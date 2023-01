Según su testimonio, los accesos a Lima y otras regiones están bloqueados por manifestantes desde hace una semana, lo que impide que las frutas cosechadas, especialmente uvas, arándanos y espárragos, lleguen al puerto del Callao para ser exportadas. Durante la mañana de hoy hubo seis bloqueos en la carretera Panamericana Sur en Ica, según Sutrán. Hasta pasadas las cuatro de la tarde todavía se encontraban bloqueados el kilómetro 260, el 290 y el 299.

“Llevamos una semana con los bloqueos. Ya se perdió la campaña de esta semana y no podemos recuperarla. No solo es la fruta que se pierde, sino también 150 mil puestos de trabajo que no se están tomando y que no se tomarán mientras sigan los bloqueos”, señaló.

Asimismo, advirtió que las empresas actualmente tienen sus almacenes paralizados, ya que alcanzaron su máxima capacidad con los cultivos pasados -hoy inmovilizados- y no pueden ingresar los de esta semana. Esto genera que frutas maduras continúen sin ser cosechadas y, en algunos casos, echadas a perder por las lluvias que viene registrando la región.

“La fruta que todavía no cosechamos está en peor condición. No solo se está sobre madurando, sino que por las lluvias se ha podrido un poco y tenemos que lavarlas. Si cosechamos y eventualmente podemos venderlas, el precio que nos van a pagar nuestros clientes del extranjero va a ser menor, porque van a llegar de un porrazo grandes cantidades de frutas peruanas y de peor calidad”, explicó.

Violencia

Olaechea contó que durante la semana diversos trabajadores de los fundos de sus asociados han sido víctimas de agresiones físicas y amenazas por parte de los manifestantes, aunque ninguno llegó a ser herido de gravedad. También indicó que hubo daños en zonas perimetrales y en los fundos.

Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), hoy hubo cinco ataques a empresas del sector en Ica.

“Hoy han entrado a cinco empresas y han incendiado muros de construcción y atacado a trabajadores que se encontraban ahí. Ellos no son manifestantes pacíficos, están cometiendo un delito”, afirmó Gabriel Amaro, director ejecutivo de AGAP.

Amaro proyectó que tras los bloqueos de Ica, Arequipa y La Libertad se tendría una pérdida de US$200 millones en agroexportación durante enero, cuando se estimaban ventas totales de entre US$550 millones y US$600 millones.