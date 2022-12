Grande fue su sorpresa, sin embargo, cuando uno de los principales oradores, el belga Willem Van Twembeke, CEO de Inkia Energy, matriz de Kallpa, indicó que no es necesario acelerar la construcción de más plantas solares por su irrelevancia en el esfuerzo de reducir las emisiones globales de carbono y porque “no es lo que el Perú necesita ahora”.

—Usted ha señalado que el Perú debe concentrar sus esfuerzos de net zero (cero emisiones de carbono) en los sectores que más contaminan, como el forestal y agro, pero no en el eléctrico. ¿Por qué no?

El sector eléctrico representa solamente el 5% de las emisiones del Perú, frente al 13% de la agricultura y el 53% del uso de tierras. ¿Tiene el sector eléctrico peruano un problema con las emisiones de dióxido de carbono (CO2)? La respuesta es rotundamente no. Es irrelevante. Yo quería decir eso a los empresarios reunidos en el congreso Expo Solar: ¿Realmente piensan que es relevante instalar muchas plantas solares? ¿Van a reducir mucho las emisiones? La respuesta es no.

—Vi la estadística que presentó: el sector eléctrico peruano representa apenas el 0,0065% de las emisiones globales de CO2. Es muy poco.

Es nada. Es irrelevante estadísticamente. La parte positiva de todo esto, sin embargo, es que el Perú va a llegar fácilmente a ‘net zero’ por su sistema eléctrico [el cual ya es renovable en un 62,2%]. Los peruanos casi no deben hacer un esfuerzo para llegar a eso. Los clientes [de las empresas eléctricas] lo van a pedir. Pero algunos dicen que se debe hacer ahora y rápido. No. Eso no es lo que el Perú necesita.

—¿Qué necesita el Perú?

La primera cosa que el Perú necesita es energía segura. ¿Por qué? Por su minería. El único punto por el cual a nivel internacional el Perú es relevante es por su minería. Entonces, eso es lo primero que deben mirar. Y lo segundo es que el Perú es un país en desarrollo y merece energía barata. Las emisiones no son, en mi opinión, un ‘driver’ para cambiar el sistema eléctrico en el Perú. No es necesario.

Perú va a llegar fácilmente a ‘net zero’ en el 2050 por su sistema eléctrico, que ya es bastante verde (62,5%) y lo será más, señaló Willem Van Twembeke en Expo Solar Perú 2022. (Foto: Kallpa) / JUAN PONCE VALENZUELA

—Pero uno puede replicar que las energías renovables no sólo son necesarias para reducir las emisiones de CO2, sino también por un tema de competitividad.

Es totalmente falso porque la energía en Perú es barata. Compara el costo de producir electricidad en Perú versus el costo de producir electricidad en Chile. Verás que costo del Perú es tres veces menor. Compara ahora con Europa. Es diez veces menor. En Perú no hay problemas ni de seguridad, ni de precio [de la energía] ni de emisiones. Pero si el Perú no hace bien su trabajo ahora, puede tener los mismos problemas que enfrentan Chile y Europa.

—¿Qué problema enfrenta Chile?

Chile está lleno de planta solares en la zona norte y todos los días hay congestión [de energía eléctrica] hasta el centro.

—Entiendo. El CEO de Colbún me explicó días atrás que las líneas de transmisión están demoradas en Chile, y ahora tienen un problema muy grave para mover la energía.

Es correcto. En mi opinión el problema de congestión eléctrica en Chile va a durar diez años. Diez años van a tener este problema porque no podrán construir una línea de transmisión adicional. Eso significa que la generación ‘stand alone’ no tienen ningún valor si no hablamos también de flexibilidad y de líneas de transmisión. Lo que sucede es que este mercado está lleno de personas que hablan solo por su segmento y ven solo una dirección. Conceptualmente eso es falso.

—¿Es lo que está ocurriendo en Chile?

En treinta años yo he visto cuarenta mercados y sé que si no tienes los conceptos claros no vas a llegar a una buena solución. Y en Chile no están llegando a una buena solución. Van a quebrar muchas empresas y eso será bueno porque el mercado se va a racionalizar.

—Pero Chile y Europa son referentes en el mercado de las energías renovables. ¿No deberíamos seguir estos ejemplos?

Lo que hacen las entidades reguladoras en los países en desarrollo [como el Perú] es escuchar a los europeos y estadounidenses. Lo que dije en mi presentación es: “no hagan lo que los europeos han hecho. No hagan lo que los chilenos han hecho. Hagan lo que ustedes necesitan”. Perú debe hacer lo que necesita y no lo que los europeos le dicen que haga. Perú debe hacer otra cosa más inteligente.

—¿Qué debe hacer el Perú?

Yo encuentro que hasta ahora ha hecho las cosas de manera inteligente. Tu sabes que la Ley Eléctrica peruana es la misma que la de Chile. Los peruanos fueron inteligentes: la copiaron y mejoraron. Pero deben seguir haciendo lo correcto.

Chile encara un problema de congestión eléctrica provocado por la demora en la construcción de líneas de transmisión para transportar la producción de energía de las centrales solares. (Photo by Martin BERNETTI / AFP) / MARTIN BERNETTI

—¿Y eso es…?

Y eso consiste en asegurar el segundo puesto como producto minero en el mundo. Si el Perú hace eso, la demanda eléctrica va a crecer y se podrán instalar más plantas renovables. Y, en cierto momento, habrá tantas renovables que será necesario instalar más plantas a gas. Y el Perú tiene gas barato. Tiene todo. Ese no es su problema. Tiene otros problemas más grandes.

