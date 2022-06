—El Mincetur había estimado que las exportaciones superarían los US$64.000 millones para este año. ¿Es posible ello con la coyuntura actual?

Creemos que los resultados son positivos, pero tenemos varias amenazas al frente. El motor productivo está siendo golpeado por incertidumbre y conflictos sociales, se buscan aplicar medidas proteccionistas que no necesariamente son las soluciones que tenemos para nosotros seguir generando empleo y trabajo para todos.

—¿Qué percepción tienen del panorama exportador para este año?

Debido a los conflictos sociales que se tuvieron en los meses pasados, va a haber un impacto en las exportaciones, debido al menor concentrado [de cobre] exportado de Las Bambas, por ejemplo, por los conflictos que enfrentó. Siendo el sector minero el principal exportador, el contexto de precios internacionales altos de los minerales debería ser favorable. [Sin embargo] El sector agroexportador enfrenta serios riesgos por la incertidumbre política, mayores costos que no necesariamente son derivados de temas internos, sino que tienen un impacto externo, por el conflicto [bélico] de Rusia, el rebote de COVID-19 y la paralización de proyectos de irrigación. El éxito del sector agroexportador peruano debiera estar llegando a su fin en el 2023 si es que las cosas siguen así.

—Entonces, ¿la meta no es tan factible de alcanzar?

Va a ser muy difícil llegar a esa meta. Deberíamos alcanzar los niveles del 2021, esa es mi opinión personal, no de ComexPerú.

—Hay una crisis de fertilizantes, que llevaría a un problema alimentario y encarecimiento en niveles de producción. ¿Cómo afecta a las agroexportaciones?

Puede causar más daño en el pequeño agricultor, en la agricultura familiar, que está acostumbrada a comprar urea y otras en cantidades pequeñas, y donde se ve el mayor impacto. Sin embargo, creemos que la escasez de fertilizantes y el impacto actualmente de un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea pone en riesgo la campaña agrícola 2022/2023, y dependiendo mucho del tamaño de las empresas, creo que sí va a afectar a medio millón de agricultores comerciales que producen arroz, maíz, papa, entre otros productos de consumo masivo en el país, según Bloomberg.

El aumento de precio [del fertilizante] tiene un efecto directo en el precio de los alimentos, encareciendo nuestra canasta internamente, pero también hace que muchos agricultores que exportan reduzcan su hectariaje con el que siembran para poder financiar su cosecha, afectando la cantidad exportada.

—Pregunto por productos donde Perú es líder de la agroexportación, como los arándanos, las uvas, los espárragos. ¿Alguno de estos se va a ver afectado por el tema de la urea?

De acuerdo a nuestras proyecciones, no. Con el encarecimiento de precios, obviamente no van a ser tan competitivos, pero la urea, tenemos entendido, que va a afectar, pero no es mayor el impacto en los tres productos que lideran la producción. Lo que se va a haber más impactado va a ser la canasta familiar.

—¿Cuál es la opinión que tienen ustedes respecto al momento minero que ese vive en el país? ¿Los precios altos nos van a acompañar en lo sucesivo? ¿Va a haber una recuperación de la producción?

En realidad, dependemos también de factores internacionales, de la oferta y la demanda, de cuánto compra China como principal usuario de nuestros metales. Sin embargo, existe una demanda que no estaba necesariamente mapeada o que no todos la conocíamos, y que es [la demanda] de metales para poder enfrentar el cambio climático y lograr la descarbonización de la industria. En general, creemos que va a haber mayor demanda, sobre todo de metales como el cobre, que se necesitan no solamente para autos eléctricos, sino para diferentes productos que ayudan a reducir la huella de carbono. Creemos que esa demanda, que no necesariamente era conocida por todos, va a ayudar a mantener un poco la la expectativa internacional sobre los metales que también produce el Perú.

—¿Pero no va a ser suficiente para ver un crecimiento significativo en este año?

En este año, no, pero creo que se va a mantener la demanda. [...] De acuerdo a los expertos, la proyección es que se mantenga por lo menos la demanda que se tiene al día de hoy.

—¿Hay preocupación por parte del gremio de que se vuelva a abrir una nueva investigación sobre el tema de salvaguardias para el sector textil?

En el tema de las salvaguardas, creemos que no es conveniente, no se deben aprobar y debe mantenerse el régimen que tenemos actualmente, a fin de que los productos que necesitan comprar los ciudadanos peruanos no se encarezcan también.

—Viendo el escenario en general, ¿ven ustedes que se dan las condiciones apropiadas para fomentar la inversión en el país?

En realidad necesitamos fortalecer el marco legal que tenemos básicamente en la aplicación de las normas que existen, a fin de que se pueda cumplir lo que tanto el presidente [Pedro] Castillo, el ministro de Economía y Finanzas ofrecen a nuestros potenciales inversionistas en el exterior.

Las leyes están dadas, necesitamos que se cumplan y dar muestras en el país de que el Estado puede trabajar con el empresario peruano, independientemente de su tamaño, porque somos socios para generar empleo, para el pago de impuestos y para poder contribuir así a que el Estado pueda usar también esos ingresos [...] en favor de proveer mejores servicios para la ciudadanía en general.

—¿Existe preocupación sobre el hecho de que el Ejecutivo esté envuelto en cuestionamientos de corte político y capacidad técnica?

Sin duda. Hemos perdido a muchos profesionales que trabajaban en el Estado, [...] y están siendo reemplazados, en muchos casos, por algunos profesionales que no tienen la experiencia necesaria. Hay nombramientos que necesitan revisarse y corregir aquellos que no cumplan con la experiencia y requisitos que cada cargo exige.