Dentro de las medidas económicas anunciadas por el presidente Pedro Castillo en su mensaje en el Congreso, adelantó que se aprobará la Estrategia Nacional para la Reactivación del Sector Turismo 2022 – 2025.

“Asumimos la reactivación como política de Estado de carácter multisectorial. Por ello, aprobaremos la Estrategia Nacional para la Reactivación del Sector Turismo 2022 – 2025, que permitirá impulsar un trabajo conjunto entre el sector público y privado, para acelerar la recuperación del turismo, sobre la base de nuestra megadiversidad y riqueza cultural, bajo el lema ‘el Perú es sus regiones’”, afirmó.

Al respecto, el director general de la cadena hotelera peruana Casa Andina Hoteles, Juan Stoessel, señaló que el mensaje no tuvo mucha sustancia para el sector, ya que las medidas carecieron de sustento técnico.

Para Stoessel, aún hay problemas puntuales que no se están abordando, los cuales tienen que ver, principalmente, con el desarrollo de infraestructura básica y el destrabe de proyectos paralizados.

“Aún no está definido el asunto de las obras del nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha realizado su trabajo para el nuevo ingreso, que es un puente sobre el río Rímac, no se han arreglado las pistas y seguimos con aeropuertos regionales colapsados”, señaló.

Por su parte, Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), anotó que es la primera vez que se le está dando relevancia al único sector que, a la fecha, no se ha reactivado económicamente, siendo esta una actividad que genera empleo y dinamiza las economías regionales.

Así, resaltó que uno de los puntos más importantes es brindar un salvataje financiero al sector, que incluya la ampliación del plazo de gracia para el pago de los préstamos del programa Reactiva por un periodo mínimo de doce meses. Además, la exoneración del Impuesto a la Renta, IGV y al Impuesto a los Activos Netos (ITAN) por un periodo de 3 años a empresas que brindan servicios turísticos.

Programas de apoyo

En otro momento de su mensaje, el presidente Pedro Castillo prometió transformar el programa Turismo Emprende como una nueva unidad ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el mismo que reforzará la reactivación económica de los emprendedores turísticos con más de S/ 50 millones por año en subvenciones no reembolsables.

Además, se mejorarían las condiciones y el acceso para la entrega de S/ 400 millones adicionales en créditos garantizados a Mypes turísticas a través de FAE Turismo, ampliando el periodo de pago hasta por un año adicional de los créditos asumidos hasta el 2021. El beneficio aplicará para las empresas que hayan registrado menos del 40% de ventas respecto al 2019.

Juan Stoessel saludó la iniciativa de la ampliación de los préstamos y reconoció que el programa Turismo Emprende es importante para ayudar a las comunidades y pequeñas empresas; sin embargo, anotó que hay muy pocos ejemplos que comprueben que este programa realmente esté funcionando.

Añadió que una de las grandes preocupaciones es el cambio de la mayoría del personal en los equipos del Mincetur y Promperú, conocedores de estos programas, lo que hará que se retrasen las actividades para apoyar la reactivación.

En tanto, para Carlos Canales, se deben fortalecer los programas con una campaña de promoción que resalte que somos un destino confiable, seguro y que cuida al turista. “No hemos utilizado campañas para decir que el Perú tiene la mayor cantidad de protocolos sanitarios en el sector”, dijo.

Señaló que contamos con 30 protocolos sanitarios que van desde guías, hoteles, uso de piscinas, uso de empresas de transporte turístico, para turistas de aventura, trenes, embarcaciones fluviales, marítimas o lacustres.

“Tenemos muchos protocolos que garantizan que el turista es cuidado en forma biosanitaria y casi el 95% del personal de atención se encuentra vacunado con doble dosis. Parecen aspectos simples, pero son una realidad que debemos transmitir al mercado internacional como modelo de promoción turística”, añadió.

Rezagados

Si bien los restaurantes han sido los primeros en reactivarse dentro del sector, aún hay muchos rubros que no han corrido con la misma suerte por la naturaleza de sus funciones.

Así, Canales enumeró que son las agencias de viaje que traen turistas extranjeros, los guías, empresas de transporte turísticos y la planta hotelera, todos por la lenta reactivación del turismo receptivo.

“Podemos también señalar a los cruceros en el Amazonas, los trenes del circuito sur, esto implica impulsar la demanda interna con mayor énfasis para que el sector pueda sobrevivir los próximos dos años y mantener la operatividad de las empresas”, señaló.

Una empresa de turismo receptivo factura en promedio US$ 200 por día por pasajero, y una empresa de turismo interno entre US$ 30 a US$ 40, añadió Canales.

Proyecciones

El turismo doméstico ha caminado poco a poco, regresando a la normalidad desde el semestre pasado, aseguró Stoessel, y ahí nos encontramos en un 70% de reactivación. Sin embargo, el turismo corporativo extranjero todavía es muy lento, debido a que no se están realizando nuevas inversiones en el país, añadió.

“ Es difícil volver a cifras prepandemia para este año. Si las cosas se hacen bien, el próximo año podríamos estimar llegar a esos niveles. En turismo receptivo, que trae grandes divisas, recién empieza y esperamos alcanzar un 40% para fines de este año, respecto del 2019 ″, señaló.

Canales anotó que, en dos años, el turismo receptivo se ha reactivado solo en un 10%, pasando de tener 4.4 millones de turistas extranjeros en el 2019 a 440 mil en el 2021. Esto, añadió, hizo que de generar US$ 5 mil millones pasemos a menos de US$ 500 millones en ese periodo.

“ Calculamos que podríamos recibir un millón y medio de turistas extranjeros para este año, siempre que se abra el turismo de frontera, pero aún significaría solo un 30%, respecto al 2019. En el 2023 esperamos llegar a un 50%; en el 2024, a un 70% y en el 2025, a las cifras prepandemia ”, dijo.

