El Banco Central de Reserva (BCR) proyectó un crecimiento de alrededor de 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para el segundo trimestre del año, en un escenario de recuperación, sobre todo en los sectores vinculados a atender el crecimiento del consumo privado, señaló Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos de la entidad, en la presentación del Programa Monetario a junio.

“Los datos al primer trimestre del 2022, muestran un crecimiento de 3,8%, principalmente por el avance del PBI no primario (manufactura, servicios, comercio), que crece 5%; es decir, se viene observando que por el lado de la demanda interna hay un aumento importante del consumo privado”, anotó.

Asimismo, señaló que los indicadores adelantados al cierre de mayo muestran que se mantiene la recuperación del consumo privado, que el mes pasado creció 2,5%. Además, los sectores con mayor crecimiento fueron los vinculados a servicios afectados más fuertemente por la pandemia, como alojamiento y restaurantes, con 49,4% y transportes y almacenamiento, con 12,4%, para el primer trimestre del año.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, señaló que, si el dato del crecimiento de la economía del BCR es válido, se estaría hablando de una salida de la trayectoria de desaceleración que se está teniendo entre abril y mayo.

“Probablemente la tasa de abril sea positiva y eso evita que se siga en la trayectoria decreciente en términos desestacionalizados. Con esa cifra, el BCR está señalando que hay un rebote fuerte entre mayo y junio”, explicó.

Asimismo, señaló que la actividad económica actualmente está teniendo varios factores de desaceleración, que vienen del ámbito internacional al que se suman temas locales como la menor producción minera que recién se está recuperando.

“Hemos tenido la suma de varios factores que han debilitado la economía, como la subida de la inflación que ha llevado a que el BCR sea muy activo subiendo la tasa de interés de referencia” Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores

En ese sentido, cabe anotar que el banco central subió este jueves, por onceavo mes consecutivo, la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos ante el incremento de las expectativas inflacionarias, ubicándola en 5,50%.

Inflación

El ente emisor proyecta que la inflación retornaría al rango meta (de entre 1% y 3%) entre el segundo y tercer trimestre del próximo año y que la trayectoria decreciente se iniciaría en julio próximo “debido al inicio de la reversión del efecto de diversos factores sobre la tasa de inflación y sus expectativas (como el tipo de cambio, alza de precios internacionales de combustibles y granos) y a que la actividad económica se ubicará aún por debajo de su nivel potencial”, señaló Armas.

En ese sentido, Odar afirmó que las expectativas de inflación para fin de año ascienden en 6,3% y que ve un escenario en el que el BCR puede subir una vez más la tasa de referencia, pero esto estará condicionado a la dinámica del rebote de la inflación.

“Es previsible que haya presiones adicionales por el lado de alimentos a las que ya hemos tenido por el tema de los fertilizantes, cuyo efecto podría notarse en la primera mitad del próximo año. Por ahora podemos decir que el BCR está cerca al techo y podría agregar 50 puntos básicos más y cerrar el año en 6%, pero en el 2023 podrían haber presiones adicionales que hagan que siga subiendo su tasa”, explicó el economista.

Exoneración del IGV

Consultado por el impacto que ha tenido la exoneración del IGV a algunos productos de la canasta básica, Armas explicó que se ha observado un mayor impacto sobre el sector formal. Asimismo, anotó que la medida no ha se reflejado en una reducción de precios porque los costos de producción siguen aumentando. Sin embargo, ha permitido que los precios al consumidor no hayan seguido aumentando, como hubiera ocurrido de no haberse aplicado la medida.

Odar coincide en que la medida ha contenido la subida de precios y agregó que es importante entender que, si en adelante la tasa de inflación cede, esto no significa que los precios se están corrigiendo; es decir, ya han subido y se espera que sigan subiendo a un ritmo más lento.

Estanflación

Recientemente, el Banco Mundial (BM) revisó a la baja las previsiones de crecimiento a nivel mundial y con ello advirtió sobre factores de riesgo de estanflación a nivel global.

Sobre ello, Armas señaló que el riesgo de una estanflación (estancamiento de la economía con inflación alta) es mayor en países con una economía sobrecalentada, lo que no es el caso peruano.

“En el Perú estimamos que todavía la brecha del PBI está por debajo de su nivel potencial, a diferencia de otros países” Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR

Por otro lado, Odar consideró que, si el crecimiento en el segundo trimestre resulta menor a 2,7%, fuera del escenario del BCR, estaríamos hablando de entrar a una recesión.

“Hay menos de un punto de diferencia respecto a la proyección de la entidad monetaria y, considerando que abril viene castigado, estaríamos hablando de un escenario cercano a la recesión técnica. El BCR está más optimista de lo que pensábamos”, anotó.

Tipo de cambio

Según el BCR, al 8 de junio, el tipo de cambio se ubicó en S/ 3,767, depreciándose el dólar en 5,6%, respecto al 31 de diciembre del 2021 (S/ 3,991).

“Las encuestas sobre el tipo de cambio se han moderado luego del nerviosismo del ritmo cambiario del año pasado. Este año el sol ha tendido a apreciarse y eso refleja los buenos niveles del precio de los minerales, que genera que ingresen divisas al país, con los que nuestra economía viene siendo favorecida”, anotó Armas.