Diego Camacho, economista senior internacional de Credicorp Capital, explicó que, para los mercados Latinoamericanos de economías como México, Colombia, Chile, Perú y Brasil, este es un escenario retador. Sin embargo, los bancos centrales vienen haciendo la tarea de ajustar sus tasas de interés no solo para combatir la inflación, sino para prepararse ante un posible endurecimiento monetario en Estados Unidos.

“Eso nos sirve de colchón ante los movimientos que ha tenido la FED, pero, históricamente, un proceso de normalización en los Estados Unidos genera condiciones de financiamiento más adversas y una ralentización del comercio mundial” Diego Camacho, economista senior internacional de Credicorp Capital

Por su parte, Melvin Escudero, economista de la escuela de postgrado de la Universidad del Pacífico, explicó que hay países en el mundo productores de materias primas como energía, metales y alimentos, que se verán favorecidos con esta situación. Entre esos países se encuentran el Perú, Chile, Colombia y Brasil.

“El Perú es líder en producción de cobre, plomo, zinc, plata y oro. Lamentablemente la crisis política ha paralizado las inversiones y, hasta que no tenga solución, vamos a tener bloqueada esa posibilidad”, anotó.

Señaló además que las bolsas de valores en Estados Unidos están cayendo hasta 30%, mientras que las bolsas de Brasil, Colombia y Chile se encuentran en azul, mostrando un avance de hasta 30%. Esta situación muestra la divergencia de las expectativas que favorece a los países productores de materias primas.

“Perú está entre los ganadores, pero, si el gobierno no lo aprovecha, si no solucionamos la crisis política, no vamos a ganar nada”, dijo.

Tipo de cambio

Escudero explicó que el impacto sobre el dólar será al alza, salvo que el Perú aproveche la ola del incremento del precio de los ‘commodities’ que le favorece, y ello, a su vez, ayude al fortalecimiento del sol.

“El crecimiento económico se va a desacelerar a nivel mundial y esto impacta de manera marginal en el precio de los metales. Los que el Perú produce están en sus rangos más altos históricos y existe consenso de que se mantendrán así, por lo que es una oportunidad impresionante que se debe aprovechar” Melvin Escudero, economista de la escuela de postgrado de la Universidad del Pacífico

Camacho anotó que, si bien las subidas de tasas de interés en los Estados Unidos llevan a una cotización global del dólar al alza y se espera una devaluación de las monedas globalmente, no se debe dejar de tomar en cuenta que las mencionadas divisas han sido golpeadas en los últimos años por factores asociados a la política interna de cada país.

Así, estas subidas nos encuentran con bancos centrales que han subido de manera importante sus tasas, lo que termina siendo un colchón, y con un castigo a las monedas ya incorporado que puede rastrearse hacia el 2020 por temas de endeudamiento, pandemia o aversión al riesgo.