9%. Esto impulsado por la reapertura de las actividades económicas, estímulos de liquidez y precios de metales alto.

Mientras que para el próximo año el crecimiento económico sería de un 2%, una cifra por debajo del BCR que proyecta un avance de 3,4%.

“En el primer semestre la economía lo hizo mejor de lo que se preveía inicialmente; sin embargo, hemos visto en los últimos meses una volatilidad, donde lo político está jugando un rol. La economía sí va a crecer el próximo año, porque los metales están arriba y porque el gobierno continuará estimulando el empleo y consumo, esto contrarrestaría lo que sucedería con la inversión privada”, mencionó.