—Sin embargo, el país está comprometido a tener un 20% de energías renovables en la matriz eléctrica hacia el 2030. O de 34%, según la Hoja de Ruta de Transición Energética.

Eso no va a ocurrir. Además, la minería necesita mucha energía en la noche, que no pueden generar las plantas solares. Allí van a ser las plantas térmicas las que van a proporcionar la energía. Además, instalar tecnologías 100% verdes, basadas en baterías, sería exorbitantemente caro. No va a funcionar. Eso está claro en el World Energy Outlook 2022.

—¿El estudio que salió días atrás?

Sí. Me gustan los estudios donde no hay una agenda ideológica. Yo no estoy a favor ni en contra de ninguna energía, sea solar, eólica o a gas. Solo estoy a favor de las soluciones racionales. No me gustan las soluciones ideológicas. Por ejemplo, mira las discusiones en EEUU: los conservadores son anti-renovables y los demócratas son pro renovables. ¿Te parece normal eso? Es ridículo. Si Perú tomas buenas decisiones puede llegar a la solución ideal.

—¿Y esa solución, entendería, es un equilibrio entre las diferentes tecnologías?

Desde ahora hasta el 2030 la expansión en el Perú va a ser solar y eólica. Pero estas van a necesitar instalaciones para acumular energía (baterías). Todo excelente con instalar más plantas solares y eólicas en el Perú, pero si no acumulas energía el sistema no puede funcionar. Cada vez que instalas más plantas inflexibles, como las solares y eólicas, que solo funcionan cuando hay sol o viento, necesitas compensar eso con flexibilidad.

—¿Qué tipo de flexibilidad?

Si tu lees el World Enery Outlook 2022 verás que se menciona tres formas de flexibilidad: plantas de generación hidráulica o fósil, baterías para acumular energía y ‘demand side response’ (energía inteligente). Si no tienes eso, todas tus plantas van a valer cero. Mira: hay 11 mil megawatts (MW) en proyectos renovables en el Perú. Es ridículo. Perú no necesita todo eso. Es totalmente innecesario e inútil. Esas plantas van a tener valor cero, como lo que está ocurriendo en Chile.

—¿Es innecesario porque no hay una demanda que las sustente?

Se deben construir renovables en la medida que la demanda crece. Es eso. ¿En qué industria has visto que construyen más capacidad que la demanda requerida? Eso no tiene sentido. El futuro va a ser de crecimiento de las renovables, sí. Pero paulatino y en línea con la demanda.

Es descarado que un país europeo, que ha contaminado el ambiente durante siglos, le diga a los peruanos que hacer con sus emisiones de dióxido de carbono, señala Willem Van Twembeke. (EFE/Archivo/Georgi Livocski). / GEORGI LICOVSKI

—Lo que queda claro es que el problema de las emisiones de CO2 en el Perú radica en el agro y el uso de tierras.

Por allí va la solución. Yo decía en mi presentación que ‘net zero’ para el sector eléctrico al 2050 sí será posible, porque el Perú tiene todo. Pero ‘net zero’ para todas las emisiones mundiales no se va a poder. No van a llegar porque los países desarrollados y en desarrollo no se ponen de acuerdo en quien paga la cuenta. ¿Perú debe pagar la cuenta? No. Perú no debe pagar la cuenta.

—¿Eso deben hacerlo los países europeos y EE.UU., que contaminan y vienen contaminando desde la Revolución Industrial?

Los países desarrollados deberían pagar la cuenta y nunca quieren hacerlo. Hablan mucho de compromiso, pero nunca pagan. Yo estoy de acuerdo en eso con Greta Thunberg.

—¿En qué sentido?

En las COP todos los primeros ministros van a hacer declaraciones que nunca cumplen. Pero sobre lo esencial no hay ningún acuerdo. En las últimas seis COP ha sido así. Pero hay algo que pueden comenzar a hacer y se llama carbón ‘accounting’, que es como un libro contable que mide el carbono generado en la fabricación de un producto.

—¿Cómo funciona?

Si comienzas a poner el precio del carbono en cada producto y dices: ‘Esta caja de cartón cuesta equis centavos más, porque en su fabricación se generó tanto CO2′, vas a obligar a las personas a que comiencen a razonar y elijan la alternativa más barata. Uno debe medir los problemas para poder solucionarlos.

—Usted ha sido claro en señalar que el Perú no debe privarse de ser un país industrializado, porque no ha contaminado como sí lo han hecho los países desarrollados.

Así es. Ustedes no tienen responsabilidad histórica. Si hablamos de emisiones per cápita, la de Perú es diez veces más baja que la de EEUU. ¿Quién tiene más derecho de emitir más CO2? Los peruanos, obviamente. No lo han hecho en el pasado ni ahora porque consumen diez veces menos que los EE.UU. ¿Ustedes deberían recibir órdenes de los países desarrollados sobre qué hacer con sus emisiones? No.

—¿Perú debe encontrar, entonces, sus propias soluciones?

Y están haciéndolo muy bien. En emisiones per cápita y especificas del sector eléctrico están en el 40% del promedio mundial. Y ahora que construirán más plantas solares y eólicas al 2030, van a estar aún mejor. La variedad de energías hace eso. Entonces, por una vez, Perú está bien, realmente bien.

—¿Kallpa va a desarrollar proyectos eólicos y solares?

Nosotros tenemos un ‘pipeline’ de varios miles de megawatts, pero si me preguntan cuántos megawatts vamos a instalar, yo siempre digo: vamos a instalar en la medida que nuestros clientes lo requieren. Yo no tengo un plan para decir: en cinco años instalaremos 3.000 MW. Es la demanda la que determina todo.